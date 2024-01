Vàng sụt giá vì đồng USD lên cao nhất 1 tháng

Giá vàng thế giới sụt mạnh khi lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ và tỷ giá đồng USD tăng do giới đầu tư giảm đặt cược vào khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cắt giảm lãi suất vào tháng 3. Trong nước sáng nay (17/1), giá vàng miếng có nơi tụt dưới mốc 76 triệu đồng/lượng.

Lúc gần 10h trưa, Tập đoàn Phú Quý niêm yết giá vàng miếng SJC cho thị trường Hà Nội ở mức 73,5 triệu đồng/lượng (mua vào) và 75,9 triệu đồng/lượng (bán ra). So với mức giá sáng qua, giá vàng miếng tại doanh nghiệp này hiện giảm 550.000 đồng/lượng ở mỗi đầu giá.

Vàng nhẫn tròn trơn 999,9 hiệu Phú Quý có giá 63,5 triệu đồng/lượng và 64,6 triệu đồng/lượng, giảm 250.000 đồng/lượng ở mỗi đầu giá.

Tại thị trường Tp.HCM, Công ty SJC báo giá vàng miếng cùng thương hiệu ở mức 73,7 triệu đồng/lượng và 76,2 triệu đồng/lượng, giảm 100.000 đồng/lượng ở mỗi đầu giá so với sáng hôm qua.

Cùng thời điểm trên, giá vàng giao ngay tại thị trường châu Á đứng ở 2.030 USD/oz, tăng 1,4 USD/oz, tương đương tăng 0,07%, so với đóng cửa phiên ngày thứ Ba tại thị trường Mỹ. Mức giá này tương đương khoảng 60,4 triệu đồng/lượng nếu được quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank.

So với sáng qua, giá vàng thế giới quy đổi hiện giảm gần 600.000 đồng/lượng. So với giá vàng thế giới quy đổi, giá vàng miếng SJC bán lẻ đang cao hơn 15,5-15,8 triệu đồng/lượng, còn giá vàng nhẫn đang cao hơn 4,2 triệu đồng/lượng.

Phiên đêm qua tại New York, giá vàng thế giới giảm hơn 20 USD/oz, tương đương giảm hơn 1%, chốt ở mức 2.028,6 USD/oz.

“Thủ phạm” khiến vàng giảm giá phiên này là lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ và tỷ giá đồng USD cùng tăng, do phát biểu cứng rắn của một quan chức Fed khiến giới đầu tư giảm bớt kỳ vọng vào khả năng Fed có đợt hạ lãi suất đầu tiên vào tháng 3.

Ông Christopher Waller, một Thống đốc của Cục Dự trữ Liên bang (Fed) có bài phát biểu trong đó phát tín hiệu rằng Fed có thể sẽ nới lỏng chính sách tiền tệ chậm hơn so với những gì mà thị trường tài chính đang kỳ vọng. Theo ông Waller, dù lạm phát ở Mỹ đang giảm về gần mục tiêu 2% của Fed, ngân hàng trung ương này không nên vội vã hạ lãi suất cho tới khi xác định rõ được rằng mức lạm phát thấp hơn có thể duy trì bền vững.

Vào cuối phiên, các nhà giao dịch đặt cược khả năng 65,2% Fed hạ lãi suất 0,25 điểm phần trăm trong cuộc họp tháng 3 - theo dữ liệu từ công cụ FedWatch Tool của sàn CME. Trước phiên này, mức đặt cược cho khả năng như vậy là khoảng 80%.

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng hơn 11 điểm cơ bản, lên mức 4,064%, cao nhất kể từ giữa tháng 12.

Chỉ số Dollar Index đo sức mạnh đồng USD so với 6 đồng tiền chủ chốt khác tăng 0,95%, chốt ở mức hơn 103,3 điểm - cao nhất từ trung tuần tháng 12.

Diễn biến giá vàng thế giới 6 tháng qua. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.

“Những phát biểu gần đây của giới chức Fed ủng hộ tỷ giá đồng USD, và mối lo địa chính trị cũng đang tăng, và đồng USD phát huy vai trò kênh đầu tư an toàn”, nhà kinh tế trưởng Peter Cardillo của công ty Spartan Caital Securities nhận định với hãng tin Reuters.

So với USD, đồng euro giảm 0,69% phiên này, còn 1,0872 USD đổi 1 euro. Đồng yên Nhật giảm giá 1,02% so với bạc xanh, còn 147,27 yên đổi 1 USD. Bảng Anh giảm 0,73% so với USD, còn 1,2632 bảng/USD.

“Chỉ số Dollar Index tăng mạnh đang gây áp lực giảm lên giá vàng, chưa kể lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ cũng tăng. Tuy nhiên, có một tín hiệu đáng lạc quan là vàng giảm giá như vậy chưa phải là nhiều nếu so với mức tăng của đồng USD. Căng thẳng ở Trung Đông vẫn đang hỗ trợ giá vàng”, nhà phân tích Jim Wyckoff của Kitco Metals nhận định.

Quỹ giao dịch hoán đổi (ETF) vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust bán ròng hơn 0,4 tấn vàng trong phiên ngày thứ Ba, giảm khối lượng nắm giữ còn 864,4 tấn vàng. Mặc biến động giá vàng, quỹ này đã duy trì xu hướng bán ròng từ năm ngoái tới nay.

Vietcombank sáng nay báo giá USD ở mức 24.340 đồng (mua vào) và 24.710 đồng (bán ra), tăng 40 đồng ở mỗi đầu giá so với sáng qua, nâng tổng mức tăng từ đầu tuần lên 80 đồng.