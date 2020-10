Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương cứu hộ nạn nhân bị sạt lở đất tại Quảng Nam

Tối ngày 28/10/2020, tại thôn 1 xã Trà Len, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam đã xảy ra vụ sạt lở đất vùi lấp nhiều người dân.



Thủ tướng Chính phủ đã có Công điện gửi: Uỷ ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; Bộ Trưởng Bộ Quốc phòng; Tư lệnh Quân khu 5; UBND tỉnh Quảng Nam, yêu cầu phối hợp với các lực lượng liên quan tập trung bằng mọi biện pháp cần thiết để khẩn trương cứu hộ, cứu nạn những người bị vùi lấp, kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Báo Quảng Nam dẫn báo cáo của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Nam cho biết, hiện đã có thông tin ban đầu về vụ sạt lở nghiêm trọng tại xã Trà Leng, tuy nhiên từ trung tâm xã đến hiện trường có ít nhất 3 điểm sạt lở nên chưa thể tiếp cận.

Theo đó, có 45 người ở thôn 1 xã Trà Leng và 8 người ở thôn 1 xã Trà Vân mất tích. Thông tin mới nhất lúc 23 giờ đêm nay là đã tìm thấy 7 thi thể.

Lúc 22h30, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cùng lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Công an, Quân khu 5 họp khẩn tại Trụ sở Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Nam để bàn biện pháp cứu hộ cứu nạn.

Trước đó, tối cùng ngày, trực tiếp kiểm tra và chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả bão số tại Quảng Nam, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã yêu cầu chính quyền các cấp tỉnh Quảng Nam cần phối hợp với các bộ, ngành liên quan thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm: Tìm kiếm bằng được những trường hợp hiện còn mất tích; giúp người dân sửa chữa, xây dựng lại nhà cửa, bảo đảm cung cấp lương thực, nhu yếu phẩm cho người dân.

Đặc biệt, có phương án để kịp thời ứng phó với mưa lũ, trước hết là rà soát, sơ tán dân khỏi những khu vực nguy hiểm (ngập sâu, có nguy cơ sạt lở); bảo đảm vận hành an toàn hồ đập, không để xảy ra tác động tiêu cực; tập trung lực lượng với phương châm 4 tại chỗ để ứng phó với mọi tình huống.

Cũng tại Nam Trà My, lúc 13h30 cùng ngày 28/10, một ngọn núi bất ngờ sạt lở khiến hàng nghìn khối đất đá tràn xuống trung tâm Tăk Pỏ, xã Trà Mai, huyện Nam Trà My, khiến nhiều ngôi nhà cùng tài sản của người dân bị vùi lấp. Có 4 người bị vùi lấp nhưng đã thoát ra được. Sau khi vụ sạt lở xảy ra, chính quyền huyện Nam Trà My đã sơ tán khoảng 100 hộ dân bị ảnh hưởng đến nơi an toàn.

Theo báo cáo của Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Nam, do ảnh hưởng của bão số 9, từ 9h ngày 28/10, địa bàn tỉnh Quảng Nam đã có gió mạnh từ cấp 8-10. Tổng lượng mưa bình quân từ 150-300 mm. Mưa lớn khiến mực nước một số trạm thủy văn trên địa bàn tỉnh liên tục dâng cao: Trên sông thu Bồn ở thành phố Hội An là 0,96 m, cao hơn báo động 1 là 0,04 m; trên sông Tam Kỳ ở thành phố Tam Kỳ là 0,82 m, cao hơn báo động 1 là 0,82 m; trên sông Vu Gia ở huyện Đại Lộc là 6,54 m, cao hơn báo động 1 là 0,04 m.