Thành phố Thuận An: Vẫn khan hiếm căn hộ vừa túi tiền

Trong năm 2021, gần 75% giá bán các dự án mới tại thành phố Thuận An từ ngưỡng 31 triệu đồng/m2 trở lên. Trong khi dân số thành phố Thuận An đến 73% lao động nhập cư với mức thu nhập từ 8 đến dưới 20 triệu chiếm số đông, rất khó chạm tới ước mơ sở hữu căn nhà đầu tiên. Thị trường này vẫn trong cơn khát dự án căn hộ vừa túi tiền trong nhiều năm tới.

THÀNH PHỐ THUẬN AN TỐC ĐỘ PHÁT TRIỂN KINH TẾ QUÁ NHANH

Thành phố Thuận An với tốc độ đô thị hóa kỷ lục đạt 98,5% ngay trong năm đầu chính thức lên thành phố. Trước đó, với định hướng trở thành đô thị công nghiệp - hành chính hàng đầu của Bình Dương, hàng loạt cơ sở hạ tầng và những chính sách thu hút doanh nghiệp cùng lực lượng lao động. Thuận An thu hút ngày càng nhiều người trẻ về đây an cư lập nghiệp.

Ngày 10/12, UBND tỉnh Bình Dương cho biết, báo cáo sơ bộ (tạm tính đến ngày 15/11/2021) tỉnh đã thu hút được 2,069 tỉ USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (vượt 14,9% kế hoạch của năm) bất chấp dịch Covid -19. Tính lũy kế đến nay, toàn tỉnh Bình Dương có 4.011 dự án có vốn đầu tư nước ngoài với tổng số vốn đăng ký là 37 tỉ USD, đứng thứ 2 cả nước về vốn FDI. Bình Dương có 29 khu công nghiệp.... Trong đó, toàn thành phố Thuận An có 7 khu công nghiệp, 2 cụm công nghiệp với dân số hiện tại là 618.984 người, tỷ lệ dân nhập cư chiếm hơn 70%, bình quân khoảng 14.000 lao động mới và gần 2,000 chuyên gia về đây làm việc mỗi năm.

Không chỉ phục vụ nhu cầu an cư tại thành phố Thuận An mà còn đón làn sóng ly tâm từ Tp.HCM về đây, thành phố Thuận An đứng trước thách thức ngày một lớn để giải quyết vấn đề nhà ở.

Xu hướng ly tâm trỗi dậy từ năm 2019 khi nguồn cung tại các cực lớn như Tp.HCM, Hà Nội sụt giảm, bất động sản ở các vùng lân cận 2 cực này trở nên sôi động. Tại phía Nam, người trẻ sống và làm việc lựa chọn rời khỏi các thành phố lớn đất chật người đông và giá bất động sản đang quá cao như tại Tp.HCM để đến các địa phương lân cận như Long An, Bình Chánh, Bình Dương.

TS. Trần Nguyễn Minh Hải - chuyên gia địa ốc Đại học Ngân hàng Tp.HCM cho biết, thành phố Thuận An (Bình Dương) nhờ cơ sở hạ tầng giao thông đã được hoàn thiện, dễ dàng kết nối đến các tỉnh, thành phố lân cận, cách trung tâm Tp.HCM không quá 30 phút, thuận tiện cho giao thương và thỏa các tiêu chí là điểm đến lý tưởng của người trẻ trong xu hướng ly tâm này.

Kể từ khi chính thức lên thành phố tháng 1/2020, giá cả bất động sản tại Thuận An tăng nhanh chóng. Trong năm 2020 giá tăng gấp 3 so với cùng kỳ năm 2019 và vẫn đang tiếp tục tăng. Thị trường bất động sản căn hộ sơ cấp bán ra đợt 2 luôn tăng so với đợt 1 cũng khiến cho người mua phải chi ra nhiều tiền hơn trước để sở hữu nhà ở.

Thêm nữa, không ít cá nhân có tiền nhàn rỗi “ôm” đất chờ vài năm khi đất tăng giá rồi bán ra. Việc ôm hàng với số lượng đủ lớn của một khu vực sẽ tạo ra những cơn sốt đất, vô hình chung khiến giá đất khu vực này tăng cao hơn so với giá trị thực, hay còn gọi lạm phát bất động sản sẽ xuất hiện. Điều này gián tiếp khiến người trẻ càng khó khăn hơn khi mua nhà.

Mặc dù, tổng thu nhập bình quân đầu người thành phố Thuận An là 143,88 triệu đồng/người/năm (theo tổng cục thống kê năm 2020) đứng hàng nhất nhì cả nước, nhưng dân số Thuận An đa phần là dân nhập cư, khá trẻ, tài chính tích lũy chưa lâu. Những dự án căn hộ có mức giá phù hợp với khả năng tài chính đã ít, nhu cầu về nhà ở phân khúc thu nhập tầm trung chiếm đa số vẫn luôn gia tăng nhanh qua mỗi năm, dự báo trong nhiều năm tới, thành phố Thuận An vẫn trong tình trạng khát căn hộ giá vừa túi tiền.

NHỮNG CĂN HỘ CÓ MỨC GIÁ KHÔNG QUÁ 2 TỶ ĐỒNG THU HÚT NGƯỜI TRẺ

TS. Trần Nguyễn Minh Hải cho biết, căn hộ vừa túi tiền được hiểu phải nằm trong khả năng thanh toán bây giờ và khả năng chi trả đường dài. Đối với thành phố Thuận An nói riêng, Bình Dương nói chung, dân số khá trẻ, số tiền tích lũy chưa đủ lâu. Theo tính toán, những căn hộ giá đâu đó tầm 1,5 tỷ đồng đến không quá 2 tỷ đồng sẽ phù hợp với những gia đình trẻ, lao động lành nghề… đã có tích lũy vài năm và tổng thu nhập hàng tháng xấp xỉ 20 triệu đồng.

Cũng theo TS.Minh Hải, người trẻ cũng có thể được sự hỗ trợ từ phía gia đình cho khoản thanh toán lần đầu từ 20% - 30% giá trị căn hộ. Vấn đề cần cân nhắc tiếp chính là dòng tiền thu chi hàng tháng của người mua có đảm bảo khả năng chi trả hay không.

Ngay tại trung tâm thành phố Thuận An, Tecco Felice Homes do Tecco Group làm chủ đầu tư đang được đánh giá có mức giá hấp dẫn, từ 1,1 tỷ đồng một căn 2 phòng ngủ, tức khoảng 22,9 triệu đồng/m2. Người dân tùy theo nhu cầu sử dụng đã có thể sở hữu căn từ 1-2-3 phòng ngủ, diện tích từ 43,8 m2 – 84,3m2 của dự án với ngân hàng hỗ trợ đến 70% từ 15-20 năm, ân hạn nợ gốc đến 18 tháng. Với chính sách thanh toán linh hoạt, Tecco Felice Homes giúp người mua nhà - cư dân tương lai của dự án giảm áp lực về tài chính.

Đại diện chủ đầu tư Tecco Group chia sẻ: “Với mức giá chúng tôi đưa ra, người dân với mức tích lũy từ 300 - 500 triệu đồng và tổng mức thu nhập trung bình khoảng 16-20 triệu đồng/tháng hoàn toàn có thể sở hữu một căn hộ tại Tecco Felice Homes.”

Tọa lạc gần ngay vòng xoay An Phú, liền kề khu công nghiệp VSIP, Đồng An, Việt Hương, cách trung tâm Tp.HCM không quá 30 phút, vị trí dự án phù hợp với những ai làm việc tại thành phố Thuận An hoặc các khu vực lân cận như: Thành phố Dĩ An, thành phố Thủ Đức, quận 1, quận Gò Vấp, quận 12...