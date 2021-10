Tổng Công ty May 10: Linh hoạt, sáng tạo để không ngừng phát triển

Tổng Công ty May 10 là doanh nghiệp luôn đứng trong Top đầu của ngành Dệt May Việt Nam. Hơn 75 năm xây dựng và phát triển, các sản phẩm thời trang do May 10 sản xuất đã xuất khẩu sang thị trường thời trang EU, Mỹ, Nhật Bản, Canada… Bằng những giá trị nổi bật, đóng góp đáng kể cho nền kinh tế, tạo vị thế doanh nghiệp và sản phẩm trên thị trường trong và ngoài nước, May 10 đã xuất sắc vượt qua các tiêu chí về chất lượng sản phẩm, dịch vụ hoàn hảo được người tiêu dùng ưa chuộng. Thương hiệu May 10 đã được bình chọn là Thương hiệu Quốc gia; Thương hiệu mạnh Việt Nam nhiều năm liên tiếp.

DOANH NGHIỆP PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Là điển hình trong quá trình duy trì và thúc đẩy hoạt động kinh doanh trong giai đoạn bình thường mới, Tổng công ty May 10 vinh dự xếp hạng Top 10 Doanh nghiệp bền vững tại Việt Nam năm 2020 ở lĩnh vực sản xuất do đã đóng góp vào sự tăng trưởng kinh tế đất nước trong bối cảnh dịch Covid-19, góp phần thực hiện “mục tiêu kép”: Vừa phòng, chống dịch bệnh, vừa duy trì tăng trưởng kinh doanh.

Doanh thu mỗi năm hàng ngàn tỷ đồng, với các sản phẩm cao cấp xuất khẩu chiếm 80%, tiêu thụ trong nước 20%, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho trên12.000 lao động. Để có được thành quả như hiện nay, doanh nghiệp đã phát huy truyền thống, có những giải pháp đồng bộ, xây dựng thương hiệu May 10 ngày càng phát triển bền vững, tập trung đổi mới công nghệ, tiết kiệm năng lượng, xanh hóa sản xuất, nâng cao năng suất. Thực hiện chiến lược phát triển bền vững, gắn kết mục tiêu tăng trưởng kinh doanh với gia tăng giá trị tích cực cho cộng đồng và giảm thiểu tác động đến môi trường.

Là doanh nghiệp may hàng đầu, uy tín, May 10 luôn chú trọng các biện pháp ổn định chất lượng nhằm giảm tỷ lệ sản phẩm lỗi. Trong khi về xuất khẩu, bám sát diễn biến thị trường, linh hoạt trong điều chỉnh quy trình sản xuất, đẩy mạnh tìm nguồn cung ứng vải với một số nhà cung cấp trong và ngoài nước, cũng như chào giá với các khách hàng mới…

Với thị trường nội địa, May 10 thường xuyên tìm hiểu nhu cầu của khách hàng, xu hướng về màu sắc kiểu dáng; chú trọng công tác chăm sóc khách hàng; chủ động phối hợp với các nhà thiết kế tìm nguồn nguyên liệu phục vụ cho sản xuất...Việc thúc đẩy hoạt động R&D nhằm mang lại những sản phẩm tốt nhất, những trải nghiệm ưu việt nhất về xu hướng thời trang cũng như phong cách phục vụ lấy khách hàng là trung tâm… đã góp phần làm nên thành công của mô hình trung tâm thời trang May10 Centurion tại hầu khắp các tỉnh thành trong cả nước…

Với 18 nhà máy, xí nghiệp tại các tỉnh thành trên khắp mọi miền tổ quốc, đến nay May 10 đã khẳng định vị thế của mình trên toàn quốc với hệ thống phân phối gần 300 cửa hàng và đại lý. Đẳng cấp May 10 còn được khẳng định khi luôn đứng trong top thương hiệu “Hàng Việt Nam chất lượng cao”, cùng rất nhiều giải thưởng: “Giải thưởng chất lượng Châu Á Thái Bình Dương”, “Sao vàng đất Việt”, “Thương hiệu mạnh Việt Nam”, được Chính phủ vinh danh là “Thương hiệu Quốc gia Việt Nam”.

VỮNG VÀNG VƯỢT "BÃO" COVID-19

Đề cập đến những khó khăn trong quá trình chống dịch, ông Thân Đức Việt, Tổng giám đốc Tổng công ty May 10 cho biết, đặc thù của ngành may mặc mà cụ thể tại May 10 là sử dụng nhiều lao động. Trong dây chuyền sản xuất, với quy mô hiện nay là 8.000 lao động trực thuộc May 10 và 4.000 lao động ở các công ty liên kết.

Dịch Covid-19 bùng phát, May 10 gặp không ít khó khăn khi phải thực hiện mục tiêu kép, vừa phòng chống dịch vừa thúc đẩy sản xuất, kinh doanh. Nếu có chỉ một ca nhiễm cũng có thể ảnh hưởng toàn bộ dây chuyền và phải đóng cửa nhà máy. Trong khi đó, việc dừng sản xuất dù chỉ một ngày cũng ảnh hưởng rất lớn tới tiến độ giao hàng và hoạt động doanh nghiệp do tính chất thời vụ của công việc.

Bên cạnh việc phải duy trì liên tục hoạt động sản xuất kinh doanh để đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động, May 10 tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm “Chống dịch như chống giặc”, trong bất kỳ tình huống nào, cũng phải đi đầu trong phòng, chống dịch và thực hiện tốt các chỉ thị của các cấp về phòng, chống dịch Covid-19.

Do đó, May 10 yêu cầu người lao động tuân thủ triệt để quy định 7K khi làm việc, thậm chí ngay cả lúc giải lao. Công tác truyền thông được được đẩy mạnh trên hệ thống phát thanh, website, mạng xã hội. Người lao động và khách đến làm việc đi qua buồng khử khuẩn, đeo khẩu trang và đo thân nhiệt hàng ngày. Chia giờ ăn trưa thành 3 ca. Các bàn ăn đều sử dụng vách ngăn và giới hạn tối đa 4 người, trên bàn có poster tuyên truyền để nhắc nhở người lao động về hướng dẫn phòng dịch.

Thay đổi thời gian làm việc để tránh việc tập trung đông người vào cổng nhà máy (chia thành 3 khung giờ). Khuôn viên Tổng công ty và các nhà xưởng được phun dung dịch Cloramin B khử trùng và dọn dẹp vệ sinh thường xuyên, bảo đảm môi trường sạch sẽ. Thành lập tổ An toàn Covid-19 tại tất cả các đơn vị... Kết quả an toàn của May 10 trong năm 2020 và những tháng qua là sự nghiêm túc, quyết liệt chỉ đạo cấp trên về chống dịch và sự đồng lòng chia sẻ, đồng hành của người lao động, bởi nếu tuyên truyền mà không có sự hỗ trợ, hợp tác của người lao động thì rất khó đạt hiệu quả.

Đứt cung, gãy cầu cùng lúc vì đại dịch Covid-19, nhưng suốt cả năm 2020 Tổng công ty May 10 chưa một ngày giảm nhân sự. Nhận thấy nhu cầu rất lớn về khẩu trang y tế, Công ty đã quyết định đầu tư xưởng sản xuất và sáng tạo chuyển đổi làm mặt hàng bảo hộ y tế, khẩu trang. Với quyết định được coi là thần tốc, kịp thời, đúng đắn, doanh thu năm 2020 của May 10 đạt trên 3.800 tỷ đồng, vượt 30% kế hoạch.

"Trong bối cảnh hàng loạt yếu tố rủi ro vẫn còn hiện hữu và đang tác động khó lường đến nền kinh tế đất nước nói chung cũng như ngành dệt may nói riêng, bằng sự nhiệt huyết kinh nghiệm và bản lĩnh của mình, tập thể ban lãnh đạo Tổng công ty May 10 sẽ tiếp tục có những quyết sách linh hoạt sáng tạo phù hợp để không ngừng phát triển," ông Thân Đức Việt nói.