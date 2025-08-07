Bộ Tài chính: Ban hành nghị quyết thí điểm sàn giao dịch tài sản mã hóa sớm nhất trong tháng 8/2025

Phát biểu tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 8 vào hôm 7/8, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cho biết trong quá trình xây dựng dự thảo Nghị quyết thí điểm thị trường tài sản số trong nước, Bộ Tài chính đã nghiên cứu nhiều kinh nghiệm của các quốc gia trong khu vực và quốc tế cũng như đánh giá hoạt động tham gia mua bán tài sản mã hóa của công dân Việt Nam. Bộ cũng tham gia cùng với các chuyên gia để tổ chức hội thảo, hội nghị về chủ đề này

SỚM NHẤT SẼ BAN HÀNH QUY ĐỊNH THÍ ĐIỂM SÀN GIAO DỊCH TÀI SẢN SỐ TRONG THÁNG 8

Trong bối cảnh chưa có nhiều quốc gia cho phép giao dịch tài sản mã hóa một cách rộng rãi, Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi nhận định việc đưa vào vận hành sàn giao dịch tài sản mã hóa là một lĩnh vực mới và khó khi cần tổ chức phát triển sàn giao dịch theo hướng an toàn và bền vững.

Theo đó, Bộ Tài chính về cơ bản đã hoàn chỉnh đề án thí điểm thị trường tài sản số và đề xuất, báo cáo với Chính phủ. Chính phủ đã báo cáo Bộ Chính trị để xin chủ trương thí điểm sàn giao dịch. Từ kết luận của Bộ Chính trị, Bộ Tài chính sẽ hoàn chỉnh, báo cáo với Chính phủ ban hành các quy định liên quan đến tổ chức thị trường giao dịch tài sản mã hóa tại Việt Nam. Theo đó, đại diện Bộ Tài chính cho biết nếu sớm nhận được kết luận của Bộ Chính trị thì sẽ ban hành Nghị quyết trong tháng 8/2025, còn nếu muộn hơn thì trong tháng 9/2025.

Để xác định số lượng sàn giao dịch tài sản số trong giai đoạn thí điểm, Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi cho biết cần làm rõ điều kiện, tiêu chí, tiêu chuẩn về công nghệ thông tin, quy trình, năng lực tài chính, năng lực chuyên môn, năng lực tổ chức cán bộ của các tổ chức tham gia sàn giao dịch.

Đề xuất của Bộ Tài chính sẽ khuyến khích thành phần kinh tế tư nhân tham gia sàn giao dịch tài sản mã hóa. Đây là một lĩnh vực mới, đòi hỏi tính năng động, sáng tạo nên sẽ cần có những khuyến khích như vậy. Theo đó, trong thời gian thí điểm thì số lượng sàn giao dịch chắc chắn sẽ hơn 1 để có tính cạnh tranh nhưng sẽ không đến mức 2 con số để tránh quá trình đánh giá sau thí điểm khó khăn, kéo dài.

NGHIÊN CỨU 2 PHƯƠNG ÁN TÍNH TOÁN GIẢM TRỪ GIA CẢNH

Cũng tại buổi họp báo, Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi cho biết trong quá trình nghiên cứu chỉ đạo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh trong Luật thuế thu nhập cá nhân, Bộ Tài chính đã tiếp thu nhiều ý kiến khác nhau và đưa ra nhiều phương án khác nhau làm cơ sở đưa ra mức giảm trừ gia cảnh trong tính thuế thu nhập cá nhân.

Toàn cảnh buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 8. Ảnh: Việt An

Đối với đề xuất tính toán mức giảm trừ gia cảnh theo khu vực thì Bộ Tài chính đã nghiên cứu kỹ. Theo đó, Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi nhận định phương án nào cũng sẽ có ưu và nhược điểm. Nếu phân chia giảm trừ gia cảnh theo vùng thì cũng sẽ có hạn chế và rất khó để triển khai.

“Ngay trong 1 tỉnh hoặc 1 thành phố thì những khu vực khác nhau cũng có chi phí sinh hoạt và mức sống khác nhau, đòi hỏi lại cần có mức giảm trừ khác nhau. Ngay tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh thì những phường ở vùng lõi có mức sống rất cao nhưng ra đến vùng nông thôn ở ngoại ô thì chi phí sinh hoạt có nhiều khác biệt”, Thứ trưởng Bộ Tài chính phát biểu tại buổi họp báo.

Sau quá trình nghiên cứu, Bộ Tài chính lựa chọn xin ý kiến rộng rãi của các chuyên gia và các cơ quan về 2 phương án. Đầu tiên là điều chỉnh giảm trừ gia cảnh căn cứ theo mức tăng CPI hiện hành và phương án còn lại là điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh căn cứ theo mức tăng thu nhập đầu người và tốc độ tăng GDP bình quân đầu người.

Bộ Tài chính đã nhận được ý kiến của các chuyên gia và phần lớn đồng ý với phương án 2 là điều chỉnh theo tốc độ tăng của thu nhập đầu người và GDP. Bộ Tài chính đang nghiên cứu mức tăng 2 yếu tố trên từ năm 2020 đến nay để có phương án chính xác nhất báo cáo Chính phủ và báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội theo quy trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật.