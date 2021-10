Thủ tướng: Doanh nghiệp là trung tâm, chủ thể, mọi chính sách đều hướng tới doanh nghiệp

Phát biểu tại cuộc gặp, Thủ tướng bày tỏ sự tri ân với đội ngũ doanh nhân luôn đồng hành cùng đất nước với những nỗ lực, đóng góp quan trọng trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước, góp phần thực hiện khát vọng xây dựng đất nước hùng cường và thịnh vượng.

Cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân đã đóng góp tích cực, kịp thời, hiệu quả, cùng cả nước kiềm chế, kiểm soát được đợt bùng phát dịch Covid-19 lần thứ 4 hết sức nguy hiểm.

DOANH NGHIỆP LÀ TRUNG TÂM, CHỦ THỂ

Thủ tướng nhấn mạnh, những điều này đạt được nhờ có sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của nhà nước, sự cố gắng, nỗ lực, đoàn kết, thống nhất của toàn dân, sự vào cuộc, đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp.

Thủ tướng phát biểu tại sự kiện - Ảnh: VGP

“Chúng tôi cũng rất cảm ơn sự động viên, tin tưởng của doanh nghiệp, doanh nhân với Đảng, Nhà nước, Chính phủ và trước điều này, chúng tôi càng thấy trách nhiệm, nghĩa vụ của mình nhiều hơn với đất nước, nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp", Thủ tướng phát biểu.

Người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh, trong sản xuất - kinh doanh, doanh nghiệp là trung tâm, là chủ thể.

"Doanh nghiệp là trung tâm thì mọi chính sách hướng tới doanh nghiệp. Doanh nghiệp là chủ thể thì doanh nghiệp đồng hành cùng Đảng, Nhà nước, Chính phủ thực hiện các chính sách, phát hiện các vấn đề vướng mắc, tồn đọng trong chính sách để cùng chung tay tháo gỡ trên tinh thần lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ giữa các chủ thể nhà nước, nhân dân và doanh nghiệp”, Thủ tướng phát biểu.

Trước những khó khăn hiện nay, Chính phủ rất thấu hiểu và chia sẻ với những khó khăn của người dân và doanh nghiệp, càng trân trọng những đóng góp của người dân và doanh nghiệp bao nhiêu thì càng thấy trách nhiệm của mình.

Người đứng đầu Chính phủ kêu gọi sự đồng lòng, chung sức, quyết tâm, phát huy tài sản vô giá của dân tộc ta là tinh thần đại đoàn kết dân tộc để vượt qua khó khăn, thách thức, lấy đó làm động lực phấn đấu, vươn lên, mạnh mẽ hơn, trưởng thành hơn, góp phần xây dựng đất nước hùng cường, thịnh vượng, mang lại hạnh phúc, ấm no cho nhân dân.

"Đó là điều mong muốn nhất mà tất cả chúng ta hướng tới, cũng là chủ trương lớn nhất của Đảng và Nhà nước ta", Thủ tướng nêu rõ.

Theo Thủ tướng, thời gian qua, trong điều kiện còn nhiều khó khăn, thực hiện Nghị quyết 30 của Quốc hội, Chính phủ đã ban hành nhiều chính sách như Nghị quyết 68, Nghị quyết 52, Nghị định 116… để hỗ trợ người dân và doanh nghiệp. Đây là nỗ lực lớn nhưng so với mong muốn và ảnh hưởng dịch bệnh thì chưa đạt yêu cầu. Do đó, Thủ tướng cho rằng cần cố gắng nhiều hơn nữa và mong cộng đồng doanh nghiệp, người dân tiếp tục chia sẻ với Đảng, Nhà nước.

MỞ CỬA AN TOÀN, TẬP TRUNG HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP PHỤC HỒI

Thủ tướng nêu rõ, thời gian tới, điều quan trọng là kiểm soát được dịch bệnh để phát triển kinh tế - xã hội.

Bên cạnh những Nghị quyết hướng dẫn tạm thời về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, các bộ ngành đang cụ thể hóa Nghị quyết này nhằm thực hiện lộ trình từng bước mở cửa an toàn, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp tổ chức sản xuất kinh doanh đồng thời đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19.

Thủ tướng gặp mặt cộng đồng doanh nghiệp - Ảnh: VGP

"Chính phủ sẽ sớm hoàn thiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, trong đó tập trung hỗ trợ khôi phục và thúc đẩy sản xuất kinh doanh cho cộng đồng doanh nghiệp", Thủ tướng cho biết.

Người đứng đầu Chính phủ cũng khẳng định, những bài học, kinh nghiệm trong thời gian qua giúp chúng ta tự tin hơn trong việc thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh.

Thời gian qua, Thủ tướng đã có nhiều cuộc làm việc, trao đổi với các doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp, mong muốn lớn nhất của nhiều doanh nghiệp là tiêm vaccine cho người lao động, phấn đấu đạt mục tiêu bao phủ vaccine chậm nhất trong quý IV năm 2021.

"Chúng ta đang từng bước mở cửa trở lại nền kinh tế bảo đảm an toàn dịch bệnh; khẩn trương trình cấp có thẩm quyền về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, có giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khó khăn, chỉ đạo quyết liệt để bảo đảm lưu thông hàng hóa, giao thông vận tải thông suốt, tránh ách tắc, cục bộ", Thủ tướng cho biết.

Người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh, quá trình mở cửa trở lại, phục hồi và thúc đẩy sản xuất kinh doanh phải bảo đảm lộ trình an toàn, không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác, có bước đi thận trọng, càng khó khăn, phức tạp càng phải tỉnh táo, cân nhắc thận trọng, kỹ lưỡng.

Cùng với đó, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tháo gỡ các vướng mắc về cơ chế, chính sách, đẩy mạnh phân cấp phân quyền, tăng cường nguồn lực và khả năng hoạt động, năng lực ứng phó của các cấp, nhất là hệ thống y tế các cấp. Nghiên cứu thử nghiệm một số chính sách về du lịch, thương mại và dịch vụ, từng bước mở cửa du lịch an toàn. Nghiên cứu, học tập kinh nghiệm các nước tiên tiến, áp dụng hộ chiếu vaccine để đón chuyên gia và du khách, bảo đảm an toàn.

Song song với đó, tiếp tục rà soát, ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành các chính sách kích cầu tiêu dùng, đầu tư, trợ cả phía cầu và phía cung. Hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận tín dụng, lãi suất, phối hợp đồng bộ, linh hoạt, hiệu quả giữa các chính sách tài khoá và chính sách tiền tệ để giữ vững, duy trì ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn, vừa hỗ trợ, phục hồi phát triển kinh tế - xã hội, vừa phục vụ phòng, chống dịch.

Bên cạnh đó, tiếp tục đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công; phát triển hạ tầng, nhất là hạ tầng số; đặc biệt là có nhiều giải pháp khôi phục thị trường lao động. Thiết lập kênh thông tin phù hợp để người dân và doanh nghiệp phản ánh, kiến nghị; các bộ ngành, địa phương trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình giải quyết những yêu cầu, mong muốn của người dân và doanh nghiệp nhanh nhất, sớm nhất, hiệu quả nhất có thể.

“Đây là bài toán khó đòi hỏi chúng ta phải thận trọng, tỉnh táo nhưng không vì thế mà chậm trễ, không cầu toàn nhưng cũng không nóng vội”, Thủ tướng nói. “Thay mặt Chính phủ, tôi xin chia sẻ những việc đã và đang làm, có nhiều việc làm tốt, có không ít việc không làm được, quan trọng nhất là chúng ta phát hiện kịp thời để tháo gỡ, giải quyết. Đã quyết tâm thì quyết tâm hơn nữa, đã nỗ lực rồi thì nỗ lực hơn nữa, đã cố gắng rồi thì cố gắng hơn nữa".

Thủ tướng bày tỏ tin tưởng đất nước ta sẽ vượt qua khó khăn, tiếp tục phát triển và tin tưởng vào sự hợp tác, đoàn kết của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân với sự nghiệp chung, tất cả vì lợi ích quốc gia, dân tộc, vì hạnh phúc, ấm no của nhân dân, chung tay xây dựng đất nước hùng cường thịnh vượng như mục tiêu Nghị quyết Đại hội XIII đã đề ra.