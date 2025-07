Giá vàng tăng mạnh sáng đầu tuần dù chuyên gia dự báo khó bứt phá

Dù vậy, nhiều chuyên gia cho rằng dư địa để giá vàng bứt phá trong ngắn hạn là không nhiều.

Lúc 7h40 sáng nay (14/7), giá vàng giao ngay tại thị trường châu Á tăng 16,3 USD/oz so với đóng cửa tuần trước tại thị trường New York, tương đương tăng 0,5%, giao dịch ở mức 3.373,1 USD/oz - theo dữ liệu từ sàn giao dịch Kitco. Quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank, mức giá này tương đương 106,8 triệu đồng/lượng, tăng 500.000 đồng/lượng so với cuối tuần.

Cùng thời điểm trên, Vietcombank báo giá USD ở mức 25.900 đồng (mua vào) và 26.290 đồng (bán ra), không thay đổi so với mức đóng cửa tuần vừa rồi.

Trong tuần trước, giá vàng thế giới giao ngay tăng gần 0,6% và giá vàng thế giới quy đổi tăng 300.000 đồng/lượng. Phiên ngày thứ Sáu, giá vàng tăng khoảng 1% do nhu cầu phòng ngừa rủi ro gia tăng sau khi ông Trump áp thuế quan 35% lên hàng hóa Mexico, tăng từ mức 25% trước đó.

Ngày thứ Bảy, ông chủ Nhà Trắng tiếp tục có động thái leo thang chiến tranh thương mại, áp thuế quan 30% lên Mexico và Liên minh châu Âu (EU), có hiệu lực từ ngày 1/8. Động thái này diễn ra sau khi các cuộc đàm phán suốt thời gian qua giữa Mỹ với hai đối tác này không mang lại thỏa thuận. Tuy nhiên, việc thuế quan mới đến ngày 1/8 mới có hiệu lực đồng nghĩa Mexico và EU có thể tiếp tục đàm phán với Mỹ.

Nhu cầu phòng ngừa rủi ro do câu chuyện thuế quan căng thẳng đang hỗ trợ giá vàng, nhưng giới phân tích cho rằng hiện tại không có nhiều yếu tố thúc đẩy giá kim loại quý này. Chưa kể, vàng đang bị cạnh tranh bởi sức hấp dẫn của thị trường chứng khoán và một số kim loại khác. Chứng khoán Mỹ đã liên tiếp lập kỷ lục mới trong thời gian gần đây, và đồng và bạc đều đang có xu hướng tăng giá mạnh. Đặc biệt, giá đồng đã tăng 13% trong một phiên vào tuần trước, đánh dấu phiên tăng mạnh nhất lịch sử, sau khi ông Trump áp thuế quan 50% lên đồng.

Đang có một số ý kiến cho rằng bạc có thể là kim loại công nghiệp tiếp theo bị ông Trump áp thuế quan. Tuần vừa rồi, giá bạc đã tăng 4%, kết thúc tuần ở mức 38,44 USD/oz. Bởi vậy, dù vàng dường như đã xây dựng được một mặt sàn hỗ trợ vững chắc, đà tăng giá của đồng và bạc có thể khiến giá vàng khó tăng trong ngắn hạn.

“Một số động lực chính thúc đẩy giá vàng đã bắt đầu yếu đi: mối lo về sự suy yếu của kinh tế Mỹ chưa trở thành hiện thực, câu chuyện thuế quan đã trở nên nhàm chán, và căng thẳng địa chính trị cũng dịu đi. Nhưng vấn đề thực sự ở đây là đã đến lúc các hàng hóa cơ bản khác giành lại ưu thế trước vàng”, trưởng nghiên cứu Callum Thomas của Topdown Charts nhận xét với trang Kitco News.

Diễn biến giá vàng thế giới 10 năm qua. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.

Bên cạnh sự cạnh tranh ngày càng gia tăng giữa các hàng hóa với nhau, ngày càng nhiều nhà phân tích giữ quan điểm trung lập về vàng do các dữ liệu kinh tế sắp công bố tuần này được dự báo sẽ hỗ trợ lập trường chính sách tiền tệ “chờ xem” của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Một điểm dữ liệu quan trọng mà thị trường sẽ theo dõi là chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 6. Fed đã khẳng định rõ ràng rằng họ không vội vàng tăng lãi suất vì rủi ro lạm phát vẫn còn cao.

“Dữ liệu CPI là yếu tố duy nhất thực sự ngăn cản ông Trump gây thêm áp lực lên Chủ tịch Fed” về việc giảm lãi suất - chuyên gia Aaron Hill tại FP Markets cho biết trong một cuộc trao đổi với Kitco News.

Ông Ole Hansen, trưởng bộ phận chiến lược hàng hóa tại ngân hàng Saxo Bank, cho biết ông cũng nhận thấy vàng thiếu chất xúc tác ngắn hạn để đẩy giá trở lại mức cao kỷ lục 3.500 USD/oz đã thiết lập hồi tháng 4. Ông cho rằng trong một môi trường còn nhiều bất định như hiện nay, nhà đầu tư không có nhiều lý do để bán vàng, nhưng hiện hầu như không có một yếu tố nào đủ mạnh để giá vàng bứt phá.

“Tôi tin rằng cuối cùng giá vàng sẽ bứt phá được, nhưng hiện tại chúng ta đang có một thị trường mà các yếu tố hỗ trợ trung hạn đang đối đầu với áp lực bán ngắn hạn, khi các nhà giao dịch giảm bớt rủi ro trước khi bước vào kỳ nghỉ hè”, ông Hansen nói.