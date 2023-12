Triển lãm Global Sourcing Fair Việt Nam 2024 trở lại với hơn 600 gian hàng từ Việt Nam và châu Á

Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Tp.HCM (ITPC) và hàng loạt hiệp hội thương mại trong nước hỗ trợ Triển lãm Nguồn cung ứng quốc tế lớn nhất trong năm

Năm 2024, triển lãm Global Sourcing Fair Việt Nam tiếp tục sẽ quy tụ những nhà cung cấp từ Việt Nam và châu Á, các sản phẩm độc đáo và đạt chuẩn xuất khẩu tại Việt Nam, nhằm mang lại sự đa dạng về nguồn cung ứng, tạo điều kiện cho các nhà cung cấp và người mua kết nối giao thương chặt chẽ.

Chính vì vậy, triển lãm nhận được sự hỗ trợ từ Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Tp.HCM (ITPC), Sở Công Thương tỉnh Bình Dương, Hiệp hội Chế biến Gỗ tỉnh Bình Dương (BIFA), Hiệp hội Dệt May Việt Nam (VITAS), Hiệp hội Doanh nghiệp Hồng Kông tại Việt Nam (HKBAV), Hiệp hội các nhà sản xuất đồ nội thất Đài Loan (TFMA), Trung tâm Xúc tiến Du lịch Tp.HCM, Hội Da Giày Tp.HCM (SLA) và những cơ quan, đoàn thể trong ngành.

Bên cạnh đó, triển lãm còn nhận được sự ủng hộ và hỗ trợ mạnh mẽ từ Hiệp Hội Doanh nghiệp Tây Ban Nha tại Việt Nam, Hiệp Hội doanh nghiệp Canada tại Việt Nam, Hiệp hội Thương mại Đài Loan tại Việt Nam (CTCVN). Ngày 21 tháng 12 vừa qua, Global Sources đã tổ chức lễ kí kết chính thức Biên bản thỏa thuận hợp tác (MoU) với Phòng Thương mại Italia tại Việt Nam. Đây là minh chứng cho lời cam kết cùng đồng hành và hợp tác giữa các bên cho Triển lãm Global Sourcing Fair Việt Nam 2024 sắp đến.

Triển lãm Global Sourcing Fair Việt Nam không ngừng tăng trưởng về quy mô lẫn chất lượng

Trước nhu cầu tìm kiếm nguồn cung ứng chất lượng tại thị trường châu Á của các nhà mua hàng châu Âu, châu Mỹ, … triển lãm Global Sourcing Fair Việt Nam 2024 sẽ tổ chức với quy mô lớn hơn, quy tụ nhiều đơn vị triển lãm hơn. Về phía Ban tổ chức, Global Sources cũng hứa hẹn cung cấp thêm nhiều dịch vụ toàn diện từ trực tuyến đến trực tiếp nhằm đáp ứng nhu cầu gặp gỡ giao thương tại triển lãm.

Nếu như năm 2023, Global Sourcing Fair Việt Nam đã thu hút 12.000 nhà mua hàng đến từ 120 quốc gia trên thế giới, đặc biệt là từ USA, UK, châu Âu, châu Úc, châu Á, và UAE thì năm nay, dự kiến sẽ có 16.000 – 20.000 nhà mua hàng quốc tế đến tham quan và tìm hiểu các mặt hàng đạt chuẩn xuất khẩu từ doanh nghiệp Việt Nam và châu Á.

Triển lãm bổ sung các khu gian hàng mới: Khu gian hàng quốc gia Đông Nam Á, Giày Da, Bao bì quà tặng, Khu gian hàng dành cho các thương hiệu truyền cảm hứng và làng nghề mỹ nghệ truyền thống. Các khu gian hàng được thiết kế nhằm đáp ứng nhu cầu của các nhà mua hàng và đơn vị trưng bày tăng cao so với năm trước.

Để đáp ứng lượt tham quan dự kiến trên, triển lãm mở rộng diện tích lên đến 13.000 m2, và tăng số lượng gian hàng lên đến 600, dành cho hơn 500 đơn vị triển lãm. Hiện tại, các doanh nghiệp Việt Nam và Đông Nam Á đã bắt đầu đăng ký tham dự triển lãm nhằm sớm nắm bắt cơ hội giao thương, đặt mục tiêu thúc đẩy doanh số và tăng nhận diện thương hiệu trong năm 2024.

Tham gia Triển lãm Global Sourcing Fair 2024, nắm bắt cơ hội giao thương trong thị trường cạnh tranh

Triển lãm năm 2024 đánh dấu sự tham gia của các nhà cung cấp lớn như FFG Việt Nam, Thai Son S.P, Market Fit, Far Eastern Handicraft, Artex Nam An, Tung Tex, Đông Minh, Sapphire Packaging, Far Champion, Campania Việt Nam, r-pac, HC Packaging, Tan King Sun v.v… Các nhà cung cấp tham gia triển lãm sẽ nhận được sự hỗ trợ toàn diện từ Global Sources cả trên phương diện trực tuyến lẫn trực tiếp, nhằm gia tăng cơ hội tiếp cận các nhà mua hàng trên toàn thế giới và mở rộng tiềm năng xuất khẩu ra thị trường toàn cầu.

Kết nối giao thương với hàng nghìn nhà mua hàng quốc tế tại triển lãm.

Giám đốc điều hành công ty Campania, ông Glenn Apple chia sẻ: "Ngày càng có nhiều nhà mua hàng đến với triển lãm. Thông qua việc tham gia Global Sourcing Fair Việt Nam 2024, chúng tôi có thể tiếp cận các dây chuyền sản xuất và chuyển dịch nguồn cung ứng sang Việt Nam.” Được biết, công ty Campania là doanh nghiệp uy tín hàng đầu Việt Nam về gốm sứ và sản phẩm trang trí sân vườn.

Dành cho các doanh nghiệp quan tâm và mong muốn đăng ký tham dự, triển lãm Global Sourcing Fair Việt Nam sẽ tổ chức các hoạt động đa dạng và đặc sắc dành cho nhà mua hàng và nhà cung cấp:

Khu trưng bày sản phẩm nổi bật đến từ các nhà cung cấp Việt Nam.

Chương trình biểu diễn thời trang nổi bật với những BST sản phẩm xuất khẩu từ các nhà trưng bày.

Triển lãm thực tế ảo (Virtual Show).

Kết nối giao thương giữa nhà cung cấp và nhà mua hàng thông qua các cuộc hẹn được đặt lịch trước.

Hội thảo chuyên ngành về việc đầu tư tại Việt Nam và thị trường tìm nguồn cung ứng.

Diễn đàn sản phẩm xu hướng năm 2024.

Tham quan nhà máy.

Triển lãm Global Sourcing Fair Việt Nam 2024 được tổ chức từ ngày 24 đến ngày 26 tháng 4 năm 2024 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), quận 7, Tp.HCM.

Đây là cơ hội kết nối giao thương quy mô lớn trong năm 2024, thu hút hàng trăm nhà cung cấp từ Việt Nam và châu Á thuộc các ngành hàng Nhà cửa và Nội thất, Quà tặng và Thủ công mỹ nghệ, Thời trang và Dệt may; dự kiến đón hơn 16.000 nhà mua hàng tham gia.

Đăng ký trưng bày: gsfvietnam@globalsources.com

Website: Global Sourcing Fair Việt Nam