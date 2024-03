Thúc đẩy hợp tác thương mại nông sản với Argentina và Cộng hòa Séc

Ngày 20/3/2024, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Quốc Trị đã tiếp đoàn công tác Argentina do ông Marek Výborný, Bộ trưởng Ngoại giao, Ngoại thương và Tôn giáo Argentina dẫn đầu, cùng trao đổi về thương mại nông sản với quốc gia này.

Cùng ngày, Thứ trưởng Nguyễn Quốc Trị đã hội đàm với Bộ trưởng Nông nghiệp Cộng hòa Séc nhằm đưa ra định hướng hợp tác trong thời gian tới…

THƯƠNG MẠI NÔNG SẢN VỚI SÉC NGHIÊNG VỀ PHÍA VIỆT NAM

Tại cuộc hội đàm với Bộ trưởng Nông nghiệp Cộng hòa Séc, Thứ trưởng Nguyễn Quốc Trị nhận định mối quan hệ của Việt Nam và Cộng hòa Séc không ngừng được củng cố và phát triển trong suốt hơn 70 năm qua. Hợp tác song phương trong lĩnh vực nông nghiệp có nhiều chuyển biến tích cực, nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của lãnh đạo cấp cao hai Nhà nước.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Quốc Trị, Cộng hòa Séc là một trong 27 thành viên của Liên minh châu Âu tham gia Hiệp định Đối tác tự nguyện thực thi luật lâm nghiệp, quản trị rừng và thương mại lâm sản (VPA/FLEGT) với Việt Nam. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam mong muốn Cộng hòa Séc ủng hộ Việt Nam trong quá trình thực thi Hiệp định VPA/FLEGT, tăng cường hợp tác trong quản lý tài nguyên rừng bền vững và thực thi CITES, thúc đẩy thương mại gỗ và lâm sản hợp pháp.

Tháng 10/2017, Việt Nam bị Ủy ban châu Âu (EC) áp dụng “thẻ vàng” về khai thác bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU). Việt Nam xác định chống khai thác IUU là nhiệm vụ trọng tâm, không chỉ giúp phát triển ngành nuôi trồng và khai thác thủy hải sản bền vừng, mà còn thể hiện trách nhiệm, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế. Việt Nam đã triển khai nhiều biện pháp mạnh mẽ nhằm khắc phục các tình trạng vi phạm theo các khuyến nghị của EC.

"Chúng tôi rất mong muốn phía Cộng hòa Séc ghi nhận các nỗ lực của Việt Nam và có tiếng nói ủng hộ để EC sớm gỡ bỏ “thẻ vàng” IUU đối với Việt Nam”, Thứ trưởng Nguyễn Quốc Trị đề nghị.

Ông Marek Výborný, Bộ trưởng Nông nghiệp Cộng hòa Séc, hoan nghênh việc tăng cường hợp tác trong nông nghiệp, công nghiệp thực phẩm và quản lý nguồn nước giữa Việt Nam và Séc. Cộng hòa Séc muốn thúc đẩy là giáo dục và đào tạo trong ngành nông nghiệp. Trong chuyến thăm lần này, đại diện đến từ Đại học Nông nghiệp Cộng hòa Séc có thể kết nối với các cơ sở giáo dục, đào tạo trong các nội dung nông, lâm nghiệp, sử dụng bền vững nông sản tại Việt Nam.

Thứ trưởng Nguyễn Quốc Trị tặng quà cho ông Marek Výborný.

Ông Marek Výborný cho hay tổng kim ngạch thương mại giữa hai nước đạt 2,7 tỷ USD năm 2023, tuy nhiên kim ngạch xuất khẩu hai chiều của ngành nông nghiệp còn chiếm tỷ trọng tương đối nhỏ. Trong các chuyến thăm, ông Výborný nhận thấy các đối tác Việt Nam có mong muốn thâm nhập vào thị trường Cộng hòa Séc và thể hiện sự quan tâm tới các ngành truyền thống của nước này như sản xuất bia, thịt, rượu mạnh, bánh kẹo, công nghệ nông nghiệp, công nghiệp thực phẩm, công nghệ chăn nuôi và chế phẩm trong ngành thú y.

"Cộng hòa Séc mong muốn Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm về phòng, chống cúm gia cầm, dịch tả lợn châu Phi. Đề nghị hai bên hợp tác trong nghiên cứu và sản xuất vacxin phòng, chống dịch bệnh". Ông Marek Výborný, Bộ trưởng Nông nghiệp Cộng hòa Séc.

“Kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam vào Cộng hòa Séc cao hơn khoảng 10 lần so với chiều ngược lại. Do vậy, kỳ vọng Việt Nam trong thời gian tới có thể hỗ trợ Cộng hòa Séc xuất khẩu các sản phẩm thịt sang và hai bên sớm đi đến thỏa thuận thống nhất về yêu cầu thú y, vệ sinh an toàn thực phẩm đối với các sản phẩm từ Cộng hòa Séc”, ông Marek Výborný bày tỏ.

Ông Výborný cũng đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam hỗ trợ thành lập đoàn công tác sớm nhất có thể sang Séc để đánh giá về sản xuất chăn nuôi và dịch tễ tại Cộng hòa Séc.

Trong lĩnh vực trồng trọt, Cộng hòa Séc có công ty uy tín nhất thế giới về xuất khẩu hạt giống cỏ, rau xanh, giống cây trồng mới, đem lại lợi nhuận cao cho người trồng. Đây là lĩnh vực Cộng hòa Séc mong muốn thúc đẩy hợp tác với Việt Nam.

Đề cập đến những đề nghị từ phía Cộng hòa Séc về thương mại sản phẩm chăn nuôi, ông Nguyễn Văn Long, Cục trưởng Cục Thú y Việt Nam, cho hay thời gian qua Việt Nam đã đồng ý để Cộng hòa Séc xuất khẩu sữa và sản phẩm bột đạm động vật làm nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi. Đối với sản phẩm thịt, phía Cục Thú y đã cơ bản hoàn thành và báo cáo với lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, cũng như đề xuất tổ chức đoàn công tác sang Séc sớm nhất có thể theo trình tự thủ tục.

VIỆT NAM LÀ ĐỐI TÁC THƯƠNG MẠI LỚN NHẤT CỦA ARGENTINA TẠI KHU VỰC ĐÔNG NAM Á

Cũng trong ngày 20/3/2024, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Quốc Trị đã tiếp đoàn công tác Argentina do bà Diana Mondino, Bộ trưởng Ngoại giao, Ngoại thương và Tôn giáo Argentina dẫn đầu.

Tại buổi tiếp, Thứ trưởng Nguyễn Quốc Trị đánh giá cao mối quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam và Argentina trong suốt 50 năm qua. Việt Nam đánh giá cao vai trò và vị trí của Argentina là thành viên và là cửa ngõ để Việt Nam tiếp cận thuận lợi với khối thị trường chung Nam Mỹ (Mercosur). Vì vậy, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn luôn là thành viên tích cực tham gia cơ chế Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác kinh tế, thương mại và khoa học công nghệ giữa Việt Nam - Argentina.

Thứ trưởng Nguyễn Quốc Trị tiếp bà Diana Mondino.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Quốc Trị, thương mại hai chiều giữa Việt Nam trong 15 năm đã tăng gấp 13 lần, từ 378 triệu USD năm 2007 lên 4,88 tỷ USD năm 2022, đưa Argentina trở thành đối tác lớn thứ 3 của Việt Nam tại khu vực Mỹ Latinh (sau Brazil và Mexico). Việt Nam là đối tác thương mại lớn nhất của Argentina tại khu vực Đông Nam Á và thứ 6 trên phạm vi toàn cầu.

Riêng năm 2023, kim ngạch thương mại song phương giữa hai nước giảm 29,6% so với năm 2022, chỉ đạt 3,45 tỷ USD do Argentina phải trải qua đợt khô hạn lịch sử trong vụ mùa 2022-2023, khiến sản lượng nông nghiệp giảm tới 54%. Trong đó, thương mại nông, lâm, thủy sản song phương trong 5 năm gần đây duy trì ở mức 3,08-3,8 tỷ USD (trừ năm 2023, giảm xuống 2,35 tỷ USD, tương ứng giảm 38,5% so với năm 2022).

Bà Diana Mondino, Bộ trưởng Ngoại giao, Ngoại thương và Tôn giáo Argentina, cho hay những năm gần đây, hai bên đã làm việc tích cực và mở cửa thị trường cho nhiều sản phẩm. Từ năm 2017, hai bên đã có những chuẩn bị liên quan đến các điều khoản cho nội dung của Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và khối Mercosur.

“Các sản phẩm nông sản Argentina xuất khẩu sang Việt Nam như sản phẩm da, thuộc da, ngô… đã được sử dụng để đưa vào chuỗi sản xuất và tái xuất khẩu đi các nước để tạo giá trị thương mại cho Việt Nam. Hai nền kinh tế Việt Nam - Argentina có sự tương hỗ, do đó cần tạo điều kiện để hai bên khai thác nhiều tiềm năng hợp tác cho nhiều sản phẩm hơn nữa”, bà Diana Mondino đề nghị.

Theo bà Diana Mondino, cơ quan chức năng Argentina đã gửi các đề xuất sang phía Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về xuất khẩu thịt lợn và nội tạng lợn từ Argentina. Bà Mondino cam kết cung cấp cho Việt Nam thịt có chất lượng ngon với giá thành phải chăng, mong muốn phía Việt Nam sớm xem xét và phản hồi.

Thứ trưởng Nguyễn Quốc Trị đồng tình với bà Diana Mondino về việc cùng tương trợ lẫn nhau trong vấn đề thương mại và mối quan hệ tương hỗ này sẽ giúp hai bên cùng phát triển và đạt được mục tiêu đặt ra. Đồng thời, cho biết sẽ giao các cơ quan chuyên trách xử lý các đề xuất cụ thể từ phía Argentina và ngược lại cũng đề nghị phía Argentina sớm xem xét đề xuất từ phía Việt Nam.