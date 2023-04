Trải nghiệm ký kết điện tử tất cả trong một với FPT.eContract

HỆ SINH THÁI XÁC THỰC CHẶT CHẼ TRONG KÝ KẾT ĐIỆN TỬ

Mới đây, Công ty Hệ thống Thông tin FPT (FPT IS) đã tổ chức Hội thảo “An tâm ký kết với hợp đồng điện tử có tích xanh”. Hội thảo có sự tham gia của đại diện đơn vị xây dựng Trục phát triển hợp đồng điện tử - Bộ Công Thương cùng các chuyên gia công nghệ từ FPT IS, qua đó khai mở những xu hướng, cập nhật mới nhất về thị trường hợp đồng điện tử.

Trong thời đại 4.0, hợp đồng điện tử đang dần được tin tưởng sử dụng bởi nhiều doanh nghiệp. Đặc biệt, sự ra đời của Trục phát triển hợp đồng điện tử Việt Nam đã tạo bước tiến lớn trong việc thúc đẩy thương mại điện tử và ứng dụng chuyển đổi số trong hoạt động giao thương, kinh doanh. Thông qua Trục phát triển hợp đồng điện tử, các hợp đồng sẽ được chứng thực với dấu tích xanh của Bộ Công Thương, đảm bảo tính bảo mật và xác thực toàn vẹn.

Chia sẻ về hợp đồng điện tử gắn tích xanh, ông Nguyễn Hoàng Tùng - Giám đốc Công ty Cổ phần VVN AI & Trusting Solution - Phụ trách dự án xây dựng Trục phát triển hợp đồng điện tử, Bộ Công Thương - nhấn mạnh: “Hợp đồng điện tử có chứng thực CeCA hay còn gọi là hợp đồng điện tử có tích xanh được chứng thực bởi CeCA và Bộ Công Thương, có thể hạn chế tối đa rủi ro khi sử dụng hợp đồng điện tử để làm bằng chứng, đảm bảo tính toàn vẹn của dữ liệu, có khả năng tra cứu tính xác thực trên Trục phát triển hợp đồng điện tử quốc gia, được hỗ trợ giải quyết tranh chấp phát sinh, gắn chữ ký số của Bộ Công Thương trên hợp đồng và được công nhận bởi bên thứ ba”.

Hiện nay, FPT IS là một trong tám tổ chức đầu tiên được Bộ Công Thương cấp phép cung cấp dịch vụ chứng thực dịch vụ chứng thực hợp đồng điện tử FPT.CeCA, tích hợp trên Phần mềm Hợp đồng điện tử - FPT.eContract - người dùng có thể tùy ý lựa chọn hình thức chứng thực này với mỗi hợp đồng ký kết.

Với vòng tròn khép kín từ việc thiết lập sự đồng thuận trong việc ký kết giữa các bên, tới quy trình ký số toàn trình trên FPT.eContract, được xác thực bởi các phương thức tối ưu bằng CCCD gắn Chip, định danh bằng khuôn mặt, mã hoá bảo mật nội dung tối đa và xác thực thông qua Trục phát triển hợp đồng điện tử Việt Nam, các doanh nghiệp có thể an tâm chuyển đổi từ ký kết truyền thống sang ký kết điện tử để có được những giá trị hiệu quả và tiết kiệm chi phí.

Theo bà Lê Thị Mai Phương - Giám đốc Kinh doanh sản phẩm FPT.eContract, FPT IS - tính pháp lý và bảo mật của FPT.eContract đang tiếp tục được hoàn thiện toàn vẹn không chỉ với việc đáp ứng các Thông tư, Nghị định liên quan tới ký kết điện tử mà còn với việc đưa vào những thuật toán mạnh mẽ, tuân theo những giải thuật tiên tiến nhất để giải mã, từ đó, mã hóa tất cả thông tin được đưa lên hệ thống đảm bảo chỉ chủ tài khoản mới có quyền được theo dõi dữ liệu.

“Hiện nay, FPT.eContract đáp ứng các quy định về pháp lý và an toàn an ninh thông tin với nhiều chứng chỉ quan trọng như: Nền tảng ký được phát triển theo chuẩn quốc tế về quản lý chất lượng, bảo mật thông tin ISO 9001:2008, ISO 2700 và CMMI3; Hợp đồng được đồng bộ, mã hoá và lưu trữ Lưu trữ tại Trung tâm dữ liệu duy nhất tại Việt Nam đạt an toàn thông tin ISO 27001:2013 và 22301:2012… Hơn thế nữa, FPT.eContract còn được tích hợp cùng hệ sinh thái xác thực số Made by FPT IS bao gồm: Giải pháp chống giả mạo xác thực số - FPT.IDCheck và Giải pháp định danh khách hàng điện tử - FPT.eKYC. Với sự cộng hưởng từ: FPT.IDCheck - giải pháp trích xuất thông tin của người ký từ CCCD gắn chip với độ chính xác lên tới 100% và FPT.eKYC - giải pháp định danh khách hàng điện tử qua sinh trắc khuôn mặt, mọi rủi ro về pháp lý trong quá trình sử dụng giải pháp đều được tháo gỡ”, bà Phương cho biết.

Bà Lê Thị Mai Phương - Giám đốc Kinh doanh sản phẩm FPT.eContract - chia sẻ tính pháp lý và bảo mật của FPT.eContract ngày càng được hoàn thiện toàn vẹn.

TRẢI NGHIỆM KÝ KẾT TẤT CẢ TRONG MỘT

Được phát triển từ năm 2020, tới nay đã có 2 triệu giao dịch được ký kết qua Phần mềm Hợp đồng điện tử - FPT.eContract, phục vụ hơn 1.000 khách hàng, giúp kết nối hàng trăm nghìn doanh nghiệp, cá nhân là đối tác ký trên toàn quốc. Trên hành trình đó, đội ngũ FPT IS đã sát cánh cùng tổ chức giải quyết loạt bài toán ký kết khó nhằn, đặc thù trong từng lĩnh vực, linh hoạt thay đổi, cá nhân hóa giải pháp để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của khách hàng.

Nhờ vậy, FPT IS có cơ hội nắm bắt những “nỗi đau” của doanh nghiệp trong việc ứng dụng hợp đồng điện tử. Không chỉ là bài toán đưa vào sử dụng, doanh nghiệp còn phải đối mặt với thách thức sử dụng giải pháp ký kết điện tử thật sự hiệu quả, an toàn và tối ưu nhất.

Với định hướng phát triển FPT.eContract thành sản phẩm toàn diện tất cả trong một, chỉ trên một nền tảng, người dùng có thể thực hiện ký kết, quản lý, theo dõi, xác thực, lưu trữ, chỉnh sửa hợp đồng điện tử. FPT.eContract còn cho phép thiết kế luồng ký trực quan, quản lý người ký/các bên ký, kể cả các luồng ký phức tạp với nhiều bên khác nhau và nhiều người xem xét, phê duyệt. Người dùng có thể trích xuất báo cáo tổng quan toàn trình ký kết theo biểu đồ, thời gian hoặc theo tài liệu ký, từ đó phân bổ nguồn lực nhân sự một cách phù hợp - điều phương thức ký hợp đồng truyền thống không thể thực hiện.

Đưa vào ứng dụng công nghệ ‘low-code’, FPT.eContract sẽ trở nên thân thiện với tất cả người dùng, kể cả người dùng không có nhiều kỹ năng về công nghệ thông tin. Người dùng có thể tùy biến thiết lập luồng ký hoặc ủy quyền cho người ký, mà không cần tới sự trợ giúp của bộ phận IT. Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P là một trong những đơn vị đầu tiên sử dụng chức năng này trên FPT.eContract và đạt được hiệu quả rõ rệt trong vận hành. Cấu hình ký tự động cho phép đồng bộ hoá giữa hệ thống phê duyệt và ký kết bằng low-code, thuận lợi cho tất cả nhân viên tại mọi cấp độ của công ty đều có thể dễ dàng sử dụng, giúp việc ký kết diễn ra nhanh chóng, không có giới hạn về không gian, tiết kiệm thời gian và chi phí.

Thêm vào đó, phát triển tính năng mới SignHub (đối tác tin cậy) trên FPT.eContract, FPT IS kỳ vọng doanh nghiệp có thể quản lý toàn trình quy trình ký kết đối với đối tác khi đảm bảo tính xác thực tuyệt đối cho chữ ký của các bên ký, loại bỏ tình trạng giả mạo ký kết hay vượt quyền ký kết.

FPT.eCONTRACT SẴN SÀNG ĐỒNG HÀNH KÝ KẾT SỐ CÙNG DOANH NGHIỆP

FPT.eContract có thể ứng dụng rộng rãi trong nhiều loại hình ký kết như: hợp đồng kinh tế, mua bán, hợp đồng cho thuê, các hồ sơ phê duyệt nội bộ, hợp đồng lao động… Khả năng tích hợp đa dạng kết hợp cùng hiệu năng vượt trội khi cho phép: Ký lô đồng thời hàng ngàn hợp đồng; ký tự động, uỷ quyền tự động không giới hạn; chạy hàng triệu luồng ký trong hệ thống, mở rộng đa chiều một cách tự động theo nhu cầu của doanh nghiệp; phục vụ hàng chục nghìn người dùng đồng thời; lưu trữ không giới hạn… giúp FPT.eContract trở thành “đối tác” tin cậy trong việc số hóa quy trình ký kết của hàng nghìn khách hàng.

“Hiện nay, nhiều doanh nghiệp như: VNPay, SamSung, 30Shine, KFC, Unilever, Vietjet... đều đã sử đưa vào sử dụng FPT.eContract và đạt được hiệu quả rõ rệt. Giải pháp có thể ứng dụng rộng rãi trong nhiều loại hình ký kết như: hợp đồng kinh tế, mua bán, hợp đồng cho thuê, các hồ sơ phê duyệt nội bộ, hợp đồng lao động. Với những cải tiến vượt trội của giải pháp, cùng kinh nghiệm triển khai tích hợp với nhiều hệ thống phức tạp, FPT IS sẵn sàng tiếp tục song hành cùng khách hàng khởi tạo hành trình chuyển đổi phương thức ký kết điện một cách toàn diện, an tâm và hiệu quả thông qua các gói trải nghiệm miễn phí trên nền tảng FPT.eContract”, ông Nguyễn Tá Anh - Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ điện tử, FPT IS chia sẻ.

Nhờ những thành tựu ấn tượng đó, FPT.eContract đã được vinh danh ở hàng loạt giải thưởng lớn như: Sản phẩm công nghệ số - Make in Vietnam (2021), Giải thưởng chuyển đổi số Việt Nam (2021), Giải thưởng Sao Khuê (2021)...

