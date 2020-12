Trung Quốc chuẩn bị tiêm chủng Covid-19 bằng vaccine sản xuất trong nước

Các tỉnh thành ở Trung Quốc đã bắt đầu đặt mua loại vaccine ngừa Covid-19 còn đang trong giai đoạn thử nghiệm của nước này, dù giới chức chưa nói rõ về hiệu quả của vaccine và phương thức triển khai đến 1,4 tỷ dân.

Theo tin từ Reuters, tại một cuộc họp của Liên hiệp quốc vào tuần trước, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị nói rằng các hãng dược bào chế vaccine Covid-19 của nước này đang đẩy nhanh giai đoạn thử nghiệm cuối cùng. Cũng trong tuần trước, Anh trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới phê chuẩn vaccine ngừa Covid-19 của hãng dược Mỹ Pfizer, dự kiến sẽ khởi động chiến dịch tiêm chủng trong tuần này.

Dù chưa được phê chuẩn chính thức, vaccine Covid-19 của Trung Quốc đã được tiêm khẩn cấp cho hơn 1 triệu nhân viên y tế - những người đối mặt với nguy cơ lây nhiễm cao nhất. Hiện chưa có thông tin gì về tác dụng phụ của vaccine.

Trung Quốc đang có ít nhất 5 loại vaccine Covid-19 từ 4 nhà sản xuất khác nhau, được thử nghiệm tại hơn 10 quốc gia gồm Nga, Ai Cập, Indonesia, và Mexico.

Giới chuyên gia y tế nói rằng dù vaccine của Trung Quốc có đạt kết quả tốt về phòng bệnh trên thử nghiệm lâm sàng, thì quy trình phê chuẩn của Mỹ, châu Âu, Nhật Bản và các nước phát triển khác cũng có thể là quá phức tạp để vaccine đó có thể được sử dụng ở những quốc gia như vậy. Tuy nhiên, Trung Quốc tuyên bố sẽ đảm bảo rằng vaccine Covid-19 do nước này sản xuất sẽ có mức giá phải chăng, phù hợp với các nước đang phát triển.

Tập đoàn Dược phẩm Quốc gia Trung Quốc (Sinopharm) - một trong những nhà phát triển vaccine Covid-19 - tháng trước cho biết đã xin cấp phép để vaccine được tiêm chủng cho công chúng. Trước đó, vaccine của Sinophar và những vaccine Covid-19 còn lại của Trung Quốc đã được phê chuẩn để tiêm cho những đối tượng có nguy cơ nhiễm bệnh cao như nhân viên y tế.

"Chúng ta cần chuẩn bị sẵn sàng để sản xuất vaccine ở quy mô lớn", Phó thủ tướng Trung Quốc Tôn Xuân Lan phát biểu hôm thứ Tư khi tới thăm các công ty dược phẩm sản xuất vaccine Covid-19 của nước này, theo Tân Hoa Xã. Trong chuyến thăm này, bà Tôn đã tới một công ty con của Sinopharm ở Bắc Kinh, một hãng dược khác là Sinovac, và một phòng nghiên cứu thuộc Cơ quan Sản phẩm dược Quốc gia (NMPA).

Chính phủ Trung Quốc chưa đưa ra mục tiêu tiêm chủng Covid-19 cho bao nhiêu dân. Bà Tôn nói theo dự kiến trong tháng 12 sẽ tiêm phòng cho lực lượng hải quan và những nhóm dân số có nguy cơ cao.

Các hãng dược Trung Quốc sản xuất vaccine Covid-19 sử dụng nhiều kỹ thuật truyền thống hơn so với các hãng dược phương Tây. Họ nói rằng không giống như vaccine Covid-19 của Pfizer - loại phải được trữ đông ở nhiệt độ tới âm 70 độ C - vaccine của họ có thể trữ ở nhiệt độ từ 2-8 độ C. Tuy nhiên, các hãng dược Trung Quốc chưa cho biết vaccine Covid-19 của họ có thể được phân phối như thế nào.

Nhiều chuyên gia y tế đang đặt câu hỏi vì sao Trung Quốc lại có ý định tiêm vaccine Covid-19 còn đang thử nghiệm trên quy mô lớn như vậy trong khi đại dịch ở nước này về cơ bản đã được kiểm soát. Giới chức y tế Trung Quốc từng nói rằng nước này có thể sản xuất 610 triệu liều vaccine Covid-19 trong năm nay và tăng sản lượng lên mức 1 tỷ liều trong năm tới.

Vào hôm thứ Tư vừa qua, chính quyền tỉnh Giang Tô đã đặt mua vaccine Covid-19 từ Sinovac và Sinopharm. Chính quyền tỉnh Tứ Xuyên cũng cho biết đã đặt mua vaccine Covid-19. Chính quyền tỉnh An Huy mở một cuộc thăm dò dư luận xem người dân có muốn tiêm vaccine Covid-19 hay không.

Nhà chức trách Tứ Xuyên và An Huy cho biết mỗi người tiêm chủng Covid-19 sẽ cần 2 mũi vaccine, với chi phí trọn gói là 400 Nhân dân tệ, tương đương khoảng 60 USD.