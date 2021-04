“Thế giới lại bước vào thời kỳ cam go của đại dịch Covid-19”

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 12/4 nói rằng đại dịch Covid-19 đang có chiều hướng tăng mạnh trên phạm vi toàn cầu, với 4,4 triệu ca nhiễm mới được ghi nhận trong tuần trước.

Bà Maria Van Kerkhove, người phụ trách kỹ thuật về Covid của WHO, nói "chúng ta đang ở vào một thời điểm rất cam go của đại dịch", vì một số quốc gia bắt đầu nới lỏng các biện pháp chống dịch giữa lúc số ca nhiễm mới hàng tuần đang cao gấp 8 lần so với cùng kỳ năm ngoái.

"Đây không phải là tình huống mà chúng ta muốn chứng kiến, sau 16 tháng Covid-19 trở thành đại dịch toàn cầu và chúng ta đã áp dụng những biện pháp kiểm soát chứng minh được hiệu quả. Chính vào lúc này đây, mỗi người cần phải nhìn nhận lại và xác định nên làm gì", hãng tin CNBC dẫn lời bà Kerkhove trong một cuộc họp báo. "Vaccine và tiêm chủng đang được triển khai, nhưng chưa có mặt tại tất cả mọi nơi trên thế giới".

Trong tuần trước, số ca nhiễm Covid-19 mới trên toàn cầu tăng 9% so với tuần trước đó, đánh dấu tuần tăng thứ 7 liên tiếp. Ngoài ra, số ca tử vong vì Covid trong tuần cũng tăng 5%, bà Kerkhove cho hay, đồng thời đề nghị các chính phủ hỗ trợ người dân thực hiện các biện pháp an toàn để chống lại sự lây lan của virus, như giãn cách xã hội, đeo khẩu trang, rửa tay thường xuyên, và tránh tụ tập đông người.

Từ tháng trước, các quan chức WHO đã cảnh báo về sự gia tăng đều đặn của số ca nhiễm và ca tử vong vì Covid, cho rằng thế giới đang bước vào một giai đoạn căng thẳng của đại dịch.

Virus đang trở nên "mạnh hơn, lây lan nhanh hơn", với sự xuất hiện của những biến thể mới nguy hiểm hơn so với biến chủng ban đầu - bác sỹ Mike Ryan, người đứng đầu chương trình khẩn cấp y tế của WHO, cảnh báo hôm 31/3.

Trong một diễn biến khác, Ấn Độ đã vượt qua Brazi trở thành nước có số ca nhiễm Covid-19 cao thứ -nhì thế giới, chỉ sau Mỹ. Số ca nhiễm mới đang tăng vọt trở lại ở Ấn Độ - quốc gia đã xuất hiện một biến thể đột biến kép của Covid mà các nhà nghiên cứu nói là dường như có khả năng lây lan nhanh hơn.

Tại Mỹ, biến thể B.1.1.7 phát hiện đầu tiên ở Anh đang là biến thể phổ biến nhất, theo thông tin từ Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa bệnh dịch Mỹ (CDC). Ngoài ra, số người trẻ mắc Covid phải nhập viện điều trị ở nước này cũng tăng mạnh.

Bác sỹ Rochelle Walensky, Giám đốc CDC Mỹ, nói rằng nước này cần đẩy mạnh nỗ lực tiêm chủng ngừa Covid-19: "Chúng ta cần tiêm phòng cho nhiều người nhất có thể mỗi ngày".

Hiện nay, tốc độ tiêm chủng Covid của Mỹ đạt bình quân khoảng 3,1 triệu mũi tiêm mỗi ngày.

Theo dữ liệu của hãng tin Reuters, từ đầu đại dịch Covid-19 đến nay, thế giới đã có tổng cộng 136,2 triệu ca nhiễm và gần 3,08 triệu ca tử vong vì bệnh này.