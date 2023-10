Trung tâm tích hợp dữ liệu tại Quảng Nam chính thức được vận hành

Chiều ngày 9/10, tỉnh Quảng Nam đã khánh thành và đưa vào vận hành Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh (DC), Mạng diện rộng (SDWAN) và Trung tâm giám sát an toàn thông tin (SOC)- gọi chung là Trung tâm tích hợp dữ liệu.

Việc xây dựng Trung tâm tích hợp dữ liệu nhằm đảm bảo năng lực triển khai Chính quyền số và đô thị thông minh tại tỉnh Quảng Nam, đóng vai trò nền tảng, kết nối các hệ thống thông tin giữa các cơ quan Nhà nước trên địa bàn Quảng Nam, đồng thời sẵn sàng chia sẻ, liên thông, kết nối với các hệ thống thông tin của các tỉnh, thành, bộ ngành thông qua hệ thống kết nối, liên thông các hệ thống thông tin ở Trung ương và Địa phương.

Trung tâm tích hợp dữ liệu là công trình thuộc dự án Xây dựng Chính quyền điện tử, chính quyền số tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021 – 2025, do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Nam làm chủ đầu tư. Tổng kinh phí là 249 tỷ đồng từ nguồn ngân sách Trung ương và nguồn vốn ngân sách địa phương; thời gian thi công trong 270 ngày (bắt đầu từ tháng 01/2023).

Phát biểu tại Lễ khánh thành, ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam nhấn mạnh về vai trò và ý nghĩa quan trọng của Trung tâm tích hợp dữ liệu. Theo ông Bửu cho biết, hiện trên cả nước không quá 10 tỉnh đầu tư được trung tâm này. Điều này cho thấy sự quan tâm của Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh Quảng Nam trong đầu tư hạ tầng, công nghệ phục vụ công cuộc chuyển đổi số.

Phó Chủ UBND tịch tỉnh Quảng Nam biểu dương Sở Thông tin và Truyền thông cùng các đơn vị liên quan đã có nhiều cố gắng nỗ lực để sớm hoàn thành, đưa vào vận hành Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh, đồng thời đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông cử nhân lực có chất lượng làm việc tại trung tâm, đảm bảo hệ thống vận hành thông suốt, hiệu quả; sớm ban hành quy chế sử dụng, vận hành trung tâm; thường xuyên tham mưu, kiến nghị UBND tỉnh những vấn đề liên quan để trung tâm hoạt động hiệu quả, đáp ứng cho công tác chuyển đổi số của tỉnh Quảng Nam.

Ông Phạm Hồng Quảng, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Nam, cho biết Trung tâm tích hợp dữ liệu là công trình thuộc dự án xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021 - 2025.

“Đây là nơi tập trung toàn bộ hệ thống mạng, hệ thống máy chủ phục vụ triển khai các hệ thống thông tin dùng chung trên địa bàn toàn tỉnh Quảng Nam. Các hệ thống thông tin dùng chung của tỉnh được tập trung tại Trung tâm nhằm đảm bảo khả năng bảo vệ các ứng dụng, dịch vụ, dữ liệu dùng chung, cũng như tránh tình trạng phát triển ứng dụng, dịch vụ manh mún, riêng lẻ tại các cơ quan, đơn vị. Các hệ thống được đưa vào vận hành là nền tảng, trái tim của hệ thống chính quyền số của tỉnh Quảng Nam. Đây là công trình có ý nghĩa quan trọng, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh theo chủ trương của chính phủ và của tỉnh Quảng Nam”, ông Phạm Hồng Quảng nhấn mạnh.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam và các đơn vị thông tin truyền thông thực hiện nghi thức đưa vào vận hành Trung tâm tích hợp dữ liệu.

Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh Quảng Nam phát triển các hạ tầng gồm hạ tầng số và nền tảng số. Trong đó phát triển hạ tầng số gồm: Nâng cấp hạ tầng trung tâm dữ liệu tỉnh, đảm bảo năng lực triển khai chính quyền số và đô thị thông minh; Nâng cấp, mở rộng hệ thống mạng WAN của tỉnh kết nối đến cấp xã; Phát triển nền tảng số sẽ xây dựng kho cơ sở dữ liệu dùng chung tỉnh Quảng Nam, xây dựng bộ Cơ sở dữ liệu mở, Cổng dịch vụ dữ liệu mở của tỉnh… Đồng thời sẵn sàng liên thông, chia sẻ, kết nối với các hệ thống thông tin của các tỉnh, thành, bộ, ngành... thông qua hệ thống kết nối, liên thông các hệ thống thông tin ở trung ương và địa phương.

Về mô hình tổng thể của Trung tâm tích hợp dữ liệu bao gồm: Trung tâm tích hợp dữ liệu chính (DC)- nơi tập trung toàn bộ hệ thống mạng, hệ thống sever máy chủ phục vụ triển khai các hệ thống thông tin dùng chung trên địa bàn toàn tỉnh. Đảm bảo năng lực triển khai Chính quyền số và đô thị thông minh (IOC) tại tỉnh Quảng Nam, đóng vai trò nền tảng ứng dụng, nền tảng kết nối các hệ thống thông tin (HTTT) giữa các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh, đồng thời sẵn sàng liên thông, chia sẻ, kết nối với các hệ thống thông tin của các tỉnh, thành, bộ, ngành khác thông qua Hệ thống kết nối, liên thông các HTTT ở Trung ương và địa phương. Tích hợp kết nối với các HTTT được nâng cấp theo kiến trúc chính quyền điện tử phục vụ cải cách hành chính.

Trung tâm giám sát an toàn thông tin (SOC) phục vụ phát hiện sớm, cảnh báo sớm và điều phối, xử lý sớm các nguy cơ, sự cố an toàn thông tin trên địa bàn toàn tỉnh cũng như phối hợp với các đơn vị chuyên trách về an toàn thông tin trên địa bàn cả nước.

Triển khai các hệ thống giám sát, bảo vệ cơ sở tại các địa điểm giám sát chính, phục vụ hỗ trợ giám sát và bảo vệ các hệ thống công nghệ thông tin tại các sở, ban, ngành, huyện, thị xã, thành phố; Kết nối, chia sẻ thông tin, dữ liệu về an toàn thông tin với Cục An toàn thông tin và các đơn vị chuyên trách về an toàn thông tin trên cả nước; đồng thời, tiếp nhận các thông tin chỉ đạo điều hành, điều phối trong công tác ứng cứu sự cố an toàn thông tin.

Hệ thống được kết nối vào hạ tầng mạng của Trung tâm dữ liệu và kết nối tới hơn 100 điểm hệ thống mạng của HĐND/UBND tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các Sở, Ban, Ngành thông qua môi trường mạng diện rộng SD-WAN toàn tỉnh.

Ngoài ra, Trung tâm giám sát an toàn thông tin tập trung của tỉnh sẽ thực hiện kết nối chia sẻ dữ liệu an toàn thông tin liên quan cũng như tiếp nhận các thông tin cảnh báo theo quy định với Trung tâm giám sát an toàn thông tin mạng Quốc gia (NCSC) thông qua các kết nối tập trung (LGSP-NGSP) hoặc phân tán (DXL).