Thế giới năm 2020 qua ảnh: Năm của những sự kiện chưa từng có

Cùng với đó, New York (Mỹ) trở thành một điểm nóng mới của dịch Covid-19 với số người tử vong tăng lênh từng ngày. Các nghĩa trang công cộng của thành phố bắt đầu nhận được lượng thi thể tương đương tổng số thi thể được chôn cất của cả tuần. Ảnh trái là cảnh các công nhân chôn thi thể bệnh nhân Covid-19 tại Hart Island, thành phố New York ngày 9/4. Còn ảnh phải là cảnh tượng quá tải tại một nhà tang lễ do quá nhiều thi thể bệnh nhân Covid-19 được đưa đến vào ngày 16/4 - Ảnh: AP/New York Times