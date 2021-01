Vàng, USD tự do đồng loạt tăng mạnh trong phiên “mở hàng” 2021

Giá vàng thế giới vượt xa mốc 1.900 USD/oz ngay trong phiên giao dịch đầu tiên của năm 2021 tại thị trường châu Á sáng nay (4/1). Giá vàng trong nước cũng nhảy vọt lên 56,5 triệu đồng/lượng, trong khi giá USD tự do lên gần 23.400 đồng.

Lúc hơn 10h trưa, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng SJC cho thị trường Hà Nội ở mức 56,1 triệu đồng/lượng (mua vào) và 56,5 triệu đồng/lượng (bán ra). Tại thị trường Tp.HCM, Công ty SJC báo giá vàng miếng ở mức 56,05 triệu đồng/lượng và 56,6 triệu đồng/lượng, tương ứng giá mua và bán.

So với trước Tết dương lịch, giá vàng miếng hiện tăng 500.000-600.000 đồng/lượng. Trong năm 2020, giá vàng miếng đã tăng hơn 13 triệu đồng/lượng, tương đương tăng trên 30%.

Giá các sản phẩm vàng 999,9 khác có nơi đã vượt 56 triệu đồng/lượng, tăng 500.000-600.000 so với trước nghỉ lễ.

Nhẫn tròn Rồng Thăng Long của Công ty Bảo Tín Minh Châu có giá mua vào là 55,38 triệu đồng/lượng và 56,08 triệu đồng/lượng. Nhẫn tròn Phú Quý của Tập đoàn Phú Quý có giá tương ứng lần lượt là 55,1 triệu đồng/lượng và 55,8 triệu đồng/lượng.

Giá vàng giao ngay tại thị trường châu Á lúc hơn 10h trưa theo giờ Việt Nam đứng ở 1.923,9 USD/oz, tăng 24,9 USD/oz, tương đương tăng hơn 1,3%, so với mức chốt năm 2020.

Mức giá này tương đương khoảng 53,75 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng SJC bán lẻ 2,75 triệu đồng/lượng.

Theo hãng tin Reuters, giá vàng thế giới đang ở mức cao nhất 4 tuần nhờ được hỗ trợ bởi sự mất giá của đồng USD. Chỉ số Dollar Index đo sức mạnh đồng bạc xanh sáng nay giảm còn 89,7 điểm, giảm gần 0,3% so với mức chốt của năm 2020, đồng thời gần thấp nhất trong gần 3 năm.

Ngoài ra, vàng còn tăng giá nhờ nhu cầu phòng ngừa rủi ro của nhà đầu tư khi đại dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp trên toàn cầu. Tình hình này đặt nhiều quốc gia trước khả năng phải siết chặt các biện pháp chống dịch, gây hạn chế các hoạt động kinh tế cho dù vaccine ngừa Covid-19 tiếp tục được triển khai.

Thủ tướng Anh Boris Johnson vào cuối tuần vừa rồi phát tín hiệu tăng cường phong tỏa. Nhật Bản đang tính công bố tình trạng khẩn cấp đối với thủ đô Tokyo và các vùng lân cận, Reuters cho hay.

Trong phiên ngày thứ Năm tuần trước - phiên giao dịch cuối cùng của năm 2020 - quỹ giao dịch hoán đổi (ETF) vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust mua ròng khoảng 1 tấn vàng, nâng khối lượng nắm giữ lên 1.170,74 tấn.

Giá vàng thế giới tăng 6,6% trong tháng 12 vừa qua, và tăng 25% trong năm 2020, đánh dấu năm tăng mạnh nhất kể từ 2010. Trong khi đó, Dollar Index giảm hơn 1,1% trong tháng 12 và giảm 7,4% trong năm 2020.

Một số nhà phân tích dự báo giá vàng sẽ tiếp tục tăng trong năm 2021 do được hỗ trợ bởi môi trường lãi suất thấp và gia tăng cung tiền trên toàn cầu, cũng như sự mất giá của USD. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cũng cho rằng đà tăng của giá vàng có thể chậm lại so với năm ngoái, bởi vaccine Covid-19 có thể sẽ mở đường cho sự phục hồi của kinh tế thế giới, làm giảm bớt nhu cầu nắm giữ vàng với vai trò kênh đầu tư an toàn.

Giá USD tự do tại Hà Nội sáng nay phổ biến ở mức 23.340 đồng (mua vào) và 23.390 đồng (bán ra), tăng 20 đồng so với trước nghỉ lễ. Tại Ngân hàng Vietcombank, giá USD niêm yết sáng nay là 23.010 đồng và 23.190 đồng, không thay đổi so với trước lễ.