Thủ tướng Phạm Minh Chính: Yêu cầu tỉnh Bắc Giang tiếp tục thực hiện ba đột phá chiến lược

Bắc Giang có tốc độ tăng trưởng GRDP năm 2021 đạt 7,82%, nằm trong nhóm 10 tỉnh, thành phố đứng đầu cả nước. Giá trị sản xuất công nghiệp năm 2021 đạt 300 nghìn tỷ đồng, tăng 11,2% so với năm 2020. Sản xuất nông nghiệp tăng 4,2% so với năm 2020. Kim ngạch xuất, nhập khẩu đạt 31,15 tỷ USD, tăng trên 40% so với cùng kỳ. Thu hút đầu tư FDI đạt 1,33 tỷ USD, đứng thứ 9 cả nước.