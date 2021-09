Techcombank tài trợ 100 tỷ đồng xây dựng bệnh viện điều trị Covid-19 tại Hà Nội

Hưởng ứng lời kêu gọi của chính phủ, Techcombank đã chung tay cùng các nhà tài trợ khác và cơ quan chức năng xây dựng Bệnh viện điều trị người bệnh Covid-19 tại Hoàng Mai, nhằm đáp ứng yêu cầu điều trị bệnh nhân covid nặng của thành phố Hà Nội và các tỉnh phía Bắc.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đến thăm và khai trương Bệnh viện điều trị người bệnh Covid-19 với quy mô 500 giường.

Với phương châm “chống dịch như chống giặc”, bệnh viện đã được hoàn thiện thần tốc trong vòng 30 ngày. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đến thăm và khai trương bệnh viện vào ngày 31/8/2021.

Với quy mô 500 giường bệnh, đây là bệnh viện điều trị Covid 19 hiện đại nhất hiện nay tại Việt Nam, được thiết kế thành 19 khối nhà điều trị người bệnh Covid-19 và các khu phụ trợ về chuyên môn, hậu cần. Bệnh viện dự kiến hoạt động như tuyến cuối trong bậc thang điều trị người bệnh Covid-19 tại khu vực thành phố Hà Nội và một số tỉnh phía Bắc (bao gồm Bắc Ninh, Bắc Giang, Hải Phòng, Quảng Ninh và Lạng Sơn).

Cùng với đó, bệnh viện sẽ thực hiện chức năng của trung tâm hồi sức tích cực Covid-19 quốc gia, với nhiệm vụ tổ chức thu dung, cấp cứu, điều trị người bệnh Covid-19 nặng, đồng thời hướng dẫn chuyên môn kỹ thuật trong hồi sức tích cực và điều trị người bệnh Covid-19 cho các cơ sở được phân công trong khu vực.

Đóng góp của Techcombank xây dựng Bệnh viện điều trị người bệnh Covid-19 tại Hoàng Mai đã một lần nữa thể hiện tinh thần trách nhiệm với xã hội, với cộng đồng và đất nước của ngân hàng.

Chỉ trong 6 tháng, từ tháng 2 đến tháng 8/2021, Techcombank và hơn 12.000 cán bộ nhân viên của ngân hàng đã đóng góp gần 300 tỷ đồng cho các hoat động phòng chống C cho các hoat động phòng chống covid và an sinh xã hội,ovid và an sinh xã hội, bao gồm: đóng góp cho Quỹ vaccine, hỗ trợ các lực lượng truyến đầu chống dịch, cung ứng hơn 1.000 trang thiết bị y tế cấp thiết đến các bệnh viện Cần Thơ, Vĩnh Long, Long An, cùng nhiều hoạt động hỗ trợ khác đến các trung tâm y tế tại Hà Nội, Tp.HCM, Đà Nẵng, Bắc Ninh, Bắc Giang…

“Hoạt động hỗ trợ của Techcombank chỉ là một trong hàng triệu tấm lòng của các doanh nghiệp và nhân dân trên cả nước đang đồng hành cùng đất nước, chính phủ và các lực lượng tuyến đầu thực hiện thành công sứ mệnh cao cả: Chiến thắng dịch bệnh covid và sớm đưa cuộc sống trở lại bình thường”, ông Phạm Quang Thắng, Phó Tổng giám đốc Techcombank chia sẻ.

Kể từ khi đại dịch Covid-19 xâm nhập xuất hiện lần đầu tiên ở Việt Nam vào đầu năm 2020, đây là đợt dịch khốc liệt và kéo dài nhất tại đất nước, gây tác động nặng nề đến cuộc sống của người dân.

Mới đây, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã gửi tâm thư đến tuyến đầu, nhấn mạnh: Hơn 500 ngày qua, dịch Covid-19 là thước đo tinh thần "lửa thử vàng, gian nan thử sức" và lòng yêu nước của cả dân tộc. Dù dịch Covid-19 diễn biến rất phức tạp, khó lường, gây ra nhiều khó khăn, gian khổ, nhưng không làm giảm tinh thần vì cộng đồng của các bác sĩ trên tuyến đầu chống dịch.

Từ đầu năm đến nay, Techcombank đã đóng góp gần 300 tỷ đồng ho các hoat động phòng chống covid và an sinh xã hội trên cả nước.

Không chỉ tiên phong thực thi trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp theo lời kêu gọi của chính phủ, Techcombank còn đẩy mạnh đầu tư vào các giải pháp số hóa giúp khách hàng có thể giao dịch từ xa, hạn chế tiếp xúc tiền mặt và giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh.

Ngân hàng đồng thời tập trung nguồn lực để bảo vệ an toàn sức khỏe cho cán bộ nhân viên, đảm bảo hoạt động kinh doanh liên tục và hỗ trợ khách hàng vượt khó khăn để ổn định phát triển.