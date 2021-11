TP.HCM kiên quyết xử lý việc vi phạm quy định phòng chống và trục lợi từ dịch Covid-19

Trong số các hành vi vi phạm nói trên có các hành vi lợi dụng dịch bệnh để tham ô tài sản, lợi dụng chức vụ, quyền hạn khi thi hành công vụ,… Điều này đã gây ảnh hưởng không nhỏ tới công tác phòng, chống dịch của Thành phố.

NHIỀU HÀNH VI LỢI DỤNG DỊCH BỆNH ĐỂ TRỤC LỢI

Tại cuộc họp báo cung cấp thông tin báo chí chiều ngày 02/11/2021, Công an TP.HCM cho biết, vào đầu tháng 10/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an Q. Bình Tân đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam hai nhân viên y tế là Huỳnh Phương Thảo (sinh năm 1985; ngụ phường Bình Trưng Đông, Q. Bình Tân, nhân viên y tế Trung tâm Y tế Q. Tân Phú) và Nguyễn Văn Thừa (sinh năm 1981, ở xã Xuân Thới Thôn, huyện Hóc Môn, nhân viên y tế Trung tâm Y tế Q. Bình Tân) với cùng tội danh “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ”.

Nguyễn Văn Thừa là nhân viên quản lý kho dược của Trung tâm Y tế quận Bình Tân, có nhiệm vụ tiếp nhận thuốc Molnupiravir 400mg từ Sở Y tế TP.HCM để phân phối cho 10 phường của quận. Nguyễn Văn Thừa nhận về 1.079 hộp thuốc Molnupiravir và bán cho Huỳnh Thị Phương Thảo 50 hộp với giá 2 triệu đồng/hộp. Sau đó Thảo đã lên mạng xã hội bán với giá từ 2,5 - 4 triệu đồng/hộp. Các đối tượng mua thuốc từ Thảo tiếp tục bán cho người dân với giá 5,5 - 6 triệu đồng/hộp.

Cùng lúc, Cơ quan CSĐT Công an Q. Bình Tân đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Phan Thanh Minh, Phó trưởng khu phố 2, phường Bình Hưng Hòa B, Q. Bình Tân với cáo buộc “Tham ô tài sản”. Theo đó, Phan Thanh Minh có hành vi ăn chặn tiền từ các gói hỗ trợ của Chính phủ cấp phát cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trong khu phố.

Bà Lê Thị Mai, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Q. Bình Tân nhận định, những vụ án lợi dụng chức vụ để trục lợi trong công tác phòng dịch gây ảnh hưởng rất xấu tới dư luận xã hội. Viện đã chủ động báo cáo cấp trên, đồng thời phân công kiểm sát viên có kinh nghiệm phối hợp ngay với các điều tra viên. "Nhờ vậy đã đạt được hiệu quả tốt như trong vụ mua bán trái phép thuốc điều trị Covid-19 Molnupiravir 400mg, bà nói.

Nhận định về các hành vi vi phạm pháp luật và những vụ án kể trên, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân TP.HCM Bùi Mạnh Bổng nói rằng: Những hành vi phạm tội trên, cùng giá trị tài sản bị tham ô, thất thoát không lớn nhưng tính chất và hậu quả gây ra rất nghiêm trọng, đặc biệt là trong thời điểm này. “Chính sách an sinh xã hội của Nhà nước cho người thuộc đối tượng khó khăn, nhưng lại bị các đối tượng khác chiếm đoạt. Chính sách phát thuốc điều trị, tiêm vaccine miễn phí nhưng cũng bị các đối tượng có quyền hạn lợi dụng trục lợi, bán kiếm tiền tư túi,… Chúng tôi kiên quyết xử lý nghiêm”, Viện trưởng Bùi Mạnh Bổng nói.

TỔ CHỨC ĐƯA NGƯỜI NHẬP CẢNH, XUẤT CẢNH TRÁI PHÉP

Vào thời điểm tháng 5 và 6/2021, tại nhiều địa phương phía Nam đã xảy ra nhiều trường hợp tổ chức đưa người nhập cảnh vào Việt Nam trái phép, tổ chức cho người nước ngoài ở lại Việt Nam trái phép, vi phạm các quy định về an toàn phòng, chống dịch Covid-19, làm lây lan dịch bệnh. Cơ quan điều tra ở các địa phương đã vào cuộc khởi tổ các vụ án.

Như trường hợp xảy ra ở Bà Rịa – Vũng Tàu. Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã khởi tố các bị can Nguyễn Văn Thắng (49 tuổi), Trần Ngọc Sơn (48 tuổi) và Nguyễn Thị Vui (39 tuổi, vợ Sơn) về hành vi tổ chức, môi giới cho người khác nhập cảnh trái phép, từ Campuchia vào Việt Nam qua cửa ngõ Vũng Tàu. Sáu người nhập cảnh trái phép đã bị buộc cách ly y tế theo quy định.

Cùng thời điểm này, tại An Giang, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang đã mở phiên tòa xét xử vụ án hình sự sơ thẩm đối với bốn bị cáo với tội danh “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép”. Theo cáo trạng, các bị cáo đã tổ chức đưa 8 người Trung Quốc xuất phát từ Trung Quốc, nhập cảnh trái phép vào Việt Nam qua đường núi tại các tỉnh biên giới phía Bắc. Sau đó vận chuyển 8 người ngoại quốc này về An Giang lưu trú rồi đưa đi xuất cảnh trái phép sang Campuchia.

Cũng vào tháng 5 và 6/2021, địa bàn TP.HCM nổi lên hành vi “Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép”, tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh rất nguy hiểm. Theo Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân TP.HCM Bùi Mạnh Bổng, Viện đã dự báo và nhận định chính xác tình hình, chủ động phối hợp với cơ quan điều tra, tòa án để điều tra, truy tố, xét xử nghiêm loại tội phạm này để răn đe, phòng ngừa, nhờ vậy tới hiện nay không phát hiện hành vi phạm tội tương tự.

Viện trưởng Bùi Mạnh Bổng cũng thông tin thêm, từ đầu năm 2020 đến nay, Viện Kiểm sát nhân dân hai cấp của TP.HCM (cấp Thành phố và cấp quận – PV) đã thụ lý 30 tin báo tội phạm liên quan đến phòng, chống dịch; đã khởi tố 6 vụ trong đó, còn lại đang trong quá trình xác minh, xử lý.