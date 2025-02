Thanh Hóa thu ngân sách gần 8.500 tỷ đồng

Theo thông tin từ cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa, thu ngân sách nhà nước của tỉnh này tháng 2/2025 ước đạt 3.823 tỷ đồng, bằng 87% so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó, Thanh Hóa thu nội địa 2.038 tỷ đồng, bằng 79% so với cùng kỳ năm 2024; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 1.785 tỷ đồng, bằng 99% so với cùng kỳ.

Lũy kế 2 tháng đầu năm 2025, tổng thu ngân sách nhà nước của tỉnh Thanh Hóa ước đạt gần 8.500 tỷ đồng, bằng 19% dự toán và bằng 88% so cùng kỳ năm 2024.

Trong đó, thu nội địa 2 tháng đầu năm 2025 ước đạt 4.866 tỷ đồng, bằng 18% dự toán và bằng 76% so với cùng kỳ năm 2024; một số khoản thu, sắc thuế chủ yếu như: thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 1.576,7 tỷ đồng, bằng 79,7% so với cùng kỳ năm 2024; thu tiền sử dụng đất ước đạt 1.076 tỷ đồng, bằng 55,3%; thu từ khu vực công thương nghiệp và dịch vụ ngoài quốc doanh ước đạt 1.019,2 tỷ đồng, bằng 145,1%; thuế bảo vệ môi trường ước đạt 335 tỷ đồng, bằng 125,9%; thuế thu nhập cá nhân ước đạt 210,2 tỷ đồng, bằng 107,3%; thu từ doanh nghiệp nhà nước Trung ương quản lý đóng trên địa bàn ước đạt 188,8 tỷ đồng, bằng 77,1%; thuế, lệ phí trước bạ ước đạt 146,5 tỷ đồng, bằng 106,5%.

Thanh Hóa thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 2 tháng đầu năm 2025 ước đạt 3.626 tỷ đồng, bằng 20% dự toán và bằng 110% so với cùng kỳ năm 2024.

Thu ngân sách tháng 2/2025 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Mới đây, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa có văn bản yêu cầu các ngành, địa phương, đơn vị tập trung triển khai đồng bộ, quyết liệt, có hiệu quả các nhiệm vụ thu ngân sách ngay từ những tháng đầu năm, phấn đấu hoàn thành cao nhất dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2025; phối hợp chặt chẽ, hiệu quả trong thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, tạo môi trường thông thoáng, hấp dẫn, thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.

Tăng cường quản lý, đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế; kiểm tra, giám sát thường xuyên hồ sơ khai thuế của các doanh nghiệp khai thác tài nguyên khoáng sản; các tổ chức, cá nhân có hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản; rà soát, xác định các lĩnh vực, sắc thuế còn dư địa để kịp thời thu đúng, thu đủ, chống thất thu ngân sách nhà nước.

Các địa phương tập trung thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến đất đai, bồi thường giải phóng mặt bằng, đầu tư công; tiếp tục tuyên truyền cho doanh nghiệp, người dân nghiêm túc chấp hành nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước.

Dự toán năm 2025, tỉnh Thanh Hoá phấn đấu thu ngân sách nhà nước trên 44.200 tỷ đồng. Tính đến ngày 12/2, toàn tỉnh thu đạt trên 5.800 tỷ đồng, bằng 13% dự toán được giao.