TP.HCM nhập siêu 2,27 tỷ USD trong quý 1/2023

Cục Hải quan TP.HCM vừa công bố báo cáo hoạt động quý 1/2023. Theo đó, ngoài kim ngạch xuất nhập khẩu trong quý giảm 6,5 tỷ USD, thu ngân sách của đơn vị cũng sụt giảm gần 2.000 tỷ đồng.

Trong tổng số 28,34 tỷ USD, kim ngạch nhập khẩu đạt 15,31 tỷ USD, giảm 19,31% tương đương 3,66 tỷ USD; kim ngạch xuất khẩu đạt 13,02 tỷ USD, giảm 17,92% tương đương 2,85 tỷ USD, so với cùng kỳ năm 2022.

Cán cân thương mại hàng hóa xuất nhập khẩu qua các cảng của TP.HCM do Cục Hải quan TP.HCM làm thủ tục thông quan, quý 1/2023 với tỷ lệ nhập siêu 2,27 tỷ USD.

Theo Cục Hải quan TP.HCM, do hàng hóa xuất nhập khẩu trong quý 1/2023 giảm đã kéo số thu ngân sách nhà nước của đơn vị này trong quý cũng giảm sâu.

Cụ thể, quý 1/2023, Cục Hải quan TP.HCM đã thu nộp ngân sách 31.546,3 tỷ đồng, đạt 21,64% dự toán (dự toán giao 145.800 tỷ đồng), giảm 5,75% so cùng kỳ, tương đương giảm trị tuyệt đối 1.923,7 tỷ đồng.

Trong số 12 chi cục hải quan trực thuộc Cục Hải quan TP.HCM có phát sinh số thu ngân sách, chỉ có Chi cục Hải quan Hiệp Phước có số thu tăng so với cùng kỳ năm ngoái, tức đạt 7.688,3 tỷ đồng và tăng 108,9% tương đương tăng tuyệt đối 4.009,3 tỷ đồng. Điều này được Cục Hải quan TP.HCM giải thích là do kim ngạch nhập khẩu của mặt hàng ô tô nguyên chiếc các loại tăng so với cùng kỳ năm 2022.

Còn lại, các chi cục khác đều có số thu giảm so với cùng kỳ năm 2022. Một số chi cục có số thu giảm lớn, điển hình như: Chi cục Hải quan Cửa khẩu Cảng Sài Gòn khu vực 1 giảm 2.043,1 tỷ đồng (tỷ lệ 17,38%); Chi cục Hải quan Quản lý Hàng đầu tư giảm 1.287,6 tỷ đồng (tỷ lệ 17,43%); Chi cục Hải quan Cửa khẩu Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất giảm 762,4 tỷ đồng (tỷ lệ 36,18%)...

Trong tháng 4/2023, Hải quan TP.HCM cho biết dự kiến thu ngân sách nhà nước đạt khoảng 10.377 tỷ đồng, nâng số thu lũy kế 4 tháng đầu năm 2023 lên mức 42.062 tỷ đồng, đạt 28,85% chỉ tiêu pháp lệnh song vẫn giảm 8,26% so với cùng kỳ năm 2022.

Trước đó, đầu tháng 02/2023, Tổng cục Hải quan có báo cáo cho biết trong tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước năm 2022 đạt 730,28 tỷ USD, ghi nhận kim ngạch xuất nhập khẩu làm thủ tục tại ba đơn vị là Cục Hải quan Bắc Ninh, Cục Hải quan TP.HCM và Cục Hải quan TP. Hải Phòng đạt 400,5 tỷ USD, chiếm 55% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu cả nước.

Cụ thể như sau: Cục Hải quan Bắc Ninh đạt 169,4 tỷ USD (tăng 10,6%); Cục Hải quan TP.HCM đạt 129,73 tỷ USD (tăng 10,2%) và Cục Hải quan Hải Phòng đạt 101,37 tỷ USD (tăng 11,7%).

Báo cáo hoạt động quý 1/2023 mới đây, Tổng cục Hải quan cho biết tổng kim ngạch xuất nhập khẩu cả nước trong quý 1/2023 đạt 153,8 tỷ USD, giảm 13% so cùng kỳ năm 2022.

Trong đó, quý 1/2023 xuất khẩu cả nước đạt 79,3 tỷ USD và giảm 11,8% so cùng kỳ. Ở chiều ngược lại, ngược lại, nhập khẩu cả nước trong quý 1/2023 đạt 74,5 tỷ USD, giảm 15,4% so cùng kỳ. Thặng dư thương mại cả nước đạt 4,8 tỷ USD.

Như vậy, số thu ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu của TP.HCM và của cả nước trong quý 1/2023 đạt tỷ lệ tương đương là 21% so với dự toán. Cụ thể, trong quý 1/2023, Cục Hải quan TP.HCM đã thu nộp ngân sách là 31.546,3 tỷ đồng, đạt 21,64% dự toán (dự toán giao 145.800 tỷ đồng). Trong khi đó, thu ngân sách toàn ngành do Tổng cục Hải quan báo cáo đạt 91.267 tỷ đồng, bằng 21,5% dự toán và giảm 17% so cùng kỳ 2022.