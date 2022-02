Trung Quốc tạm ngừng nhập khẩu hàng hóa qua cửa khẩu Hà Khẩu - Lào Cai

Qua kênh liên lạc đường dây nóng, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Lào Cai nhận được thông tin từ Ban Quản lý cửa khẩu huyện Hà Khẩu (Trung Quốc) thông báo tạm thời ngừng hoạt động nhập khẩu hàng hóa do COVID-19.

Việc tạm ngừng hoạt động nhập khẩu hàng hóa qua cửa khẩu Hà Khẩu - Lào Cai trong thời điểm này là do phía Hà Khẩu (Trung Quốc) phát hiện ca nhiễm Covid-19 mới từ nội địa, dự kiến sẽ phong tỏa huyện Hà Khẩu và tiến hành xét nghiệm Covid-19 toàn dân.

Phía Hà Khẩu đề nghị phía Lào Cai phối hợp tạm thời không cho xe chở hàng hóa xuất khẩu sang Hà Khẩu từ ngày 17/2 cho đến khi có thông báo mới. Riêng việc trả xe thùng rỗng vẫn tiếp tục thực hiện.

Sau khi tiếp nhận thông tin nêu trên, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Lào Cai đã chỉ đạo Ban Quản lý cửa khẩu thông báo cho các ngành thành viên quản lý Cửa khẩu đường bộ Quốc tế số II Kim Thành và các doanh nghiệp kinh doanh xuất, nhập khẩu biết để phối hợp thực hiện.

Trước đó, hoạt động nhập khẩu trái cây tươi từ Việt Nam qua cửa khẩu Lào Cai – Hà Khẩu đã bị tạm dừng từ ngày 18/07/2021 sau khi phía Vân Nam phát hiện virus SARS-CoV-2 trên bao bì và thùng xe thanh long nhập khẩu từ Việt Nam. Việc này đã khiến quả thanh long, mặt hàng xuất khẩu chủ đạo qua cửa khẩu quốc tế đường bộ số II Kim Thành, giảm tới 40% so với năm 2020.

Sau nhiều lần đàm phán, trao đổi giữa các cơ quan chức năng hai bên nhằm tháo gỡ khó khăn cho hoạt động xuất, nhập khẩu trên biên giới, ngày 12/1/2022, chính quyền Hà Khẩu, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) đã chính thức khôi phục thông quan nhập khẩu các mặt hàng trái cây tươi (bao gồm thanh long), hàng đông lạnh tại cửa khẩu Hà Khẩu (phía Việt Nam là cửa khẩu Kim Thành II, Lào Cai)...

Theo Chi cục Hải quan cửa khẩu Lào Cai, đến hết tháng 11/2021, kim ngạch xuất nhập khẩu qua cửa khẩu Lào Cai đạt gần 1,15 tỷ USD, giảm 13% so với cùng kỳ. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu đạt trên 584 triệu USD, giảm 29% so với cùng kỳ; kim ngạch nhập khẩu đạt trên 563 triệu USD, tăng 11% so với cùng kỳ.

Riêng mặt hàng nông sản xuất nhập khẩu từ 1/7 đến 10/12/2021 đạt 833.232 tấn với giá trị 127 triệu USD; trong đó xuất khẩu 86.928 tấn, đạt giá trị gần 41,5 triệu USD; nhập khẩu đạt 746.304 tấn, giá trị trên 85 triệu USD...

Các mặt hàng nông sản xuất xuất khẩu chủ yếu thanh long, quả vải, dưa hấu, xoài, mít, chuối và nhập khẩu nông sản, rau, củ quả các loại.