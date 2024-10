Tỷ giá tăng mạnh, Ngân hàng Nhà nước phát hành tín phiếu để hút tiền

Chiều 18/10, Ngân hàng Nhà nước thông báo kết quả đấu thầu thị trường mở.

Theo đó, Ngân hàng Nhà nước phát hành tín phiếu kỳ hạn 14 ngày và 28 ngày, tổng giá trị trúng thầu lên tới 12.300 tỷ đồng. Tại kỳ hạn 14 ngày, có 6 thành viên tham gia và 5 thành viên trúng thầu; giá trị trúng thầu là 4.400 tỷ đồng, lãi suất trúng thầu 3,74%/năm. Kỳ hạn 28 ngày có 8 thành viên tham gia và đều trúng thầu với giá trị 7.900 tỷ đồng, lãi suất trúng thầu 4%/năm.

Quyết định hút tiền qua kênh tín phiếu được thực hiện trong bối cảnh tỷ giá VND/USD liên tục leo thang trong một vài ngày gần đây.

Như VnEconomy đã đưa tin, phiên 18/10 thị trường ngoại tệ ghi nhận hiện tượng hiếm gặp khi giá USD tại các ngân hàng cao hơn giá trên thị trường tự do tới 40 đồng mỗi USD.

Cụ thể, kết phiên 18/10, Vietcombank niêm yết giao dịch mua – bán USD ở mốc 25.010 – 25.400 VND/USD, tăng 30 đồng mỗi chiều so với chốt phiên 17/10.

BIDV niêm yết tỷ giá ở mốc 25.040 – 25.400 VND/USD, mua vào giảm 15 đồng, bán ra tăng 5 đồng so với giá chốt phiên trước.

Techcombank niêm yết giá USD mua – bán ở mốc 25.052 – 25.423 VND/USD, tăng 60 đồng chiều mua, 23 đồng chiều bán so với chốt phiên thứ 17/10.

Vietinbank niêm yết tỷ giá ở mốc 25.084 – 25.423 VND/USD, giá mua tăng 224 đòng, giá bán tăng 63 đồng so với cuối ngày hôm qua.

Eximbank niêm yết giao dịch mua – bán ở mốc 25.050 – 25.423 VND/USD, tăng 60 đồng mua vào và 43 đồng bán ra so với đóng cửa phiên trước.

Maritimebank niêm yết giao dịch mua – bán ở mốc 25.092 – 25.418 VND/USD, tăng 138 đồng giá mua, 23 đồng giá bán so với chốt phiên trước đó.

Tỷ giá USD trên thị trường tự do đi ngang cả hai chiều mua – bán so với niêm yết trước, giao dịch hiện đứng tại 25.260 VND/USD chiều mua vào và 25.360 VND/USD chiều bán ra, đi ngang 3 phiên liên tiếp. Giá bán USD trên thị trường tự do thấp hơn các ngân hàng thương mại từ 4- 60 đồng.

Ngày 17/10, tỷ giá liên ngân hàng tăng mạnh 210 đồng so với phiên 16/10, chốt phiên niêm yết ở mức 25.200 VND/USD. Ngày 18/10, tỷ giá liên ngân hàng tiếp tục tăng 50 đồng so với phiên trước, chốt phiên ở mức 25.250 VND/USD.

Theo giới phân tích, bên cạnh động thái chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), sức mạnh đồng USD còn bị tác động bởi cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ sắp diễn ra. Chỉ số USD Index (DXY), thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với các đồng tiền chủ chốt khác hiện ở mức là 103,67 điểm, cao nhất trong vòng gần 4 tháng trở lại đây.

Kể từ tháng 8/2024 khi áp lực tỷ giá vơi bớt, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã đẩy mạnh bơm tiền qua kênh cầm cố (OMO) nhằm thiết lập một mặt bằng lãi suất liên ngân hàng thấp, từ đó hỗ trợ thanh khoản cho hệ thống, giúp các ngân hàng đẩy mạnh tín dụng ra nền kinh tế trong những tháng cuối năm để hỗ trợ tăng trưởng.

Ngày 17/10, lãi suất chào bình quân liên ngân hàng VND ở mức: qua đêm 2,74%/năm; 1 tuần 2,98%/năm; 2 tuần 3,2%/năm và 1 tháng 3,62%/năm. Lãi suất chào bình quân liên ngân hàng USD những phiên gần đây tăng nhẹ ở các kỳ hạn ngắn trong khi đi ngang ở kỳ hạn 1 tháng. Chốt phiên 17/10, lãi suất liên ngân hàng USD giao dịch tại: qua đêm 4,84%/năm; 1 tuần 4,9%/năm; 2 tuần 4,93%/năm; 1 tháng 4,94%/năm.

Như vậy, động thái hút ròng hơn 12.000 tỷ đồng ngày 18/10 của Ngân hàng Nhà nước sẽ tác động đến mặt bằng lãi suất liên ngân hàng VND trong những phiên tới. Mục tiêu của nhà điều hành là thu hẹp chênh lệch lãi suất USD/VND nhằm ổn định tỷ giá.