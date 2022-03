TP.HCM: Dịch bệnh phức tạp nhưng cơ sở y tế nhiều nơi không phối hợp kịp với cơ sở giáo dục

Theo báo cáo của Sở Giáo dục & Đào tạo TP.HCM, trong ngày đầu tiên học sinh mầm non và tiểu học đến trường (14/2/2022), tỷ lệ học sinh đi học ở bậc mầm non là 66,3%, bậc tiểu học là 95,99%, THCS là 96,89% và THPT 98,93%. Vào tuần thứ hai, tỷ lệ học sinh đi học tăng lên với 70,51% ở bậc mầm non và 96,1% ở bậc tiểu học.

Tuy nhiên, bước vào tuần học thứ 3, dịch bệnh diễn biến phức tạp, số lượng ca nhiễm tăng nhanh khiến tỷ lệ học sinh đi học giảm nhẹ. Thống kê từ TP Thủ Đức và 21 quận, huyện, từ ngày 14/2-2/3/2022, toàn TP.HCM có 40.385 học sinh nhiễm hoặc nghi nhiễm, trong đó 2.160 ca phát hiện tại trường học. Ngoài ra về phía cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên có 3.689 ca nhiễm, trong đó 381 ca phát hiện trực tiếp tại trường.

Sở Giáo dục & Đào tạo TP cho biết, dù dịch bệnh đang diễn biến phức tạp nhưng hiện nay vẫn còn tình trạng cơ sở y tế nhiều nơi không phối hợp kịp thời với cơ sở giáo dục trong việc kiểm soát dịch Covid-19 tại trường học. Phần lớn các cơ sở giáo dục khó khăn về thiết bị y tế phục vụ cho công tác phòng chống dịch, xử lý tình huống khi có ca nghi hoặc nhiễm bệnh và tầm soát F1 trong trường học, đặc biệt là bộ sinh phẩm xét nghiệm nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2.

Để giải quyết vấn đề này, Sở Giáo dục & Đào tạo TP đã phối hợp với Sở Y tế để có hướng phân bổ bộ sinh phẩm xét nghiệm nhanh cho các trường học. Sau khi thống nhất, Sở Giáo dục & Đào tạo TP đã có văn bản gửi Trưởng phòng Giáo dục & Đào tạo TP Thủ Đức và 21 quận, huyện, thủ trưởng các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn thành phố về kế hoạch đợt 1 cho trường công lập năm học 2021-2022.

Theo đó, bộ sinh phẩm xét nghiệm nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 còn gọi là kit test được cấp cho các cơ sở giáo dục công lập nhằm thực hiện xét nghiệm tầm soát ca nghi mắc Covid-19 đối với người có ít nhất 2 trong số các biểu hiện lâm sàng gồm sốt, ho, đau họng, chảy nước mũi, nghẹt mũi, đau người, mệt mỏi, ớn lạnh, giảm hoặc mất vị giác, giảm hoặc mất khứu giác, đau nhức đầu, tiêu chảy, khó thở, viêm đường hô hấp hoặc có yếu tố dịch tễ trong quá trình dạy học trực tiếp.

Khi các cơ sở giáo dục công lập sử dụng hết số lượng bộ sinh phẩm đã được cấp sẽ được phòng Giáo dục & Đào tạo cấp bổ sung.

Sở Giáo dục & Đào tạo TP.HCM giao nhiệm vụ cho Phòng Giáo dục & Đào tạo TP.Thủ Đức và 21 quận, huyện giám sát việc sử dụng các bộ xét nghiệm đúng mục đích, điều phối giữa các trường và báo cáo việc sử dụng bộ sinh phẩm về Sở Giáo dục & Đào tạo định kỳ hàng tháng, đề nghị cấp bổ sung khi có nhu cầu.

Bên cạnh kit test, Sở Giáo dục & Đào tạo cũng nhắc đến việc gần 50% cơ sở giáo dục thiếu nhân viên y tế trường học chuyên trách, giáo viên vừa làm chuyên môn vừa kiêm nhiệm đã gây khó khăn cho việc thực hiện phòng chống dịch tại đơn vị.

Năm học 2020-2021, toàn TP.HCM có 2.339 cơ sở giáo dục nhưng chỉ có 1.319 đơn vị trường học có nhân viên y tế có chuyên môn chiếm tỷ lệ 56,39%. Đến đầu năm học 2021-2022, lực lượng này không được bổ sung mà còn giảm vì vậy, để đảm bảo công tác tổ chức dạy học trực tiếp lâu dài và hiệu quả, Sở Giáo dục & Đào tạo đề nghị HĐND TP.HCM quan tâm đến chế độ, chính sách cho đối tượng là giáo viên phụ trách công tác tư vấn tâm lý, nhân viên y tế trường học nhằm tăng cường lực lượng phục vục công tác phòng chống dịch Covid-19 và chăm sóc sức khỏe học sinh.

Được biết tại TP.HCM thời gian vừa qua, trên cơ sở thí điểm tổ chức dạy học trực tiếp cho học sinh ở xã đảo Thạnh An, huyện Cần Giờ từ ngày 20/10/2021, đến nay thành phố đã mở rộng dạy học trực tiếp cho học sinh khối 7,8,9,10,11 và 12. Đặc biệt, sau Tết Nguyên đán năm 2022, từ ngày 14/2/2022, học sinh khối mẫu giáo từ 3-5 tuổi, tiểu học và lớp 6 tiếp tục đến trường.

Đồng thời dựa trên tình hình thực tế, các đơn vị trường học cũng đã được chỉ đạo phải nỗ lực bình thường hóa các hoạt động như căn tin, bán trú trong trường học, phục vụ nhu cầu chính đáng của phụ huynh và học sinh. Tất cả cơ sở giáo dục đều xây dựng phương án phòng chống dịch Covid-19 và được Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 cấp quận, huyện thẩm định, phê duyệt.