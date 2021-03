Thủ tướng: Không khí làm ăn, đầu tư khởi sắc hơn trong quý 1

Phát biểu khai mạc phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3/2021, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết tình hình kinh tế - xã hội quý 1 đã ghi nhận những kết quả tích cực với nhiều chỉ số kinh tế - xã hội tốt hơn.

"Điều đầu tiên chúng ta thấy là tình hình kinh tế - xã hội quý 1 đã phát triển tích cực, phát huy những thế mạnh vốn có của năm 2020. Không khí làm ăn của người dân khởi sắc, nhiều chỉ số phát triển có ý nghĩa trong bối cảnh cả nước kìm chế được dịch Covid-19", Thủ tướng nhận định.

Trong quý 1, tăng trưởng GDP đạt 4,8%. Tiêu dùng, đầu tư và xuất khẩu tiếp tục tăng dù dịch bệnh tăng thấp do dịch bệnh.

Hoạt động xuất nhập khẩu ghi nhận sự phục hồi mạnh mẽ, tận dụng hiệu quả các Hiệp định FTA đã được ký kết. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu ước đạt 152,7 tỷ USD, tăng 24,1% (cùng kỳ tăng 5,9%). Xuất siêu trên 2 tỷ USD.

Chỉ số giá tiêu dùng được kiểm soát ở mức thấp; CPI tháng 3/2021 giảm 0,27% so với tháng trước, tăng 1,31% so với tháng 12/2020. So với cùng kỳ năm trước, CPI tháng ba tăng 1,16%, thấp nhất kể từ năm 2016.

Toàn cảnh phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3/2021 - Ảnh: VGP

Hoạt động thương mại và dịch vụ tiêu dùng có xu hướng phục hồi. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng quý 1/2021, tăng 5,1% so với cùng kỳ.

Số doanh nghiệp thành lập mới tăng mạnh với 30.000 doanh nghiệp, tăng khoảng 28%.

Vốn FDI đăng ký mới trong quý 1 tăng hơn 30%, đạt 7,2 tỷ USD. Bên cạnh đó, thu, chi ngân sách nhà nước đạt kết quả tích cực (thu ngân sách bằng 23,8% dự toán). Nhờ đó, bảo đảm cân đối thu chi cho các nhiệm vụ quan trọng, nhất phòng chống dịch Covid-19.

"Việc thực hiện mục tiêu kép đã đạt kết quả khi chúng ta ngăn chặn hiệu quả, không để dịch bệnh lây lan ra cộng đồng. Có thể nói, chúng ta đã hoàn thành các mục tiêu quan trọng, không chỉ kinh tế mà cả văn hóa, xã hội, môi trường, quốc phòng, an ninh đều bảo đảm. Chúng ta kịp thời giải quyết hỗ trợ người dân lúc giáp hạt", Thủ tướng nhấn mạnh.

Thủ tướng cho rằng điều quan trọng là đời sống, niềm tin của người dân tăng lên, không khí làm ăn, đầu tư có tín hiệu đáng mừng.

"Chúng ta đi trên quốc lộ 1, cao tốc thấy mức độ xe cộ đi lại hay các phương tiện luân chuyển hàng hóa khác đều tấp nập so với 1-2 tháng trước đây", Thủ tướng nhấn mạnh.

Tại phiên họp thường kỳ hôm nay, Chính phủ sẽ xem xét, thảo luận về tình hình kinh tế-xã hội tháng 3 và 3 tháng đầu năm 2021; Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2016-2020 và dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025; Báo cáo về chủ trương tiếp nhận khoản hỗ trợ ngân sách có mục tiêu phát triển bền vững vùng Đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu…

Đây là phiên họp cuối cùng của Chính phủ khóa 14 trước khi kiện toàn diễn ra tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa 14. Tại kỳ họp lần này, Quốc hội sẽ kiện toàn một số chức danh lãnh đạo Nhà nước, trong đó có chức danh Thủ tướng Chính phủ.