Thủ tướng: Quyết tâm không để diễn biến dịch xấu đi tại Hà Nội

Sáng 19/7, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính làm việc với lãnh đạo thành phố Hà Nội về công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn trong những tháng cuối năm.

Cuộc họp cũng nhằm giải quyết một số vấn đề trọng tâm, cấp bách về phòng, chống dịch bệnh và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc lớn về cơ chế chính sách để thành phố có điều kiện phát triển mạnh hơn trong thời gian tới.

CÁCH TIẾP CẬN MỚI TRONG TÌNH HÌNH MỚI

Tại cuộc họp, các Phó Thủ tướng, lãnh đạo các bộ, ngành và Hà Nội cùng phân tích, làm rõ các khó khăn, vướng mắc nổi lên với Hà Nội, nhất là trong quá trình thực hiện triển khai nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp giúp Hà Nội tiếp tục thực hiện mục tiêu kép, làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 và duy trì, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, đồng thời trả lời các kiến nghị của Hà Nội.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng cho biết, 6 tháng đầu năm 2021, thành phố đã tập trung quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả và kịp thời các Nghị quyết, chỉ đạo của Trung ương, của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, đặc biệt là Nghị quyết đại hội lần thứ XIII của Đảng và các Nghị quyết của Chính phủ, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện mục tiêu kép.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng phát biểu tại cuộc làm việc -Ảnh: VGP

Trong công tác phòng, chống đại dịch Covid-19, thành phố đã chuyển hướng mạnh mẽ "từ phòng ngự sang chủ động tấn công" theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng. Thành phố cơ bản đã kiểm soát được tình hình dịch bệnh. Tuy nhiên mấy ngày gần đây, cùng với sự bùng phát dịch bệnh tại TP.HCM và các tỉnh phía nam, thành phố đã phát sinh một số ca nhiễm mới trong cộng đồng, gây khó khăn cho công tác phòng, chống dịch.

Thành phố đã tập trung thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn thành phố có nhiều tín hiệu khởi sắc so với cùng kỳ năm 2020. Tổng sản phẩm GRDP 6 tháng đầu năm ước tăng 5,91%, cao hơn nhiều so với mức tăng cùng kỳ năm 2020 là 2,92% và cao hơn mức bình quân chung của cả nước là 5,64%. Đã có hơn 13.000 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 4% so với cùng kỳ năm 2020. Tổng thu ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm ước đạt 53,3% dự toán Trung ương giao, tăng 7,7% so với cùng kỳ năm 2020.

Thành phố cũng đã tổ chức thực hiện kịp thời Nghị quyết 97 của Quốc hội và Nghị định 32 của Chính phủ về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại Hà Nội. Trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến rất phức tạp, nhưng với sự quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, thành phố đã tổ chức thành công, an toàn trên mọi phương diện cuộc bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp; đồng thời kiện toàn các chức danh chính quyền theo đúng quy định của pháp luật.

Công tác an sinh xã hội tiếp tục được thành phố đảm bảo, chế độ chính sách đối với người có công được chăm lo và ngày càng tốt hơn. Thành phố đã giải quyết việc làm cho hơn 96.700 lao động, đạt 60,5% kế hoạch năm; đã thực hiện hỗ trợ khó khăn do đại dịch Covid-19 cho hơn 515.000 người với số tiền hỗ trợ hơn 608 tỷ đồng. Thành phố đang tập trung thực hiện gói hỗ trợ cho người lao động gặp khó khăn do đại dịch theo Nghị quyết số 68 của Chính phủ và Quyết định số 23 của Thủ tướng Chính phủ...

Bên cạnh những kết quả đạt được, Bí thư Thành ủy Hà Nội thừa nhận Hà Nội đang đứng trước những thách thức rất lớn; trong đó, lớn nhất là diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19 và sự quá tải về hạ tầng kinh tế - xã hội đang ngày càng gia tăng; hệ thống giao thông kết nối liên vùng còn nhiều hạn chế, chưa đáp ứng kịp nhu cầu phát triển. Hệ thống chung cư cũ đang xuống cấp nghiêm trọng, tiềm ẩn nhiều nguy cơ và rủi ro, trong khi công tác cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ thực hiện rất chậm.

3 KỊCH BẢN TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ, PHẤN ĐẤU TIÊM TỐI ĐA 200.000 MŨI VACCINE/NGÀY

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh cho biết, căn cứ dự báo tình hình quốc tế, kịch bản tăng trưởng của cả nước và tình hình sản xuất, kinh doanh 6 tháng đầu năm, thành phố dự báo và xây dựng các kịch bản tăng trưởng 6 tháng cuối năm để chỉ đạo, điều hành phấn đấu đạt mục tiêu cao nhất so với kế hoạch năm 2021.

Theo kịch bản 1 (kịch bản điều hành), tăng trưởng quý 2 đạt 8,59%, quý 4 đạt 9,12% và dự báo cả năm đạt 7,50%.

Theo kịch bản 2, dịch Covid-19 trên phạm vi cả nước cơ bản được kiểm soát trong tháng 7, không có ổ dịch trên địa bàn thành phố và các khu công nghiệp, không phải áp dụng giãn cách xã hội. GRDP quý 3 tăng 7,45%, quý 4 tăng 7,85% và cả năm dự kiến đạt 6,85%.

Toàn cảnh buổi làm việc - Ảnh: VGP

Theo kịch bản 3, dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp, quý 3 mới kiểm soát được dịch, các ngành dịch vụ vẫn chịu ảnh hưởng tiêu cực của dịch Covid-19, phục hồi chậm. GRDP quý 3 tăng 6,17%, quý 4 tăng 6,44% và cả năm 2021 dự kiến đạt 6,12%.

Thành phố tập trung triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm, đặc biệt là tập trung cao độ thực hiện quyết liệt tiến độ giải ngân vốn đầu tư công theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, phấn đấu quý 3 đạt khoảng 60%, quý 4 đạt 100% kế hoạch vốn đã giao.

Tiếp tục triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên cơ sở theo dõi chặt chẽ diễn biến dịch bệnh để áp dụng biện pháp phù hợp. Hà Nội chủ động xây dựng phương án để đáp ứng tiêm chủng vaccine phòng Covid-19 sớm nhất, nhanh nhất và an toàn nhất, phấn đấu đạt tối đa 200.000 mũi tiêm/ngày.

Hà Nội kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ một số nội dung liên quan tới định hướng phát triển Thủ đô; tỷ lệ điều tiết ngân sách cho thành phố; thực hiện các dự án giao thông trọng điểm, đầu tư xây dựng đường Vành đai 4, Vành đai 5; giải quyết tồn tại liên quan đến đất dịch vụ; cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ; đầu tư xây dựng các cụm công nghiệp; việc sửa đổi, xây dựng các luật, nghị định và thông tư…

Theo các thành viên Chính phủ, Hà Nội có nhiều cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả, là kinh nghiệm quý để các địa phương khác có thể tham khảo, học tập, nhất là trong phòng chống Covid-19. Theo Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long, một trong những trăn trở của Thủ tướng Phạm Minh Chính là phát huy vai trò của cả hệ thống chính trị, nhất là hệ thống chính trị cơ sở, trong phòng chống dịch và Hà Nội đã làm tốt nhiệm vụ này.

Tuy nhiên, Hà Nội còn một số nhiệm vụ cần làm tốt hơn. Bộ trưởng Đào Ngọc Dung đề nghị triển khai nhanh hơn việc hỗ trợ người dân theo Nghị quyết 68 của Chính phủ. Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho rằng Hà Nội cần tập trung 3 đột phá chiến lược, cơ cấu lại ngành kinh tế, tập trung phát triển khoa học công nghệ, nguồn nhân lực chất lượng cao; đẩy nhanh, đi đầu trong chuyển đổi số; chủ động nghiên cứu biện pháp huy động được các nguồn lực…

ƯU TIÊN SỐ MỘT LÀ PHÒNG DỊCH COVID-19

Kết luận cuộc họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhắc lại tinh thần Chính phủ là sẵn sàng đồng hành với Hà Nội bất cứ lúc nào để giải quyết các tồn đọng, vướng mắc, khó khăn, trước mắt là phòng chống Covid-19. Thủ tướng giao các cơ quan liên quan tiếp thu, hoàn thiện kết luận của cuộc họp để tổ chức thực hiện thời gian tới.

Về đánh giá tình hình, kết quả, Thủ tướng nêu rõ, sáu tháng qua, Hà Nội tập trung vào các nhiệm vụ quan trọng gồm triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố, làm tốt công tác tổ chức cuộc bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, các nhiệm vụ trọng tâm của năm 2021, phòng chống dịch bệnh, kết thúc tốt đẹp năm học.

Thủ tướng Phạm Minh Chính (trái) phát biểu - Ảnh: VGP

Thành phố đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đạt kết quả ban đầu, kiểm soát được tình hình dịch bệnh, tăng trưởng kinh tế, thu ngân sách, tổng vốn đầu tư đạt kết quả tích cực. Thành phố thí điểm một số chính sách mà Trung ương cho phép, tổ chức, bộ máy tiếp tục được tinh giản, góp phần giảm chi thường xuyên, tăng chi cho đầu tư; an sinh xã hội được quan tâm, nhất là hỗ trợ người lao động mất việc; quốc phòng an ninh được giữ vững.

Về những hạn chế, vướng mắc, Thủ tướng nêu rõ, công tác lãnh đạo, chỉ đạo phòng chống dịch đã có hiệu quả nhưng cần tích cực, quyết liệt, mạnh mẽ hơn, bảo đảm ngăn chặn, đẩy lùi, không cho dịch bệnh diễn biến phức tạp tại Thủ đô.

Phát triển văn hóa cần cố gắng nhiều hơn, chú trọng nhiều hơn, đầu tư nhiều hơn để tương xứng với truyền thống văn hóa - lịch sử hào hùng, vẻ vang của đất nước và Thủ đô, xứng đáng với Thủ đô ngàn năm văn hiến, người Hà Nội thanh lịch, xứng tầm với sự phát triển kinh tế - xã hội.

"Để khắc phục các vấn đề môi trường, tắc nghẽn giao thông, quá tải về hạ tầng đô thị, Hà Nội cần sớm có chiến lược được đầu tư bài bản, có chiều sâu, bền vững hơn. Chưa có đột phá lớn về phát triển kinh tế, nhất là trong phát triển bền vững theo chiều sâu. Chuyển đổi số cần phải tập trung quan tâm nhiều hơn, hiệu quả hơn nữa", Thủ tướng nêu rõ.

Thủ tướng yêu cầu cần tiếp tục suy nghĩ, phân tích về những tồn tại, hạn chế này, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, đầu tư để giải quyết và đặc biệt coi trọng công tác tổ chức thực hiện, nhất là ở cấp cơ sở.

Về phương hướng, nhiệm vụ sắp tới, Thủ tướng nhấn mạnh, các dự báo cũng cho thấy đợt dịch này còn diễn biến phức tạp và kéo dài, với đặc điểm là tấn công vào các khu đô thị tập trung dân cư lớn (như Hà Nội, TP.HCM), nơi giao lưu, đầu mối các hoạt động kinh tế, các khu công nghiêp (như Bắc Ninh, Bắc Giang, Bình Dương, Đồng Nai, Long An…) và diễn biến rất nhanh, khó lường với biến chủng mới. Thủ tướng yêu cầu, dự báo phải sát tình hình để có đối sách, cách tiếp cận mới phù hợp.

Thủ tướng yêu cầu bám sát, tổ chức thực hiện thật tốt các nhiệm vụ, mục tiêu Đại hội XIII của Đảng và Đại hội Đảng bộ thành phố đã đề ra, xây dựng và triển khai các nhiệm vụ, biện pháp sát thực tế, khả thi và hiệu quả. Về mục tiêu trước mắt, Thủ tướng nhấn mạnh, đề nghị Hà Nội ưu tiên số 1 cho nhiệm vụ phòng chống dịch trong thời điểm hiện nay, quyết tâm bảo vệ Thủ đô không bị diễn biến xấu về dịch.

“Phải thống nhất về nhận thức và mục tiêu này, đặt mục tiêu chăm sóc, bảo vệ sức khỏe, tính mạng của người dân là trên hết, trước hết. Chúng ta quyết tâm bảo vệ Thủ đô của chúng ta không bị diễn biến xấu. Những nơi nào an toàn thì vừa phòng chống dịch, vừa tổ chức sản xuất cho tốt, chống dịch để sản xuất, sản xuất để chống dịch”, Thủ tướng nhấn mạnh.