VINARE: Kết nối thị trường, nâng tầm cao mới

VINARE đặt mục tiêu trở thành nhà tái bảo hiểm, nhà đầu tư chuyên nghiệp, uy tín, là chỗ dựa vững chắc cho thị trường bảo hiểm Việt Nam phát triển thông qua tăng cường kết nối thị trường để nâng tầm cao mới tạo đà phát triển bền vững trong tương lai.

26 năm đồng hành cùng thị trường bảo hiểm Việt Nam

Năm 2020 là năm bản lề quan trọng của VINARE, đánh dấu chặng đường 26 năm VINARE đồng hành và phát triển cùng thị trường bảo hiểm Việt Nam. Kể từ khi thành lập đến nay, mặc dù trong bối cảnh hội nhập và cạnh tranh gay gắt, kết quả kinh doanh của VINARE liên tục được cải thiện và phát triển. VINARE kiên định với chiến lược phát triển hiệu quả và bền vững, đề cao việc tuân thủ kỷ luật khai thác, kiểm soát chặt chẽ rủi ro, lấy hiệu quả hoạt động làm thước đo hành động, Nhờ vậy, VINARE đã đạt được những kết quả đáng khích lệ.

Trong chặng đường 5 năm qua, Doanh thu phí nhận tái bảo hiểm đạt tốc độ tăng trưởng bình quân 10,6%/năm, Doanh thu phí giữ lại tăng trưởng bình quân 28,6%/năm. Trong lĩnh vực đầu tư tài chính, thu nhập hoạt động đầu tư đạt tốc độ tăng trưởng bình quân 13%/năm. Bình quân lợi nhuận trước thuế của Tổng công ty tăng trưởng 7,2%/năm. VINARE đã chi trả tiền bồi thường nhận tái bảo hiểm đầy đủ và kịp thời cho các doanh nghiệp bảo hiểm gốc, góp phần ổn định sản xuất kinh doanh cho người được bảo hiểm. Số vốn đầu tư trở lại nền kinh tế năm 2020 là 4.023 tỷ VND, đóng góp không nhỏ vào thu ngân sách Nhà nước.

Năm 2020 là một năm thành công đối với VINARE trong bối cảnh đà tăng trưởng của thị trường bảo hiểm giảm sút do tác động chưa tính toán hết được của dịch Covid-19 cùng với tình hình tổn thất do thiên tai tiếp tục diễn biến phức tạp, VINARE vẫn đạt được những kết quả rất đáng khích lệ. Doanh thu phí nhận tái bảo hiểm đạt 2.447,7 tỷ VND, tăng trưởng 10,2% so với năm 2019. Lợi tức trước thuế đạt 357,2 tỷ VND và tăng 7,6% so với năm 2019.

Về năng lực tài chính, từ số vốn 40 tỷ ngày thành lập đến nay, các chỉ tiêu thể hiện năng lực tài chính của VINARE có sự tăng trưởng vượt bậc: Tổng tài sản đạt 6.738 tỷ đồng; Vốn điều lệ 1.310 tỷ đồng; Vốn chủ sở hữu 2.939 tỷ đồng. Giá trị vốn hóa thị trường thời điểm 31/12/2020 đạt 2.621 tỷ đồng.

Vị thế kinh doanh của VINARE được đánh giá là cân bằng. VINARE được hưởng lợi từ mối quan hệ lâu dài với các công ty bảo hiểm trong nước, bao gồm một số công ty bảo hiểm nắm giữ cổ phần tại VINARE. Cơ cấu nhận tái bảo hiểm của VINARE đa dạng hóa theo nghiệp vụ, với trên 70% doanh thu phí đến từ thị trường Việt Nam.

Xếp hạng năng lực tài chính (FSR) của VINARE năm 2021 đạt mức B++ (Tốt) và xếp hạng năng lực tín dụng của tổ chức phát hành (ICR) đạt mức “bbb+” (theo kết quả đánh giá của AM Best). Mức xếp hạng phản ánh tình hình tài chính vững mạnh của VINARE, đồng thời cũng phản ánh kết quả hoạt động kinh doanh tốt, năng lực kinh doanh ổn định và khung quản lý rủi ro doanh nghiệp phù hợp.

Với những thành tích xuất sắc trong hoạt động kinh doanh và những đóng góp cho thị trường bảo hiểm Việt Nam trong 26 năm qua, VINARE đã vinh dự được tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý của Nhà nước, Chính phủ và Bộ Tài chính, trong đó có các Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba, Huân chương Độc lập hạng Ba và nhiều danh hiệu cao quý khác.

VINARE đã nhiều năm được xếp hạng trong Top 30 doanh nghiệp minh bạch nhất của Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Năm 2018, VINARE đã vinh dự được tặng thưởng Cờ thi đua của Chính phủ và năm 2019, VINARE được tặng thưởng Cờ thi đua của Bộ Tài chính cho những thành tích xuất sắc trong hoạt động kinh doanh. VINARE liên tục được vinh danh trong bảng xếp hạng Top 500 Doanh nghiệp có lợi nhuận tốt nhất trong nền kinh tế và Top 5 Doanh nghiệp ngành Bảo hiểm có lợi nhuận tốt nhất do Chương trình xếp hạng Profit500 của Vietnam Report và VietnamNet công bố.

VINARE được vinh danh là doanh nghiệp niêm yết đạt chuẩn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán năm 2020 (IR Awards 2020) - chương trình thường niên do Hiệp hội Các nhà Quản trị Tài chính Việt Nam, Vietstock và Tạp chí điện tử Tài chính và Cuộc sống đồng tổ chức.

Đóng góp cho sự phát triển kinh tế chung

Là doanh nghiệp tiên phong khai mở thị trường tái bảo hiểm, đến nay VINARE trở thành nhà đứng đầu nhận tái bảo hiểm tại Việt Nam, nhà đầu tư chuyên nghiệp. Trong 26 năm qua, VINARE đã phát huy vai trò là “bà đỡ” của thị trường bảo hiểm, trung tâm trao đổi dịch vụ của thị trường, cung cấp giá trị gia tăng cho các doanh nghiệp bảo hiểm và đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của ngành bảo hiểm Việt Nam.

VINARE cung cấp dịch vụ tái bảo hiểm, góp phần tạo công ăn việc làm cho người lao động, đầu tư vốn nhàn rỗi trở lại cho nền kinh tế, cùng các doanh nghiệp bảo hiểm bảo vệ cho các rủi ro của doanh nghiệp trong nền kinh tế, góp phần nhanh chóng phục hồi và ổn định hoạt động kinh tế khi bị gián đoạn và đóng góp cho ngân sách.

Nắm giữ vị thế chính trị quan trọng trong việc thực hiện các chủ trương chính sách của Nhà nước, VINARE luôn đi đầu trong các chương trình bảo hiểm theo chủ trương của Nhà nước như chương trình bảo hiểm nông nghiệp, bảo hiểm khai thác thủy sản, bảo hiểm thiên tai, bảo hiểm tài sản công.,…

Chung sức đóng góp cùng Chính phủ và toàn dân trong việc phòng chống dịch Covid-19, Hội đồng quản trị VINARE đã thành lập Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19, thực thi nghiêm thông điệp 5K tại nơi làm việc và tổ chức xét nghiệm sàng lọc Covid-19 cho toàn thể cán bộ. Hưởng ứng lời kêu gọi đóng góp hỗ trợ Quỹ vaccine phòng Covid-19, VINARE đã thực hiện đóng góp với tổng số tiền là 330 triệu đồng.

VINARE tích cực hưởng ứng các hành động nhằm giảm thiểu tác hại tới môi trường của ngành bảo hiểm, điển hình là việc giảm dần và tiến tới dừng hỗ trợ tái bảo hiểm đối với các rủi ro điện than. 90% danh mục đầu tư góp vốn cổ phần tập trung vào ngành nghề kinh doanh cốt lõi là bảo hiểm, hoạt động đầu tư của VINARE đảm bảo tính thân thiện với môi trường.

Trong chặng đường sắp tới, thực hiện Đề án cơ cấu lại thị trường chứng khoán và bảo hiểm đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025 của Chính phủ, VINARE đã và đang thiết lập một chiến lược phát triển trên tầm cao mới với một kế hoạch hành động tích cực, tiếp tục cam kết mạnh mẽ việc cung cấp các giải pháp dài hạn và dịch vụ chất lượng quốc tế cho thị trường trong nước và khu vực, tham gia vào các chương trình bảo hiểm của Chính phủ, đồng hành và hỗ trợ thị trường bảo hiểm Việt Nam hướng tới sự phát triển bền vững và hiệu quả và thực thi trách nhiệm cộng đồng trong các hoạt động phát triển kinh tế xã hội.

Trong bối cảnh đó, mục tiêu tăng trưởng và phát triển giai đoạn 2020-2024 của VINARE thực sự đặt ra nhiều thách thức để đảm bảo quyền lợi của cổ đông: tăng trưởng doanh thu phí nhận đảm bảo bình quân 9%/năm; tỷ lệ combined ratio bình quân tối đa 98%; tăng trưởng lợi nhuận trước thuế tối thiểu bình quân 7%/năm; tỷ lệ cổ tức tối thiểu 12%/năm; ROE bình quân tối thiểu10%; Vốn điều lệ tăng lên 2.000 tỷ đồng cho đến năm 2024.