TP. HCM: Trường học cần sử dụng mã QR để quản lý người ra vào

Theo kế hoạch của UBND TP. HCM, trường học sẽ thí điểm mở cửa trở lại từ ngày 13-25/12, dành 2 tuần cho tất cả học sinh lớp 1, 9, 12. Từ tuần thứ 2, thành phố bắt đầu cho trẻ mẫu giáo 5 tuổi đến trường. Khi tổ chức dạy học trực tiếp, cơ sở giáo dục có cấp THPT hoạt động theo cấp độ dịch của TP HCM; các cơ sở giáo dục còn lại hoạt động theo cấp độ dịch của TP. Thủ Đức hoặc quận, huyện nơi trường trú đóng.

Để chuẩn bị cho việc đón học sinh trở lại, UBND thành phố yêu cầu các trường cần gấp rút triển khai một số công tác trước ngày 3/12. Đó là thành lập Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 và Tổ An toàn Covid-19 tại cơ quan, đơn vị; Bảng tự đánh giá an toàn phòng chống Covid-19 theo Bộ tiêu chí đánh giá an toàn đối với cơ sở giáo dục.

Đồng thời, xây dựng phương án xử lý các tình huống khi có trường hợp nghi nhiễm Covid-19 tại cơ quan, đơn vị; Kịch bản phân công công tác phòng chống Covid-19 hàng ngày tại cơ quan, đơn vị; Tổ chức cơ sở vật chất và quản lý nhân sự; Tập huấn công tác phòng chống dịch bệnh và tổ chức thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện đối với toàn thể hội đồng sư phạm, phụ huynh và học sinh.

Trong đó với yêu cầu về phương án xử lý các tình huống khi có trường hợp nghi mắc Covid-19 tại cơ quan, đơn vị, UBND TP. HCM lưu ý các trường phải xác định rõ nhiệm vụ cụ thể, đầu mối liên hệ, trách nhiệm của từng cá nhân trong cơ quan, đơn vị, đồng thời bố trí phân luồng di chuyển theo hướng một chiều tại cơ quan, đơn vị khi phát hiện trường hợp nghi mắc.

Còn về kịch bản phân công công tác phòng chống Covid-19, trường học sử dụng mã QR để thực hiện quản lý người ra vào và khai báo y tế. Các trường phải tổ chức đo thân nhiệt, yêu cầu người lao động và khách đến làm việc khai báo y tế, sát khuẩn tay, đeo khẩu trang, giữ khoảng cách an toàn theo quy định, đồng thời quản lý học sinh đầu giờ, cuối giờ, giờ ra chơi, khu vực tập trung đông người và kiểm soát mật độ người tại đơn vị.

Đối với yêu cầu về cơ sở vật chất và quản lý nhân sự, các trường phải bố trí phòng/khu vực cách ly tạm thời, thực hiện vệ sinh khử khuẩn trường lớp và quản lý chất thải, tăng cường thông khí đối với phương tiện đưa đón, nơi làm việc, nhà ăn, phòng họp, giảm tiếp xúc, bố trí vách ngăn tại nhà ăn, quản lý khu vực rửa tay, nhà vệ sinh, dung dịch sát khuẩn tay theo đúng quy định.

UBND TP. HCM lưu ý, các cá nhân tham gia dạy và học trực tiếp trong 2 tuần thực hiện thí điểm không thuộc diện cách ly y tế, riêng học sinh và giáo viên đến từ vùng đỏ phải thực hiện xét nghiệm theo hướng dẫn của ngành y tế.

Đặc biệt, trong ngày đầu tiên học sinh đi học trở lại, thủ trưởng đơn vị không tổ chức các hoạt động học tập, chỉ tổ chức kiểm tra tình trạng sức khỏe, khai báo y tế, tập huấn hướng dẫn cho học sinh biện pháp tự phòng ngừa và triển khai giờ học, kế hoạch học tập, kế hoạch phòng chống dịch bệnh của nhà trường để học sinh an tâm và đảm bảo an toàn khi đi học.

Trường học tổ chức lệch ca, lệch giờ, tăng cường giám sát nhằm đảm bảo việc giãn cách trước giờ học, giờ chơi và giờ tan trường. Nếu học sinh, giáo viên, cán bộ, nhân viên nhà trường có biểu hiện sốt, ho, khó thở, mất vị giác hoặc khứu giác thì phải thông tin ngay cho nhà trường, đồng thời đến cơ sở y tế để được thăm khám, tư vấn, điều trị.

Khi ghi nhận các trường hợp có thân nhiệt cao hoặc có những triệu chứng đặc thù của dịch Covid-19 trong trường học thì phải xử lý theo đúng quy trình của ngành y tế. Đồng thời duy trì thường xuyên việc thực hiện vệ sinh, tẩy trùng trường lớp theo quy định, kiểm tra, rà soát và bổ sung kịp thời nước sát khuẩn hoặc xà phòng cũng như các vật dụng cần thiết khác sau mỗi ngày học.