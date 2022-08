Vietnam Report vinh danh FPT IS tại Lễ trao giải Top 10 Công ty Uy tín 2022

Lễ công bố Top 50 Công ty đại chúng Uy tín và Hiệu quả và Top 10 Công ty Uy tín ngành Bảo hiểm - Ngân hàng - Công nghệ năm 2022 do Vietnam Report cùng báo Vietnamnet tổ chức vừa diễn ra ngày 3/8 tại Dinh Thống Nhất. Trong đó, FPT IS được lựa chọn vào Top 10 Công ty Công nghệ cung cấp Dịch vụ, giải pháp Phần mềm và Tích hợp hệ thống uy tín năm 2022.

LẤY KHÓ KHĂN LÀM CƠ HỘI ĐỂ BỨT PHÁ

Theo Vietnam Report, uy tín của các công ty công nghệ được đánh giá một cách khách quan và độc lập, căn cứ theo kết quả đánh giá năng lực tài chính doanh nghiệp; đánh giá uy tín doanh nghiệp trên truyền thông; khảo sát đối tượng nghiên cứu và các bên liên quan.

Theo đó, về năng lực tài chính, năm 2021 FPT IS cán mốc doanh thu 6.196 tỷ đồng, tăng trưởng 29% so với năm 2020, dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng bởi Covid-19 và giãn cách xã hội. Đây cũng là mốc doanh thu kỷ lục trong 27 năm phát triển của FPT IS.

Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19, FPT IS đã triển khai “Trung tâm điều hành kiểm soát dịch Covid-19, phục hồi kinh tế và dịch vụ hành chính công Quận 7” chỉ trong vòng 10 ngày, giải quyết 3 bài toán cấp thiết gồm Sản xuất, kinh doanh an toàn; Chăm sóc F0 hiệu quả tại nhà; Chuẩn hóa, đồng bộ dữ liệu phục vụ công tác phòng, chống dịch. Nỗ lực của FPT IS được Bí thư Thành uỷ Tp.HCM Nguyễn Văn Nên đánh giá là “hạt giống quý cần được nhân rộng”.

Bên cạnh đó, FPT IS cũng ra mắt giải pháp "Doanh nghiệp Xanh", triển khai hàng loại chương trình hỗ trợ doanh nghiệp như: Bộ Giao dịch số 0đ, Giải pháp hợp đồng điện tử FPT.eContract - giúp nối liền mọi hoạt động ký kết, phê duyệt từ xa.

FPT IS cũng đóng vai trò chủ chốt trong chiến dịch thần tốc 100 ngày giải cứu HoSE - sự kiện được thị trường đặc biệt quan tâm. Cũng trong giai đoạn này, FPT IS tăng tốc chuyển đổi số mạnh mẽ cho thị trường Bất động sản - Xây dựng, qua những dự án với các "ông lớn" như Tập đoàn Đất Xanh, Công ty tổng thầu Coteccons, Tập đoàn An Gia, Filmore, Phát Đạt…

SẴN SÀNG ĐỒNG HÀNH CÙNG CHIẾN LƯỢC SỐ CỦA KHÁCH HÀNG

Tham dự tọa đàm cùng Nguyên Thủ tướng Israel Ehud Barak tại Lễ công bố, ông Dương Dũng Triều - Chủ tịch FPT IS khẳng định: “FPT IS tự hào với 27 năm đồng hành và xây dựng nhiều hệ thống lớn mang tính quốc gia, sở hữu năng lực trải rộng trong nhiều lĩnh vực từ Chính phủ, Ngân hàng - Tài chính, Bất động sản, Tài chính công, Doanh nghiệp… Trong giai đoạn hiện nay, bên cạnh việc tiếp tục khẳng định lợi thế vốn có trong các lĩnh vực về Chính phủ số, Y tế, Giao thông, FPT IS sẽ nỗ lực để khẳng định vai trò chuyên gia, đồng hành chuyển đổi số với doanh nghiệp trong các lĩnh vực Ngân hàng - Tài chính, Doanh nghiệp và Bất động sản”.

Ông Dương Dũng Triều - Chủ tịch FPT IS chia sẻ tại tọa đàm.

Theo ông Triều, đây là những doanh nghiệp trụ cột trong quá trình tăng trưởng của quốc gia, có sự thích ứng, dịch chuyển số nhanh chóng nhất hiện nay. Vai trò tư vấn, sự thấu hiểu chuyên sâu của FPT IS về các bài toán trong mỗi ngành đang được khẳng định qua thành công của các doanh nghiệp.

Trong lĩnh vực Ngân hàng - Tài chính, FPT IS đã và đang đồng hành cùng nhiều ngân hàng top đầu trong việc số hoá hành trình khách hàng với giải pháp eKYC, nền tảng số hóa quy trình mở mới tài khoản và dịch vụ FPT Digital Onboarding. FPT Customer Data Platform giúp các ngân hàng có thể quan sát bức tranh tổng thể về chân dung khách hàng và thực hiện các kịch bản phân tích chi tiết 360 độ tập dữ liệu khách hàng.

Ở nhóm Xây dựng - Bất động sản, FPT IS phát triển bộ giải pháp đặc thù cho ngành dựa trên nền tảng SAP, tạo nên hệ thống quản trị tiên tiến, minh bạch giúp số hóa và kiểm soát hiệu quả các hoạt động nghiệp vụ chuyên sâu như quản lý doanh thu, chi phí, vòng đời dự án; cập nhật tiến độ thời gian, khối lượng, chất lượng công trình...; hệ thống quản lý văn bản, báo cáo…

Trong lĩnh vực chuyển đổi số doanh nghiệp, FPT IS là “người bạn” đáng tin cậy trong triển khai hệ thống ERP, quản trị nhân sự cũng như các giải pháp số “quick-win” cho nhiều khách hàng: Sovico Group, Masan Group, Golden Gate, Vinamilk, Sapporo, Kim Tín, Rạng Đông…Các giải pháp bao gồm: Quản lý tổng thể nguồn nhân lực - FPT.iHRP, Hợp đồng điện tử - FPT.eContract, Số hóa quy trình và giao việc tự động - FPT SPro, Hóa đơn điện tử - FPT.eInvoice… đều được FPT IS được phát triển từ chính những trăn trở của khách hàng.

Với tầm nhìn trở thành “người đồng hành” chuyển đổi số với mọi doanh nghiệp, tổ chức, FPT IS không ngừng đầu tư nguồn lực, bám sát, len lỏi vào thị trường để thấu hiểu “nỗi đau” của khách hàng, từ đó sáng tạo nhiều giải pháp mang tính tiên phong nhằm giúp doanh nghiệp, tổ chức tháo gỡ những bài toán đó.

Ngoài FPT IS, Bảng xếp hạng cũng vinh danh FPT và công ty thành viên trực thuộc Tập đoàn.