Thủ tướng Lawrence Wong: Chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn sẽ tạo xung lực phát triển quan hệ Việt Nam - Singapore

Tại cuộc hội kiến, Thủ tướng Singapore chào mừng Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm chính thức Singapore lần đầu tiên trên cương vị Chủ tịch Quốc hội, vào đúng thời điểm quan hệ hai nước đang phát triển hết sức tốt đẹp trên nhiều lĩnh vực, với nền tảng vững chắc là tin cậy chính trị và liên kết kinh tế, thương mại, đầu tư chặt chẽ. Ông tin tưởng chuyến thăm sẽ đưa ra các định hướng lớn, góp phần tạo xung lực phát triển quan hệ song phương trong thời gian tới.

Thủ tướng Lawrence Wong cho biết sẽ sớm thăm Việt Nam trong năm 2025 và trân trọng đề nghị Chủ tịch Quốc hội chuyển lời mời Tổng Bí thư Tô Lâm sớm thăm Singapore vào thời gian phù hợp.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chân thành cảm ơn Thủ tướng Lawrence Wong và các lãnh đạo Singapore đã dành cho Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam sự đón tiếp trọng thị và chu đáo; trân trọng chuyển lời thăm hỏi và lời chúc sức khỏe của Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và các Lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam tới Thủ tướng Lawrence Wong.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chúc mừng Đảng cầm quyền Hành động Nhân dân tổ chức thành công Đại hội và bầu ban lãnh đạo mới; tin tưởng cùng với việc đảm nhiệm thêm cương vị Tổng Thư ký Đảng Hành động Nhân dân, Thủ tướng Lawrence Wong sẽ lãnh đạo Singapore đạt được nhiều thành tựu to lớn hơn nữa trong phát triển kinh tế - xã hội, triển khai thành công các chương trình nghị sự mang dấu ấn riêng, nổi bật là chương trình "Singapore Tiến lên", qua đó nâng cao vị thế Singapore trong khu vực và trên trường quốc tế.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bày tỏ cảm ơn Chính phủ và các doanh nghiệp Singapore đã hỗ trợ Việt Nam khắc phục hậu quả nặng nề do cơn bão Yagi gây ra tháng 9 vừa qua; nhấn mạnh đây là minh chứng rõ nét của quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam - Singapore và tình hữu nghị, chia sẻ giữa Lãnh đạo và nhân dân hai nước.

Nhìn lại chặng đường sau hơn 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược, hai nhà lãnh đạo khẳng định quan hệ Việt Nam - Singapore không ngừng phát triển, đạt nhiều dấu mốc quan trọng trên tất cả các lĩnh vực; tin cậy chính trị được củng cố thông qua duy trì hiệu quả, thường xuyên trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao; nhất trí thời gian tới, hai bên sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ, sớm đưa quan hệ hai nước lên một tầm cao mới.

Toàn cảnh Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Thủ tướng Singapore Lawrence Wong - Ảnh: Quochoi.vn

Hai nhà lãnh đạo bày tỏ hài lòng trước những kết quả hợp tác kinh tế song phương, nổi bật là việc Singapore duy trì vị trí nhà đầu tư lớn thứ hai ở Việt Nam với hơn 3.800 dự án, tổng vốn đầu tư lũy kế hơn 81 tỷ USD; mạng lưới 18 Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore (VSIP) tại 13 tỉnh, thành Việt Nam là biểu tượng hợp tác kinh tế thành công giữa hai nước.

Với nền tảng vững chắc đó, hai nhà lãnh đạo khẳng định quyết tâm thúc đẩy hơn nữa trụ cột hợp tác quan trọng này, thông qua tăng cường trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm xử lý những vấn đề mới trong phát triển kinh tế - xã hội; thúc đẩy đầu tư trên cơ sở phát huy thế mạnh của mỗi nước, đặc biệt trong phát triển hệ thống VSIP2.0 bền vững, thông minh, tạo đột phá trong các lĩnh vực tăng trưởng mới như logistics xanh, xây dựng trung tâm dữ liệu, sản xuất chip bán dẫn, năng lượng sạch, tín chỉ carbon, an ninh lương thực, tài chính xanh…

Hai nhà lãnh đạo cũng nhất trí cần thúc đẩy và mở rộng hoạt động hợp tác an ninh - quốc phòng theo hướng thực chất, hiệu quả hơn; đồng thời trao đổi các biện pháp đẩy mạnh hợp tác trên các lĩnh vực quan trọng khác như giáo dục-đào tạo, văn hóa, giao lưu nhân dân, góp phần tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau của nhân dân hai nước.

Các dại biểu tham dự cuộc hội kiến - Ảnh: Quochoi.vn

Vui mừng trước những đánh giá tích cực của Thủ tướng Singapore về vai trò, đóng góp của cộng đồng người Việt Nam ở sở tại, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cảm ơn và đề nghị Chính phủ Singapore tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư Việt Nam cũng như khoảng 25.000 người Việt Nam tại Singapore sinh sống, làm việc và học tập thuận lợi, góp phần phát triển quan hệ hai nước cũng như đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội của Singapore.

Trao đổi về các vấn đề quốc tế và khu vực, hai bên nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn, tổ chức đa phương, nỗ lực duy trì đoàn kết, thống nhất vai trò trung tâm của ASEAN trong các vấn đề chiến lược, có tác động đến an ninh - phát triển của Cộng đồng ASEAN và các nước ở khu vực trong đó có vấn đề Biển Đông.

Chiều cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã thăm Gardens By The Bay - công viên thiên nhiên có diện tích hơn 100 ha, nằm ở khu vực trung tâm Singapore, được ví như “khu vườn mùa xuân” trên quốc đảo Singapore. Khu vườn khổng lồ này không chỉ là kiệt tác về kiến trúc, thiết kế và nghệ thuật mà nơi đây còn là lá phổi xanh giữa lòng thành phố, nơi có hệ sinh thái thực vật cực kỳ phong phú và đa dạng. Gardens By The Bay là một phần trong chiến lược của Chính phủ Singapore nhằm biến Quốc đảo Sư Tử thành quốc gia “xanh” hàng đầu thế giới.