Vàng thế giới lao dốc, trong nước mất 100.000 đồng/lượng, USD tự do lên gần 23.600 đồng

Giá vàng thế giới giảm khá mạnh, kéo giá vàng miếng trong nước sáng nay (23/1) tụt 100.000 đồng/lượng. Trong khi đó, giá USD tự do đã tăng lên mức gần 23.600 đồng.

Lúc hơn 9h, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng miếng SJC cho thị trường Hà Nội ở mức 55,9 triệu đồng/lượng (mua vào) và 56,4 triệu đồng/lượng (bán ra). Tại thị trường Tp.HCM, Công ty SJC báo giá vàng miếng cùng thương hiệu ở mức 55,85 triệu đồng/lượng và 56,4 triệu đồng/lượng.

So với cùng thời điểm ngày hôm qua, giá vàng miếng SJC bán lẻ hiện đi ngang tại DOJI và giảm 100.000 đồng/lượng ở SJC. Giá vàng miếng bán ra tại hai doanh nghiệp này đều giảm 100.000 đồng/lượng.

Tuần này, giá vàng miếng giằng co trong biên độ hẹp, với giá bán ra dao động từ 56,2-56,7 triệu đồng/lượng. Tính cả tuần, giá vàng miếng bán lẻ hạ 100.000 đồng/lượng.

So với giá vàng thế giới quy đổi, giá vàng miếng bán lẻ đang cao hơn 4,6 triệu đồng/lượng. Vào đầu tuần, có lúc chênh lệch lên tới 5,3 triệu đồng/lượng.

Giá các sản phẩm vàng 999,9 khác sáng nay dao động quanh ngưỡng 55,3 triệu đồng/lượng, thấp hơn trên 1 triệu đồng/lượng so với vàng miếng.

Nhẫn tròn Phú Quý của Tập đoàn Phú Quý có giá 54,6 triệu đồng/lượng và 55,3 triệu đồng/lượng. Nhẫn tròn Rồng Thăng Long của Công ty Bảo Tín Minh Châu có giá 54,56 triệu đồng/lượng và 55,26 triệu đồng/lượng.

Đồng USD hồi giá sau mấy phiên giảm liên tiếp là nguyên nhân chính khiến giá vàng sụt giảm đêm qua. Lúc đóng cửa, giá vàng giao ngay tại New York giảm 14,5 USD/oz, tương đương giảm 0,8%, còn 1.856,5 USD/oz.

Diễn biến giá vàng thế giới 6 tháng qua. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading View.

Chỉ số Dollar Index đo sức mạnh đồng USD tăng lên mức 90,2 điểm, từ mức 90,1 điểm của phiên trước. Theo một số nhà phân tích, đồng USD vẫn đang được nhiều nhà đầu tư mua vào để phòng ngừa rủi ro trong bối cảnh đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp tại nhiều quốc gia.

Theo chuyên gia Lukman Otunuga thuộc FXTM, giá vàng có thể giảm trong ngắn hạn, nhưng "kỳ vọng về chính sách kích cầu lớn hơn của chính quyền Tổng thống Joe Biden và kỳ vọng lạm phát sẽ hạn chế khả năng giảm sâu của giá vàng".

Cũng theo ông Otunuga, ở thời điểm hiện tại, giá vàng cần một chất xúc tác trực tiếp để có thể bứt phá khỏi ngưỡng 1.850 USD/oz. "Một chất xúc tác như vậy có thể xuất hiện vào tuần tới, khi thị trường đón nhận nhiều sự kiện và dữ liệu kinh tế quan trong trọng từ cac nền kinh tế lớn", ông nói.

Tính cả tuần này, giá vàng tăng 1,4% sau 2 tuần giảm liên tiếp - mức tăng mạnh nhất kể từ tuần kết thúc vào ngày 18/12.

Động lực tăng giá chủ đạo của vàng trong tuần này là việc ông Biden, một người Dân chủ, chính thức lên lãnh đạo nước Mỹ. Ông Biden có chủ trương chi tiêu mạnh để đưa nền kinh tế hồi phục khỏi đại dịch Covid-19. Ngoài ra, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cũng được kỳ vọng giữ lãi suất ở mức siêu thấp và tiếp tục mua tài sản để hỗ trợ nền kinh tế.

Giá USD tự do tại Hà Nội sáng nay phổ biến ở mức 23.540 đồng (mua vào) và 23.590 đồng (bán ra). Nếu so với sáng thứ Bảy tuần trước, giá USD tự do hiện tăng 150 đồng.