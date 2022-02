Thủ tướng đề nghị dùng công nghệ tiên tiến nhất cho dự án tổ hợp hoá dầu 5,16 tỷ USD

Tiếp ông Roongrote Rangsiyopash, Chủ tịch, Giám đốc điều hành Tập đoàn SCG (Thái Lan) và bà Somhatai Panichewa, Giám đốc điều hành Amata Việt Nam chiều 16/2, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính bày tỏ vui mừng trước quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Thái Lan đang phát triển tốt đẹp trên tất cả các lĩnh vực, trong đó nổi bật là quan hệ về kinh tế, thương mại và đầu tư, Thái Lan luôn nằm trong 10 quốc gia có quan hệ thương mại và đầu tư lớn nhất với Việt Nam trong nhiều năm qua.

Thủ tướng cho biết những kết quả tích cực mà Việt Nam đạt được trong năm 2021 và những tháng đầu năm 2022 có phần đóng góp tích cực của cộng đồng doanh nghiệp, sự hỗ trợ của bạn bè, đối tác quốc tế; cảm ơn sự phối hợp, hỗ trợ của phía Thái Lan và của Tập đoàn SCG, Amata với công tác phòng, chống dịch bệnh tại Việt Nam.

"Năm 2021, khi chưa có đủ vaccine, thuốc chữa bệnh, chưa hiểu hết về biến chủng mới, chưa có nhiều kinh nghiệm ứng phó, năng lực y tế còn hạn chế, với tinh thần coi sức khỏe, tính mạng người dân là trên hết, trước hết, Việt Nam bắt buộc phải áp dụng các biện pháp hành chính quyết liệt trên diện rộng để phòng, chống dịch Covid-19, làm nhiều hoạt động kinh tế, xã hội bị ảnh hưởng. Trên tinh thần lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ, Chính phủ Việt Nam đã có nhiều biện pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, giảm thiểu tác động tiêu cực tới hoạt động sản xuất, kinh doanh, các chuỗi cung ứng của các doanh nghiệp", Thủ tướng nói.

Ông cho biết Việt Nam đang tự tin mở cửa trở lại an toàn, tiếp tục thực hiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh, hướng tới phục hồi nhanh và phát triển bền vững, tình hình kinh tế - xã hội tiếp tục khởi sắc. Thủ tướng đánh giá cao Tập đoàn SCG có nhiều nỗ lực thúc đẩy dự án tổ hợp hóa dầu miền Nam tại khu công nghiệp Long Sơn, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trong bối cảnh khó khăn chung do ảnh hưởng của đại dịch.

Thủ tướng đề nghị Tập đoàn SCG tập trung và phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành và địa phương của Việt Nam để dự án được vận hành thương mại theo đúng kế hoạch, bảo đảm an toàn và hiệu quả; hướng đến việc thay thế và giảm dần việc nhập khẩu các sản phẩm hóa dầu, cung cấp nguồn nguyên, nhiên liệu quan trọng cho các ngành công nghiệp sản xuất nội địa, tạo ra cơ hội xuất khẩu các mặt hàng hàng hóa dầu, giúp Việt Nam có mặt trên bản đồ các nước xuất khẩu sản phẩm hóa dầu, đặt nền tảng cho những đầu tư trong tương lai về công nghiệp hạ nguồn (chuyển đổi dầu, khí thành sản phẩm hoàn chỉnh) và các ngành công nghiệp liên quan.

Thủ tướng đề nghị Tập đoàn SCG đưa những công nghệ tiên tiến nhất, công nghệ xanh, công nghệ sạch vào dự án này, đồng thời hỗ trợ phía Việt Nam nâng cao năng lực quản trị, thu hút các nguồn tài chính xanh…

Ông bày tỏ hoan nghênh và đề nghị sớm triển khai kế hoạch hợp tác giữa Tập đoàn SCG và Amata tham gia đầu tư tại khu công nghiệp dầu khí Long Sơn và Trung tâm điện lực Long Sơn.

Toàn cảnh buổi tiếp - Ảnh: VGP

Ông đề nghị Tập đoàn SCG tiếp tục mở rộng các hoạt động đầu tư kinh doanh theo hướng đa dạng hóa các ngành nghề, lĩnh vực và sản phẩm tại Việt Nam. Đồng thời, đề nghị Amata xem xét khả năng thu xếp nguồn lực để có thể mở rộng đầu tư các khu công nghiệp định hướng công nghệ cao tại Việt Nam, đồng thời là cầu nối đưa các tập đoàn lớn của Thái Lan nói riêng và thế giới nói chung đến đầu tư tại Việt Nam trong bối cảnh dòng vốn FDI trên thế giới đang định vị lại chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị.

Tại buổi tiếp, lãnh đạo Tập đoàn SCG và Amata đánh giá cao sự chỉ đạo, điều hành hiệu quả của Chính phủ Việt Nam đã giúp cân bằng được giữa mục tiêu bảo đảm sức khỏe người dân và phát triển nền kinh tế. Hai nhà lãnh đạo cho biết nhờ các biện pháp hỗ trợ tích cực từ phía Việt Nam, SCG đã nhanh chóng khắc phục các khó khăn rất lớn do dịch bệnh để tiếp tục triển khai dự án tại Việt Nam.

Lãnh đạo hai tập đoàn thông báo về tiến độ triển khai dự án tổ hợp hoá dầu miền Nam - dự án có tổng mức đầu tư 5,16 tỷ USD, lớn nhất trong lịch sử của SCG, dự kiến tiếp tục đầu tư giai đoạn 2 với công nghệ tiên tiến theo hướng xanh, tuần hoàn và nêu một số đề xuất, kiến nghị liên quan tới việc triển khai các dự án tại Việt Nam.

Thủ tướng ghi nhận các đề xuất, kiến nghị, giao các cơ quan, địa phương liên quan khẩn trương nghiên cứu, giải quyết theo thẩm quyền, quy định của luật pháp và báo cáo Phó Thủ tướng Lê Văn Thành các vấn đề vượt thẩm quyền để có các giải pháp phù hợp, hài hòa. Chính phủ Việt Nam sẽ tiếp tục đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư nói chung, Tập đoàn SCG và Amata nói riêng đầu tư kinh doanh thành công, hiệu quả tại Việt Nam.