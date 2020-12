Tỷ giá USD/VND diễn biến trái chiều ở hai thị trường

Tỷ giá USD/VND tại thị trường ngân hàng và thị trường tự do đã có chuyển động trái chiều trong phiên giao dịch gần đây.



Ghi nhận của một thành viên tham gia thị trường phiên hôm qua (ngày 29/12), tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước niêm yết ở mức 23.148 VND/USD, giảm nhẹ 1 VND so với phiên trước đó.

Trên thị trường liên ngân hàng, tỷ giá chốt phiên dừng tại 23.120 VND/USD, giảm tới 5 VND so với phiên 28/12. Đáng chú ý, 5 VND cũng khoảng chênh lệch giữa tỷ giá này với giá mua USD vào của Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước.

Nhìn lại khoảng thời gian trước, ngoại trừ thời điểm trung tuần tháng 3 đến đầu tháng 5 tỷ giá bật tăng do dịch Covid-19 khiến thị trường tài chính toàn cầu lao dốc, nhu cầu rút vốn khỏi các tài sản rủi ro để tìm đến các tài sản an toàn và giá USD tăng mạnh thì hầu như tỷ giá mua vào của các ngân hàng thương mại luôn ở mức ngang hoặc thấp hơn tỷ giá mua vào của Sở Giao dịch.

Nhờ đó, Ngân hàng Nhà nước đã mua được lượng lớn ngoại tệ, dự trữ ngoại hối ước tính sẽ tăng 21 tỷ USD trong năm 2020 lên 100 tỷ USD, tương đương khoảng 4 tháng nhập khẩu.

Bước vào những ngày cuối năm, nhu cầu ngoại tệ tăng cao phục vụ nhu cầu nhập khẩu hàng hoá, trạng thái ngoại tệ của các ngân hàng thương mại cũng bớt dồi dào do đã bán một lượng lớn ngoại tệ cho Ngân hàng Nhà nước sẽ tạo áp lực lên tỷ giá.

Tuy nhiên, trái lại, lãi suất VND vẫn cao hơn lãi suất USD trên liên ngân hàng lại hỗ trợ neo giữ tỷ giá.

Cụ thể, trong phiên 29/12, lãi suất chào bình quân liên ngân hàng VND tăng 0,01 đến 0,03 điểm phần trăm ở tất cả các kỳ hạn từ 1 tháng trở xuống so với phiên trước đó, giao dịch tại qua đêm 0,16%; 1 tuần 0,22%; 2 tuần 0,29% và 1 tháng 0,45%.

Lãi suất chào bình quân liên ngân hàng USD giảm 0,01 đến 0,03 điểm phần trăm ở tất cả các kỳ hạn, giao dịch tại qua đêm 0,14%; 1 tuần 0,19%; 2 tuần 0,24%, 1 tháng 0,35%.

Đồng thời, dòng vốn FDI vào Việt Nam vẫn tương đối vững vàng với vốn giải ngân 11 tháng năm 2020 đạt 17,2 tỷ USD, chỉ giảm 2,4% so với cùng kỳ; Thặng dư thương mại bắt đấu có xu hướng giảm nhưng về tổng thể cả năm 2020 vẫn đạt kỷ lục xuất siêu 19,1 tỷ USD… đã tích cực giúp nguồn cung ngoại tệ dồi dào, theo đó giá USD tụt mạnh.

Tỷ giá thị trường ngân hàng là vậy, trong khi đó, như VnEconomy đã phản ánh tại bài trước, yếu tố “mùa vụ” lại khiến tỷ giá tự do liên tục tăng những quãng lớn. Chỉ trong vài phiên giao dịch gần đây, giá USD tự do đã tăng tổng cộng hơn 140 VND cả hai chiều và dừng ở mức 23.340/23.370 tương ứng giá mua vào và bán ra. Thậm chí sang phiên giao dịch hôm nay (30/12), tỷ giá tự do đã vượt qua mốc 23.400 VND.

Song, giới chuyên môn cho rằng, thị trường tự do vẫn là góc khuất, quy mô nhỏ không đáng kể và người dân cũng không còn chú ý như thời gian trước. “USD tự do vốn phập phù nên sẽ nhanh chóng có đợt điều chỉnh cho phù hợp”, một nhà nghiên cứu nhận định.