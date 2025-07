Bước vào đợt mưa lớn, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An chủ động ứng phó với lũ

Theo cơ quan khí tượng, từ tối và đêm 21/7 đến ngày 25/7, lũ sẽ xuất hiện trên hệ thống sông Hồng, Thái Bình, sông Mã (Thanh Hóa), sông Cả (Nghệ An).

Dự báo đỉnh lũ trên các sông nhỏ, sông Thao và thượng nguồn sông Mã sẽ đạt mức báo động 2 đến báo động 3; sông Lô, sông Đà, sông Cầu, sông Thương, sông Lục Nam, sông Hoàng Long và thượng nguồn sông Cả có thể lên mức báo động 1, báo động 2, một số sông trên mức báo động 2. Hạ lưu các sông chính như sông Hồng, sông Thái Bình, sông Mã, sông Cả khả năng chỉ dao động quanh hoặc dưới mức BĐ1.

Cơ quan khí tượng cảnh báo rủi ro thiên tai cấp độ 2, đặc biệt tại các vùng trũng thấp ven sông, khu đô thị tại đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An; các khu vực vùng núi đối mặt với nguy cơ lũ quét, sạt lở đất.

Tại Ninh Bình, nhằm đảm bảo an toàn trong điều kiện thời tiết phức tạp, Sở Xây dựng tỉnh đã thông báo dừng hoạt động cầu phao Ninh Cường từ 9h ngày 21/7 cho đến khi thời tiết ổn định. Phương tiện được phân luồng đi theo các tuyến thay thế như đường tỉnh 490C – 488B hoặc qua cầu Thịnh Long trên Quốc lộ 21B.

Sở đã chỉ đạo Trung tâm Điều hành giao thông cùng các đơn vị liên quan tháo dỡ, cất cầu phao an toàn, bố trí nhân viên hướng dẫn người và phương tiện di chuyển đúng hướng. Đồng thời, phương án tái lắp đặt cầu sẽ được triển khai ngay sau khi thời tiết thuận lợi.

Trước đó, tối 20/7, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Trương Quốc Huy đã kiểm tra công tác tiêu úng tại nhiều trạm bơm trọng điểm phục vụ các khu công nghiệp và vùng sản xuất nông nghiệp của tỉnh.

Các trạm bơm như Hoành Uyển II, Bùi II, Ngòi Ruột, Võ Giang đang vận hành tối đa công suất với 3 – 5 tổ máy, liên tục bơm tiêu rút nước đệm. Lực lượng vận hành túc trực 24/24h, đảm bảo chủ động ứng phó trước mọi tình huống thời tiết cực đoan.

Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình nhấn mạnh yêu cầu Ban Quản lý Khu kinh tế và các Khu công nghiệp tỉnh cần tăng cường năng lực tiêu úng trong nội khu, không để xảy ra ngập úng làm gián đoạn sản xuất; các cơ quan, đơn vị cần nghiêm túc thực hiện trực ban, theo dõi sát diễn biến bão số 3 để tham mưu kịp thời.

Tại Thanh Hóa, đến 7 giờ sáng 21/7, 6.566 phương tiện với 21.868 lao động đã neo đậu an toàn tại các bến; còn 9 phương tiện với 88 lao động đang hoạt động trên vùng biển Quảng Trị – Huế và Nam Biển Đông cũng đã nắm rõ thông tin bão, duy trì liên lạc thường xuyên với gia đình và cơ quan chức năng.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh đã trực tiếp kiểm tra công tác ứng phó tại các địa phương. Ông yêu cầu kiểm soát chặt việc kêu gọi tàu thuyền vào nơi tránh trú, phân công lực lượng công an, quân đội, biên phòng trực 24/24h tại các vị trí xung yếu, sẵn sàng cứu hộ, cứu nạn, sơ tán dân khi có tình huống phát sinh.

Lãnh đạo tỉnh Thanh Hoá đặc biệt lưu ý không để người dân ở lại khu vực có nguy cơ cao lũ quét, sạt lở, ngập sâu, yêu cầu sơ tán bắt buộc, đồng thời có phương án đảm bảo an toàn cho khách du lịch tại các điểm nghỉ dưỡng, cộng đồng. Các địa phương ven biển tiếp tục kiểm đếm, giám sát chặt chẽ tàu thuyền và thực hiện nghiêm lệnh cấm ra khơi khi có yêu cầu.

Tại tỉnh Nghệ An, tối 20/7, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đã ký công điện hoả tốc số 21/CĐ-UBND chỉ đạo ứng phó với bão số 3. Tỉnh đã cấm tất cả tàu thuyền ra khơi từ 5h sáng 21/7, đồng thời yêu cầu kiểm tra, sẵn sàng sơ tán dân cư tại các điểm có nguy cơ cao sạt lở đất, lũ quét, ngập sâu.

Theo báo cáo nhanh, mưa lớn kèm dông lốc đã gây thiệt hại đáng kể. Về người, có 1 người thiệt mạng, 4 người bị thương do cây đổ. Về nhà cửa, toàn tỉnh có 357 ngôi nhà bị ảnh hưởng, trong đó 17 nhà hư hỏng hoàn toàn, 12 nhà bị thiệt hại nặng.

Lĩnh vực giáo dục ghi nhận 2 phòng học bị tốc mái, 80m tường rào bị đổ. Về sản xuất nông nghiệp, gần 290 ha cây trồng các loại bị ảnh hưởng, trong đó có hơn 180 ha rừng và 116 ha cây ăn quả tập trung. Hơn 2.400m dây điện bị đứt, 77 cột điện bị gãy, nhiều khu vực mất điện tạm thời.

Ngoài ra, hơn 1.700 cây xanh đô thị bị gãy đổ, ảnh hưởng tới cảnh quan và an toàn giao thông; 22 chuồng trại chăn nuôi bị hư hỏng, gần 0,4 ha ao hồ thủy sản truyền thống bị ảnh hưởng.

Trong bối cảnh đó, các lực lượng tại chỗ của Nghệ An được huy động hỗ trợ người dân khắc phục thiệt hại, khôi phục sản xuất, dọn dẹp cây đổ, sửa chữa nhà cửa tạm thời. Tỉnh tiếp tục yêu cầu bám sát diễn biến thời tiết, mực nước sông để có các chỉ đạo ứng phó phù hợp, kịp thời.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm qua và sáng sớm nay (21/7), ở khu vực Đông Bắc, đồng bằng Bắc Bộ và Tây Bắc Bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Lượng mưa tính từ 19h ngày 20/7 đến 03h ngày 21/7 có nơi trên 60mm như: trạm Thuận Châu (Sơn La) 93.2mm, trạm Quang Chiểu 3 (Thanh Hóa) 66.4mm, trạm Hướng Việt (Quảng Trị) 61.8mm...

Từ ngày 21/7 đến đêm 22/7, khu vực Đông Bắc, đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa to đến rất to và dông với lượng mưa phổ biến 170-280mm, có nơi trên 450mm; các nơi khác của Bắc Bộ và Hà Tĩnh có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến 80-160mm, có nơi trên 250mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (>150mm/3h). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Ngày và đêm 23/7, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 30-70mm, có nơi trên 150mm (Tổng lượng mưa từ ngày 21/7 đến ngày 23/7, ở khu vực Đông Bắc, đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa to đến rất to và dông với lượng mưa phổ biến 200-350mm, cục bộ có nơi trên 600mm; các nơi khác ở khu vực Bắc Bộ và Hà Tĩnh có mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến 100-200mm, cục bộ có nơi trên 300mm).

Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (>150mm/3h). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ ngày 24-25/7, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục có khả năng có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá: cấp 1.