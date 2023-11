The Coffee House tự hào mang ly cà phê sữa đá Việt Nam đến Quảng trường Thời Đại New York

Nối bước loạt nghệ sĩ Việt trong trong chiến dịch của Spotify như Mỹ Tâm, Suboi, Bích Phương... hay các thương hiệu PNJ, Vinfast, Vietnam Airlines mới đây ly cà phê sữa đá từ The Coffee House đã xuất hiện tại Quảng trường Thời Đại tiếp tục lan tỏa tinh thần tự hào Việt Nam. Quảng trường Thời Đại là giao lộ chính ở Manhattan, nối Đại lộ Broadway và Đại lộ Số bảy, kéo dài từ Đường 42 Tây đến Đường 47 Tây, New York. Nơi đây được mệnh danh là “Giao lộ của thế giới”, thu hút gần 400.000 người qua lại mỗi ngày.

Được biết, trong 20 thương hiệu F&B nội địa và Đông Nam Á xuất hiện lần này tại Quảng trường Thời Đại, The Coffee House là thương hiệu đại diện cho cà phê Việt Nam. Đây là hoạt động được Grab hợp tác cùng Nasdaq media nhằm tri ân đối tác của Grab và quảng bá ẩm thực Việt ra toàn thế giới.

DẤU ẤN CỦA CÀ PHÊ VIỆT NAM VỚI THẾ GIỚI

Không quá bất ngờ khi ly cà phê sữa đá được chọn làm hình ảnh xuất hiện tại Quảng trường Thời đại. Theo thống kê của Hiệp hội Cà phê – Cacao Việt Nam (VICOFA), giá trị xuất khẩu cà phê Việt Nam tăng mạnh mẽ từ hơn 3 tỷ USD (năm 2012) lên mức 4,06 tỷ USD vào năm 2022, tức tăng hơn 35% sau 10 năm và dự kiến tiếp tục trong năm 2023.

Hiện tại, Việt Nam là quốc gia sản xuất cà phê Robusta lớn nhất thế giới và đứng thứ 2 về sản lượng xuất khẩu (chỉ sau Brazil). Với lợi thế về vùng nguyên liệu, hạt cà phê Việt Nam ngày càng được thế giới công nhận về chất lượng và hương vị.

Cà phê sữa đá Việt Nam đứng thứ 2 trong Top 10 thức uống cà phê ngon nhất thế giới.

Năm 2020, The New York Times đánh giá cà phê Việt Nam là thương hiệu quốc gia với hương vị đa dạng và độc đáo. Sang năm 2022, tạp chí du lịch Canada The Travel tiếp tục đưa Việt Nam vào danh sách những quốc gia có cà phê ngon nhất thế giới. Đầu năm nay, vào tháng 03.2023, chuyên trang Taste Atlas, được mệnh danh là "bản đồ ẩm thực thế giới" đã xếp cà phê sữa đá Việt Nam đứng vị trí thứ 2 trong Top 10 thức uống cà phê ngon nhất thế giới.

Và cà phê Việt một lần nữa, theo chân thương hiệu chuỗi cà phê top đầu Việt Nam The Coffee House xuất hiện đầy ấn tượng tại Quảng trường Thời Đại.

THE COFFEE HOUSE VÀ NHỮNG DẤU ẤN TRÊN THƯƠNG TRƯỜNG VIỆT

Được thành lập vào 2014, chỉ trong vòng 4 năm thương hiệu cán mốc 100 cửa hàng, có mặt tại 6 thành phố lớn của Việt Nam: TP.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng, Biên Hoà, Hải Phòng, và Vũng Tàu. Thành tích ấn tượng này đã giúp The Coffee House được chuyên trang về kinh tế nổi tiếng Nikkei Asia đánh giá là chuỗi cà phê phát triển nhanh nhất trong các công ty khởi nghiệp về ngành hàng này tại Việt Nam.

Vượt bậc về tốc độ mở rộng cũng như năng lực vận hành, tháng 09.2020, Facebook For Business đã dành một slot để giới thiệu The Coffee House đến các doanh nghiệp bán lẻ và F&B ở thị trường Đông Nam Á. Sự kiện này như một lời khẳng định về sự thành công The Coffee House không còn dừng lại ở phạm vi quốc gia mà sớm đã vươn ra thị trường nước ngoài.

Với 149 cửa hàng phủ sóng toàn quốc, The Coffee House là thương hiệu chuỗi cà phê không theo hình thức nhượng quyền có được tốc độ phát triển ấn tượng nhất.

Ngay từ ngày đầu thành lập cho đến nay, The Coffee House luôn là “Ngôi Nhà truyền cảm hứng" và tận tụy kết nối con người. Cùng với đó, trong hành trình gần 10 năm dấn thân trên con đường làm cà phê tử tế, The Coffee House không ngừng mang đến cho khách hàng những trải nghiệm tốt hơn mỗi ngày.

Với menu đa dạng đến 22 món cà phê, The Coffee House hiện là thương hiệu sở hữu số lượng món uống cà phê đa dạng. Bất kể tín đồ cà phê hay người chập chững làm quen với thức uống này cũng tìm thấy gu hợp ý: Phin truyền thống, Cà phê Espresso, Cà phê Cold Brew, Cà phê sáng tạo, Cà phê CloudFee, và Frosty Cà phê.

Đến nay, dù thị trường khá sôi động với loạt thương hiệu trẻ mới gia nhập, song The Coffee House vẫn luôn dẫn đầu về quy mô. Thống kê từ Statista cho thấy, chuỗi đang đứng thứ 2 về quy mô với 149 cửa hàng. Trong một khảo sát về các chuỗi cà phê được ưa chuộng nhất tại Việt Nam năm 2022 của Q&Me, The Coffee House đứng thứ 3 về mức độ phổ biến, sự yêu thích, và độ nhận diện.

Liên tiếp lọt top chỉ số truyền thông nhờ các bộ sưu tập được ra mắt ấn tượng đi cùng câu chuyện thu hút, trong 6 tháng đầu năm 2023, The Coffee House xuất sắc vươn lên ngôi vị á vương với 120.046 thảo luận, chiếm gần 17% thị phần trong ngành. Và mới đây, theo thống kê từ Reputa, The Coffee House tăng 3,9% chỉ số danh tiếng, giữ vị trí Top 1 trên Bảng xếp hạng Công ty Dịch vụ F&B phổ biến trên mạng xã hội trong tháng 10/ 2023.