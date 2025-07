Bão số 3 suy yếu, mưa lớn khiến hơn 100 nghìn ha lúa bị ngập úng

Theo Báo cáo của Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai, chiều 22/7, bão số 3 đã đi sâu vào đất liền các tỉnh Ninh Bình và Thanh Hóa, gây mưa lớn diện rộng, gió mạnh và ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống, sản xuất của người dân khu vực Bắc Trung Bộ.

Theo số liệu quan trắc lúc 16h00 ngày 22/7, gió đo thực tế tại nhiều địa phương ven biển và nội địa vẫn ở mức khá mạnh. Tại Cô Tô (Quảng Ninh) ghi nhận gió cấp 5, giật cấp 8; Bạch Long Vĩ (Hải Phòng) cấp 6, giật cấp 8; Hòn Dấu (Hải Phòng) cấp 7, giật cấp 10. Một số khu vực sâu trong đất liền như Thái Bình (Hưng Yên) có gió cấp 5, Văn Lý (Ninh Bình) cấp 6, giật cấp 10; Như Xuân (Thanh Hóa) cấp 5, giật cấp 8.

Trong thời gian 3 giờ, từ 13h đến 16h chiều 22/7, bão gần như ít di chuyển, tốc độ di chuyển chỉ 10–15km/h. Vị trí tâm bão lúc 16h: 20,1°N; 105,9°E, trên đất liền các tỉnh Ninh Bình – Thanh Hoá, cường độ cấp 8 (62–74km/h), giật cấp 10. Dự báo trong 24 giờ tới, bão sẽ tiếp tục suy yếu và tan dần.

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn quốc gia, trong khoảng thời gian từ chiều tối 22/7 đến sáng 23/7, khu vực Thanh Hóa, Nghệ An tiếp tục có mưa từ 50–100mm, có nơi trên 200mm; phía Nam các tỉnh Phú Thọ và Sơn La có mưa 40–80mm, cục bộ trên 120mm.

Bão gây mưa lớn trên diện rộng từ Bắc Bộ đến Bắc Trung Bộ. Tính từ 19h ngày 21/7 đến 17h ngày 22/7, ven biển Thanh Hóa ghi nhận lượng mưa từ 200–350mm; các tỉnh Ninh Bình, Nghệ An có lượng mưa từ 100–250mm; các khu vực khác ở đồng bằng Bắc Bộ có mưa từ 50–150mm. Một số trạm ghi nhận lượng mưa rất lớn như: Sầm Sơn (Thanh Hóa) 374mm, Châu Nga (Nghệ An) 308mm.

Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai cho hay do ảnh hưởng kết hợp với thủy triều, mực nước tại các trạm khu vực cửa sông và ven biển từ Hải Phòng đến Ninh Bình đã vượt báo động III. Cụ thể gồm: sông Hồng tại Ba Lạt, sông Thái Bình tại Đông Xuyên, sông Cấm tại Kinh Thầy, sông Lạch Tray tại Kiến An, sông Văn Úc tại Quang Phục, và sông Ninh Cơ tại Trực Phương.

Đề cập việc sơ tán phòng tránh bão, ngập lụt, báo cáo cho hay tính đến 17h ngày 22/7, tổng số người dân được sơ tán, di dời là 12.485 người. Trong đó, do ảnh hưởng của bão, đã có 11.756 người được sơ tán, gồm: Quảng Ninh 2.052 người, Hải Phòng 4.994 người, Ninh Bình 4.710 người. Do ngập lụt, sạt lở đất, đã có 729 người được sơ tán, gồm: Thanh Hóa 468 người, Nghệ An 261 người.

Theo báo cáo sơ bộ tính đến 17h ngày 22/7, thiệt hại do bão số 3 gây ra như sau: 79 nhà tại Nghệ An bị tốc mái. Về nông nghiệp: Tổng cộng 107.217 ha lúa bị ngập úng, bao gồm: Hưng Yên 26.000ha, Ninh Bình 74.017ha, Thanh Hóa 7.200ha… Hiện, các địa phương đang vận hành hệ thống máy bơm tiêu nước để giảm thiểu thiệt hại và cứu lúa.

Đặc biệt, đã xuất hiện một số sự cố đê xung yếu. Đó là, nứt dọc mặt đê hữu Cầu đoạn từ K25+630 đến K25+680 (dài 20m, cấp III) tại xã Đa Phúc, Hà Nội. Địa phương đã lập chốt cảnh báo, cấm người và phương tiện qua lại. Sạt lở hai đoạn mái phía đông của đê tả Cùng (cấp IV) tại xã Hoằng Châu, Thanh Hóa, với tổng chiều dài 65m (bao gồm đoạn dài 47m từ K5+858 đến K5+905 và đoạn dài 18m từ K5+958 đến K5+976). Hiện địa phương đang khẩn trương xử lý.

Sạt mái đê bối Nam Quần Liêu (cấp V) dài 5m tại K1+850, xã Nghĩa Sơn, Ninh Bình. Địa phương đã kịp thời phủ bạt, đắp bao tải đất gia cố trong giờ đầu để hạn chế sạt lở lan rộng.

Hiện các lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục rà soát, thống kê tình hình, chủ động các phương án ứng phó tiếp theo nhằm đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân.