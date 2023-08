Vietcap được Euromoney vinh danh là ngân hàng đầu tư tốt nhất tại Việt Nam

Vào tháng 7 vừa qua, lễ trao giải Awards for Excellence 2023 do Tạp chí Euromoney bình chọn đã diễn ra tại Hồng Kông với sự tham dự của đại diện các định chế tài chính từ gần 100 quốc gia trên thế giới. Trong khuôn khổ sự kiện lần này, Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap đã vinh dự được trao tặng giải thưởng “Ngân hàng đầu tư tốt nhất Việt Nam” (Best Investment Bank in Vietnam). Đây là năm thứ hai Bộ phận Ngân hàng Đầu tư (IB) của Vietcap giành được giải thưởng danh giá này.

Giải thưởng “Awards for Excellence” do Tạp chí Euromoney bình chọn là chuỗi hệ thống giải thưởng uy tín bậc nhất trong ngành tài chính, ngân hàng toàn cầu, được quyết định bởi hội đồng giám khảo uy tín, dựa trên một quy trình đánh giá và nghiên cứu kỹ lưỡng. Giải thưởng nhằm tôn vinh các định chế tài chính và ngân hàng đầu tư đã có những đóng góp nổi bật trong định hướng kinh doanh hướng đến khách hàng là trung tâm (client-driven business) trong nhiều lĩnh vực như Vốn cổ phần (Equity), Mua bán & Sáp nhập (M&A), Tư vấn doanh nghiệp (Corporate advisory)...

Theo đó, Vietcap là định chế tài chính Việt Nam duy nhất được vinh danh tại Euromoney Awards for Excellence năm nay, nhờ những nỗ lực trong việc thực hiện thành công các thương vụ có giá trị cao trước bối cảnh thị trường đầy biến động. Năm 2022 vừa qua, bất chấp những biến động kinh tế xã hội toàn cầu do ảnh hưởng từ các chuỗi sự kiện thế giới, hoạt động kinh doanh của Vietcap tiếp tục ghi nhận những bước tăng trưởng bền vững, đặc biệt trong lĩnh vực Ngân hàng đầu tư. Theo đó, mảng Ngân hàng Đầu tư ghi nhận doanh thu đạt 431 tỷ đồng, tăng 28% so với năm 2021, lợi nhuận trước thuế đạt 342 tỷ đồng, tăng 48% so với năm 2021.

Giải thưởng lần này là minh chứng rõ nét nhất về hành trình cống hiến và sự tận tâm của Vietcap đối với khách hàng. Đây chính là thành quả cộng hưởng từ tài năng và nỗ lực của đội ngũ chuyên gia tư vấn tài chính có bề dày kinh nghiệm, trình độ chuyên môn cao và kiên định với mục tiêu mang đến dịch vụ ngân hàng đầu tư chuẩn mực quốc tế. Hoà nhịp cùng sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam, Vietcap đã và đang nỗ lực không ngừng trên chặng đường đồng hành cùng các tổ chức và cá nhân trong nước vượt qua những khó khăn thách thức để hiện thực hoá các mục tiêu phát triển bền vững.

Giải thưởng “Ngân hàng đầu tư tốt nhất Việt Nam” (Best Investment Bank in Vietnam) từ Euromoney là sự nối tiếp sau chuỗi giải thưởng liên tiếp như “Nhà tư vấn tài chính doanh nghiệp quy mô vừa và nhỏ tốt nhất Việt Nam” do Global Business Outlook bình chọn, “Ngân hàng Đầu tư nội địa tốt nhất Việt Nam” (Best Domestic Investment Bank) và “Nhà tư vấn huy động vốn cổ phần tốt nhất Việt Nam” (Best ECM House) do FinanceAsia Awards 2023 bình chọn. Và gần đây nhất là giải thưởng “Nhà tư vấn thương vụ M&A tốt nhất Việt Nam” (Best M&A House) do hội đồng giải thưởng Alpha Southeast Asia Best FI Awards 2023 trao tặng.

Trong bối cảnh thị trường trong nước và quốc tế đang trải qua không ít biến động, Công ty chứng khoán Vietcap là một trong số ít các định chế tài chính duy trì được khả năng tăng trưởng ổn định với những kết quả hoạt động ấn tượng. Theo đó, chuỗi giải thưởng quốc tế liên tiếp mà Bộ phận Ngân hàng Đầu tư (IB) của Vietcap vinh dự nhận được đã phần nào cho thấy nỗ lực bền bỉ không ngừng của đội ngũ nhân sự giàu nhiệt huyết, dày dặn kinh nghiệm và tâm huyết với khách hàng trên hành trình xây dựng thị trường tài chính vững mạnh cho cộng đồng nhà đầu tư.