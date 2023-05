Viettel Global có Chủ tịch mới

Bà Nguyễn Thị Hải Lý, theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên số 02/NQ-ĐHĐCĐ-VTG ngày 27/4/2023 và Nghị quyết HĐQT số 28/NQ-HĐQT-VTG ngày 5/5/2023 của Viettel Global, sau khi thôi chức vụ Chủ tịch Viettel Glabal sẽ giữ vị trí Phó chủ tịch HĐQT của tổng công ty này.

Ông Đào Xuân Vũ, tân Chủ tịch Viettel Global, có hơn 20 năm làm việc tại Viettel, và trải qua nhiều vị trí quan trọng của tập đoàn, như Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Mạng lưới Viettel (2013), Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Cổ phần Đầu tư Quốc tế Viettel (2014), Tổng giám đốc Tổng công ty Mạng lưới Viettel (2018) và Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Viettel (2022).

Thời điểm được bổ nhiệm làm Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (tháng 8/2022), ông Vũ là thành viên mới và trẻ nhất trong Ban Tổng giám đốc Tập đoàn gồm Chủ tịch, Tổng giám đốc Tào Đức Thắng, cùng các Phó tổng giám đốc Nguyễn Thanh Nam, Nguyễn Đình Chiến và Đỗ Minh Phương.

Trước đó, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 ngày 27/4, theo báo cáo của Viettel Global, năm 2022 doanh nghiệp hoạt động trong bối cảnh tỷ lệ lạm phát tại các nước mà tổng công ty đầu tư đều cao hơn so với dự báo đầu năm, tăng trưởng kinh tế không đạt kỳ vọng. Tỷ giá tại một số thị trường có diễn biến xấu, ảnh hưởng trực tiếp tới chỉ số hiệu quả của thị trường.

Kết quả kinh doanh của Viettel Global qua các năm.

Năm 2022, Viettel Global đạt 27.329 tỷ đồng tổng doanh thu hợp nhất, tăng 21% so với năm 2021. Tổng lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 3.014 tỷ đồng, tăng gấp ba lần năm 2021, duy trì lợi nhuận hợp nhất dương 4 năm liên tiếp. Tỷ suất lợi nhuận gộp cao kỷ lục tới 46%.

Đối với năm 2023, Viettel Global dự báo tình hình kinh doanh sẽ thuận lợi hơn do tăng trưởng GDP tại các thị trường Viettel Global đầu tư đều khởi sắc. Do vậy, Viettel Global đặt kế hoạch tổng doanh thu năm 2023 là 28.000 tỷ đồng, tăng 2% so với năm ngoái, lợi nhuận trước thuế duy trì đạt dương đến tương đương năm 2022.

Thuê bao viễn thông lên kế hoạch tăng trưởng thêm 2 triệu thuê bao và thuê bao số tăng trưởng thêm 6 triệu thuê bao.