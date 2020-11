Việt Nam lọt top 10 nơi làm việc tốt nhất cho chuyên gia nước ngoài

Theo khảo sát "Chuyên gia nước ngoài" (Expat Explorer survey) thường niên năm 2019 của hãng dịch vụ tài chính toàn cầu HSBC, Việt Nam xếp thứ 10 trong danh sách điểm đến tốt nhất cho chuyên gia nước ngoài sinh sống và làm việc.

Cuộc khảo sát có hơn 22.000 người tham gia, chia sẻ quan điểm về những khía cạnh khác nhau trong cuộc sống ở nước ngoài, bao gồm nghề nghiệp, điều kiện tài chính, chất lượng cuộc sống và mức độ thoải mái khi ổn định cuộc sống với các cặp vợ chồng và con cái.

Dưới đây là 10 điểm đến sinh sống và làm việc tốt nhất cho chuyên gia nước ngoài năm 2019.

10. Việt Nam

Việt Nam lần đầu lọt vào top 10 nơi tốt nhất cho chuyên gia nước ngoài sự ổn định về tài chính, sự cân bằng cuộc sống-công việc và môi trường thân thiện. Đa số chuyên gia nước ngoài sống tại Việt Nam cho biết họ có thể nhanh chóng thích nghi chỉ trong thời gian ngắn.

Nhiều chuyên gia nước ngoài nhận xét môi trường làm việc tại Việt Nam thuận lợi. Việt Nam đứng thứ ba sau Thụy Sỹ và Ba Lan ở chỉ số Kỳ vọng Cá nhân - chỉ số tổng kết quan điểm của chuyên gia nước ngoài về nền kinh tế thị trường, cơ hội phát triển nghề nghiệp và mức độ ảnh hưởng với người mới chuyển tới sinh sống và làm việc. Mức lương trung bình hàng năm cho một chuyên gia nước ngoài chuyển đến Việt Nam là 78.750 USD, cao hơn so với mức trung bình toàn cầu 75.966 USD.

Ba lý do hàng đầu người nước ngoài chuyển đến Việt Nam bao gồm: thăng tiến nghề nghiệp (34%), tìm kiếm thử thách mới (29%) và cải thiện chất lượng cuộc sống (26%).

9. Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE)

Chỉ khoảng 11% người dân sống tại quốc gia giàu dầu mỏ UAE là công dân nước này, phần còn lại là người nhập cư. Hầu hết chuyên gia nước ngoài đánh giá cao cơ hội thăng tiến nhanh trong bất kỳ lĩnh vực nào tại UAE cũng như thu nhập cao. Các chuyên gia trẻ dưới 35 tuổi ở UAE nhận được mức tăng thu nhập cao hơn 50% so với mức trung bình ở nước này.

8. Đức

Hầu hết chuyên gia nước ngoài đánh giá tích cực về cuộc sống tại tại Đức, đặc biệt là ở triển vọng nghề nghiệp, sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống. Một trong những ưu điểm lớn nhất giúp Đức thu hút chuyên gia nước ngoài là nền văn hóa phong phú, vẻ đẹp tự nhiên và an sinh xã hội toàn diện.

7. Thổ Nhĩ Kỳ

Thổ Nhĩ Kỳ là một trong những quốc gia tốt nhất thế giới dành cho những chuyên gia nước ngoài muốn phát triển cuộc sống, cả trong công việc lẫn đời sống tinh thần. Quốc gia này được đánh giá cao nhất ở môi trường thân thiện, dễ ổn định cuộc sống. Chuyên gia nước ngoài cũng hài lòng với mức thu nhập và triển vọng nghề nghiệp tại Thổ Nhĩ Kỳ.

6. Australia

Hơn 50% người nước ngoài chuyển đến Australia cho biết họ cảm thấy sức khỏe tốt hơn khi sống và làm việc tại đây, cao hơn mức trung bình 35% toàn cầu. 75% nhận xét môi trường tự nhiên và sự dễ dàng tiếp cận với thiên nhiên với nhiều hoạt động ngoài trời tại Australia tốt hơn ở quê nhà họ.

5. New Zealand

New Zealand giảm 3 bậc so với xếp hạng năm ngoái. Người nước ngoài sinh sống và làm việc tại New Zealand đánh giá cao phong cách thoải mái với nhiều thời gian rảnh sau làm việc để khám phá đất nước này. Hầu hết người nước ngoài cho biết họ cảm thấy chất lượng cuộc sống tại New Zealand cao hơn so với quê nhà mình. Quốc gia này cũng được đánh giá cao về sự cân bằng cuộc sống-công việc, ổn định chính trị, sự thân thiện và an toàn.

4. Tây Ban Nha

Tây Ban Nha được đánh giá là nơi lý tưởng dành cho các gia đình với hệ thống giáo dục tốt và môi trường thân thiện. Bên cạnh đó, khí hậu ôn hòa, môi trường làm việc thoải mái, đời sống tinh thần phong phú... là những yếu tố giúp quốc gia này thu hút chuyên gia nước ngoài.

3. Canada

Canada là quốc gia Bắc Mỹ duy nhất trong top 10 (Mỹ xếp vị trí thứ 23). Nước này xếp hạng nhất ở chỉ số chất lượng cuộc sống - hạng mục bao gồm sự ổn định chính trị, mức độ thoải mái khi ổn định cuộc sống, sức khỏe tinh thần và sự thỏa mãn chung. Trong số 33 quốc gia được xếp hạng trong danh sách này, Canada được đánh giá cao nhất ở môi trường thân thiện với tất cả mọi người thuộc mọi sắc tộc, giới tính, định hướng...

2. Singapore

Quốc đảo Singapore luôn được đánh giá là một trong những nơi sinh sống và nước ngoài tốt nhất trong mắt chuyên gia nước ngoài với 4 năm liền giữ vị trí đầu tiên. Năm nay, quốc gia này xếp vị trí thứ hai.

Các chuyên gia nước ngoài đánh giá cao về chất lượng giáo dục của Singapore - yếu tố nhiều người quan tâm khi cùng gia đình chuyển tới một quốc gia khác sinh sống. Ngoài ra, quốc gia Đông Nam Á có thứ hạng cao nhất ở mức độ đảm bảo công việc và tăng trưởng thu nhập.

1. Thụy Sỹ

Là nơi có những thương hiệu danh tiếng hàng đầu thế giới, Thụy Sỹ thu hút đông đảo chuyên gia nước ngoài, lao động có tay nghề cao và là điểm đến đặc biệt được yêu thích bởi những người làm việc trong lĩnh vực dịch vụ tài chính. Sự ổn định về kinh tế và chính trị là điểm cộng lớn nhất của Thụy Sĩ trong mắt chuyên gia nước ngoài.

Thụy Sỹ là nơi có hai thành phố đắt đỏ nhất thế giới, nhưng mức lương trung bình năm dành cho chuyên gia nước ngoài ở đây cao gấp đôi so với mức trung bình toàn cầu.

Thụy Sỹ cũng được đánh giá là nơi lý tưởng dành cho các gia đình với hệ thống trường học đa dạng, chất lượng cao. Phần lớn chuyên gia nước ngoài cảm thấy chất lượng giáo dục tại đây tốt hơn so với ở quê nhà của họ. Ngoài ra, là quốc gia sử dụng 4 ngôn ngữ, Thụy Sĩ được yêu thích nhờ sự đa dạng văn hóa.