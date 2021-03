Tháng Tết, hải quan xử lý hàng hóa vi phạm gần 260 tỷ đồng

Năm nay, hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và vận chuyển trái phép đối với những mặt hàng cấm và mặt hàng thiết yếu phục vụ trong dịp Tết Nguyên đán vẫn diễn ra hết sức phức tạp, đặc biệt đối với mặt hàng pháo nổ, rượu, bia, thuốc lá... được vận chuyển qua các tuyến đường bộ.



Với vai trò là Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 389 của Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan đã tham mưu Bộ Tài chính phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan chức năng chủ động kiểm soát tình hình, phát hiện, ngăn chặn kịp thời các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại. Tăng cường kiểm tra, kiểm soát trên cả 3 tuyến đường bộ, đường biển và đường hàng không trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Tính từ ngày 16/1-15/2/2021, toàn ngành hải quan đã chủ trì, phối hợp, phát hiện, bắt giữ tổng số 967 vụ việc vi phạm, trị giá hàng hóa vi phạm ước tính 258,67 tỷ đồng. Số thu ngân sách đạt 8,585 tỷ đồng, cơ quan hải quan khởi tố 2 vụ, chuyển cơ quan khác kiến nghị khởi tố 6 vụ.

Một số vụ việc điển hình là: Ngày 21/1, Đội Kiểm soát phòng chống ma túy - Cục Hải quan Nghệ An đã phối hợp với Công an tỉnh Nghệ An phát hiện bắt giữ 1 đối tượng có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy. Tang vật gồm 4 bánh (nghi là heroin), trọng lượng 1.395,3 gam, có 2 bao chứa 29,4 gam viên nén màu hồng (nghi là ma túy tổng hợp).

Ngày 23/1/2021, Chi cục Hải quan cửa khẩu Mộc Bài - Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh phối hợp Trạm kiểm soát Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài kiểm tra, kiểm soát phương tiện vận tải nhập cảnh phát hiện 1 đối tượng có hành vi vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Hàng hóa vi phạm hơn 220 triệu đồng.

Ngày 31/1, Đội kiểm soát chống buôn lậu khu vực miền Bắc - Cục Điều tra chống buôn lậu đã phối hợp với Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài kiểm tra 1 lô hàng từ Hàn Quốc về Việt Nam tại kho phát hiện hơn 1.000 chiếc điện thoại di động và linh kiện điện thoại đã qua sử dụng. Ngày 1/2, Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn- Cục Hải quan Nghệ An kiểm tra, kiểm soát, phát hiện 1 đối tượng có hành vi vận chuyển trái phép 30 kg pháo.

Ngày 2/2, Cục Hải quan Quảng Trị tuần tra, kiểm soát phát hiện 1 lô hàng vô chủ gồm 103 chai rượu ngoại với rị giá hàng hóa vi phạm 169,950 triệu đồng.