The Gió Riverside được “săn đón” nhờ tiếp giáp 2 tuyến Metro Bình Dương, Đồng Nai

Nhờ lợi thế liền kề 2 nhà ga S0 và S2.1, The Gió Riverside đang trở thành điểm đến tiềm năng, đón đầu xu thế phát triển hạ tầng Metro liên vùng, mở rộng kết nối khu Đông và tạo dư địa tăng giá rõ nét trong trung - dài hạn.

Đồ họa tuyến Metro Bình Dương và Đồng Nai.

ĐẢM BẢO KẾT NỐI LIÊN VÙNG

Là dự án trọng điểm của An Gia năm 2025, The Gió Riverside tọa lạc tại vị trí liền kề nút giao Tân Vạn, các trục Xa lộ Hà Nội, Vành Đai 3. Đây là khu vực kết nối thành phố Thủ Đức, Dĩ An và Biên Hòa, hứa hẹn trở thành “lõi” phát triển mới của siêu đô thị TP.HCM sau sáp nhập.

Đặc biệt, The Gió Riverside là dự án hiếm hoi trực diện nhà ga S2.1 của tuyến Metro Đồng Nai, đồng thời liền kề nhà ga S0 tuyến Metro Bình Dương.

Trong đó, nhà ga S0 được quy hoạch là điểm đầu của tuyến Metro Bình Dương (nối dài từ ga Suối Tiên) đóng vai trò then chốt trong việc đón - trả hành khách và phân luồng giao thông công cộng liên tỉnh tại cửa ngõ khu Đông.

Bên cạnh đó, nhà ga này còn tích hợp depot kỹ thuật, trung tâm điều hành và các chức năng hỗ trợ khai thác vận tải công cộng. Điều này tạo lợi thế cho The Gió Riverside khi nằm trong khu vực được ưu tiên phát triển mô hình TOD (phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng) với mật độ kết nối cao, quy hoạch rõ ràng và tiềm năng hình thành chuỗi dịch vụ, thương mại và tiện ích phục vụ cư dân sử dụng Metro.

Ở hướng kết nối TP.HCM - Biên Hòa - Long Thành, nhà ga S2.1 nằm đối diện dự án The Gió Riverside được xem là một mắt xích chiến lược trong lộ trình phát triển trục giao thông công cộng xuyên vùng phía Đông. Ga này không chỉ kết nối trực tiếp với trung tâm hành chính mới tỉnh Đồng Nai - Biên Hòa Đông Phố, mà còn được quy hoạch liên thông tuyến Metro số 1 hiện hữu, tạo thành hành lang di chuyển liên hoàn từ trung tâm TP.HCM đến sân bay quốc tế Long Thành.

Phối cảnh dự án The Gió Riverside.

Sự hiện diện đồng thời của 2 nhà ga S0 và S2.1 tại khu vực dự án The Gió Riverside không chỉ giúp cư dân dễ dàng tiếp cận các đầu mối công nghiệp, trung tâm hành chính và hệ sinh thái giáo dục - công nghệ mà còn góp phần thay đổi hành vi dịch chuyển và nhu cầu an cư theo định hướng “giao thông dẫn dắt phát triển”.

Dưới góc nhìn quy hoạch, đây cũng là khu vực có khả năng hình thành nhanh các cụm dân cư tri thức, cộng đồng chuyên gia và dịch vụ phụ trợ - nền tảng để bất động sản gia tăng giá trị bền vững.

GIA TĂNG GIÁ TRỊ ĐẦU TƯ

Theo các chuyên gia, việc tiếp giáp 2 nhà ga S0 và S2.1 không chỉ gia tăng khả năng kết nối của The Gió Riverside mà còn là đòn bẩy gia tăng giá trị tài sản trong dài hạn.

Đặc biệt, trong bối cảnh hạ tầng công cộng đang trở thành “lực kéo” định giá bất động sản, The Gió Riverside đáp ứng đồng thời được 2 tiêu chí quan trọng: tính khan hiếm về vị trí và khả năng đón đầu chu kỳ hạ tầng. Khi các tuyến Metro dần hoàn thiện, mặt bằng giá khu vực sẽ được tái thiết lập, tạo biên độ tăng giá rõ nét cho dự án tại điểm giao kết nối. Đây là mô hình đầu tư điển hình, nơi giá trị tài sản tăng trưởng song hành cùng tốc độ phát triển đô thị và năng lực kết nối liên vùng.

Trên thực tế, tại TP.HCM, mặt bằng giá căn hộ liền kề tuyến Metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) đã tăng mạnh từ 45-90% trong 6 năm qua và tiếp tục duy trì đà tăng khi tuyến đi vào vận hành cuối năm 2024. Trong đó, những khu vực nằm trong bán kính khoảng 1km quanh nhà ga với mật độ dân trí cao và nhu cầu cho thuê lớn luôn được nhà đầu tư săn đón.

Hạ tầng kết nối quanh dự án The Gió Riverside.

Với The Gió Riverside, kịch bản này hoàn toàn có thể lặp lại nhưng ở quy mô lớn hơn, khi dự án tiếp giáp 2 nhà ga Metro liên tỉnh, đồng thời được hưởng lợi từ loạt hạ tầng trọng điểm như Xa lộ Hà Nội, Vành Đai 3, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu và sân bay Long Thành.

Khi các hạ tầng này đồng loạt hoàn thiện vào cuối 2025 không chỉ đáp ứng sự hoàn thiện về hạ tầng của dự án mà còn giúp nhà đầu tư “đi trước đón đầu” khi thị trường chuẩn bị bước vào chu kỳ tăng trưởng sau giai đoạn tích lũy.

Đáng nói, hiện mặt bằng giá bất động sản tại các khu vực có tuyến Metro mở rộng vẫn dao động quanh mức 45-50 triệu đồng/m2, trong khi dọc tuyến Metro số 1 đã tiệm cận ngưỡng 100-120 triệu đồng/m2.

Khoảng cách giá này chính là dư địa tăng trưởng hấp dẫn cho các nhà đầu tư. Khi hạ tầng hoàn thiện, khoảng chênh lệch này sẽ bị thu hẹp dần, tạo ra chu kỳ định giá mới cho cả khu vực, trong đó những dự án sở hữu vị trí gắn liền với Metro như The Gió Riverside sẽ dẫn dắt chu kỳ tăng giá mới, phản ánh đúng tiềm năng tăng trưởng gắn với hạ tầng.

Hiện An Gia đang tập trung nguồn lực triển khai giai đoạn 2 của dự án The Gió Riverside bằng việc ra mắt tháp Gió Đông, kỳ vọng xác lập con số ấn tượng, tiếp nối thành công của tháp Gió Nam trong giai đoạn 1.

