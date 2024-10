Tỷ giá tăng trở lại, Ngân hàng Nhà nước hút ròng hơn 56.567 tỷ đồng qua thị trường mở

Thông điệp của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) về việc cơ quan này không có thêm đợt cắt giảm lãi suất nào trong năm nay và các dữ liệu việc làm tháng 9 được công bố đã khiến đồng USD mạnh lên, tạo áp lực nhất định cho tỷ giá USD/VND.

TỶ GIÁ QUAY ĐẦU TĂNG MẠNH

Trong tuần từ 30/09 - 4/10, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước điều chỉnh giảm 2 phiên đầu tuần rồi tăng 3 phiên cuối tuần. Chốt ngày 4/10, tỷ giá trung tâm được niêm yết ở mức 24.133 VND/USD, tăng 15 đồng so với phiên cuối tuần trước đó (27/9).

Tỷ giá liên ngân hàng trong tuần từ 30/09 - 4/10 giảm mạnh phiên đầu tuần rồi tăng mạnh trở lại sau đó. Kết thúc phiên 4/10, tỷ giá liên ngân hàng đóng cửa tại 24.770/USD, tăng tới 162 đồng so với phiên cuối tuần trước đó.

Tỷ giá trên thị trường tự do biến động tăng – giảm mạnh đan xen. Tuy nhiên, chốt phiên 4/10, tỷ giá tự do giữ không thay đổi ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với phiên cuối tuần trước đó, giao dịch tại 25.110 VND/USD và 25.210 VND/USD.

Tính đến nay, tỷ giá USD/VND đã tăng 2,13% so với đầu năm. Trong khi đó, ở thời điểm cuối quý 3, mức tăng của tỷ giá trong năm mới chỉ là 1,3%.

Trong phiên giao dịch sáng 7/10, Ngân hàng Nhà nước điều chỉnh tỷ giá trung tâm tăng mạnh 20 đồng so với chốt phiên 4/10. Với biên độ +/- 5% theo quy định, tỷ giá trần là 25.360 VND/USD, tỷ giá sàn là 22.945 VND/USD.

Sáng 7/10, các ngân hàng thương mại đồng loạt tăng mạnh giá USD mua vào - bán ra tới 90 đồng/USD mỗi chiều. Khảo sát tại các điểm thu mua ngoại tệ tự do cho thấy giá USD “chợ đen” tăng 40 đồng ở cả 2 chiều so với 4/10, giao dịch tại 25.150 - 25.250 VND/USD (mua vào - bán ra).

Giá USD tại các ngân hàng sáng 7/10/2024.

Tại một hội thảo ở Nashville (Mỹ) ngày 30/09, ông Jerome Powell, Chủ tịch Fed, cho biết theo kịch bản chính, cơ quan này không cảm thấy phải cắt giảm lãi suất cơ sở một cách nhanh chóng, báo hiệu sẽ không có thêm lần cắt giảm lãi suất cơ sở 50 điểm trong tương lai.

Liên quan đến kinh tế Mỹ, Viện Quản lý Cung ứng ISM khảo sát cho biết chỉ số PMI lĩnh vực sản xuất tại Mỹ ở mức 47,2% trong tháng 9, đi ngang so với tháng trước đó và trái với dự báo tăng nhẹ lên mức 47,6%.

Đây là tháng thứ 6 liên tiếp lĩnh vực sản xuất Mỹ ghi nhận sự thu hẹp trở lại kể từ sau khi đạt 50,3% vào tháng 3 năm nay. Trái lại, PMI lĩnh vực dịch vụ tại quốc gia này ở mức 54,9% trong tháng 9, tăng khá mạnh từ mức 51,5% của tháng 8 và đồng thời cao hơn mức 51,6% theo dự báo. Đây là PMI dịch vụ cao nhất nước Mỹ ghi nhận kể từ sau tháng 2/2023.

Tiếp theo, tại thị trường lao động, số cơ hội việc làm mới tại Mỹ trong tháng 8 đạt mức 8,04 triệu, tăng lên đáng kể từ mức 7,71 triệu của tháng 7 và trái với dự báo giảm xuống còn 7,64 triệu. Sang tháng 9, nước Mỹ tạo ra 254 nghìn việc làm phi nông nghiệp mới, cao hơn mức 159 nghìn của tháng 8 và đồng thời cao hơn nhiều so với dự báo ở mức 147 nghìn. Tỷ lệ thất nghiệp tại nước này cũng giảm nhẹ xuống còn 4,1% trong tháng vừa qua, trái với dự báo đi ngang ở mức 4,2% như kết quả thống kê tháng 8. Thu nhập bình quân theo giờ của người lao động Mỹ trong tháng 9 tăng 0,4% m/m (so với tháng trước), nối tiếp đà tăng 0,5% của tháng trước đó, cao hơn mức tăng 0,3% theo kỳ vọng. Trong tuần này, thị trường chờ đợi biên bản cuộc họp Fed tháng 9 và báo cáo về chỉ số giá tiêu dùng CPI tại Mỹ, cùng được công bố vào ngày 10/10 theo giờ Việt Nam.

LÃI SUẤT LIÊN NGÂN HÀNG GIẢM MẠNH, NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC HÚT RÒNG

Thị trường tiền tệ liên ngân hàng tuần từ 30/09 - 4/10, lãi suất VND liên ngân hàng giảm mạnh ở tất cả các kỳ hạn từ 1 tháng trở xuống. Chốt ngày 4/10, lãi suất VND liên ngân hàng giao dịch quanh mức: qua đêm 3,72% (-0,52 đpt); 1 tuần 3,9% (-0,48 đpt); 2 tuần 4,02% (-0,36 đpt); 1 tháng 4,17% (-0,19 đpt).

Lãi suất USD liên ngân hàng trong tuần ít biến động ở tất cả các kỳ hạn. Phiên 4/10, lãi suất USD liên ngân hàng đóng cửa ở mức: qua đêm 4,83% (không đối); 1 tuần 4,89% (không đổi); 2 tuần 4,93% (không đối) và 1 tháng 4,94% (-0,03 đpt).

Trên thị trường mở tuần qua từ 30/09 - 4/10, ở kênh cầm cố, Ngân hàng Nhà nước chào thầu kỳ hạn 7 ngày với khối lượng là 23.000 tỷ đồng, lãi suất giữ nguyên ở mức 4%. Có 10.791,47 tỷ đồng trúng thầu và có 67.359,15 tỷ đồng đáo hạn trong tuần qua.

Ngân hàng Nhà nước không chào thầu tín phiếu Ngân hàng Nhà nước và cũng không có khối lượng đáo hạn trên kênh này.

Như vậy, Ngân hàng Nhà nước hút ròng 56.567,68 tỷ đồng từ thị trường trong tuần qua bằng kênh thị trường mở. Khối lượng lưu hành trên kênh cầm cố ở mức 10.791,47 tỷ đồng, không còn tín phiếu lưu hành trên thị trường.

Thị trường trái phiếu: Ngày 2/10, Kho bạc Nhà nước đấu thầu thành công 3.510 tỷ đồng/11.500 tỷ đồng Trái phiếu Chính phủ gọi thầu, tỷ lệ trúng thầu đạt 31%. Trong đó, kỳ hạn 5 năm huy động được 200 tỷ đồng/500 tỷ đồng gọi thầu, 10 năm huy động được 2.760 tỷ đồng/7.000 tỷ đồng gọi thầu, 15 năm huy động được 450 tỷ đồng/3.000 tỷ đồng gọi thầu và 30 năm huy động được 100 tỷ đồng/500 tỷ đồng gọi thầu. Kỳ hạn 20 năm gọi thầu 500 tỷ đồng, tuy nhiên, không có khối lượng trúng thầu. Lãi suất trúng thầu kỳ hạn 5 năm là 1,9% (-0,05 đpt so với phiên đấu thầu trước), các kỳ hạn khác giữ lãi suất không đổi, cụ thể 10 năm là 2,66%, 15 năm 2,86% và 30 năm là 3,1%.

Trong tuần này, ngày 9/10, Kho bạc Nhà nước dự kiến chào thầu 10.500 tỷ đồng Trái phiếu Chính phủ, trong đó kỳ hạn 5 năm chào thầu 500 tỷ đồng, 10 năm chào thầu 7.000 tỷ đồng, 15 năm 2.500 tỷ đồng và 30 năm chào thầu 500 tỷ đồng.

Giá trị giao dịch Outright (mua đứt bán đoạn) và Repos (mua lại) trên thị trường thứ cấp tuần qua đạt trung bình 10.258 tỷ đồng/phiên, giảm mạnh so với mức 18.405 tỷ đồng/phiên của tuần trước đó. Lợi suất Trái phiếu Chính phủ trong tuần qua biến động nhẹ. Chốt phiên 4/10, lợi suất Trái phiếu Chính phủ giao dịch quanh 1 năm 1,85% (-0,004 đpt so với phiên cuối tuần trước); 2 năm 1,86% (-0,005 đpt); 3 năm 1,88% (-0,004 đpt); 5 năm 1,91% (-0,001 đpt); 7 năm 2,15% (-0,003 đpt); 10 năm 2,66% (+0,002 đpt); 15 năm 2,86% (+0,002 đpt); 30 năm 3,16% (+0,003 đpt).