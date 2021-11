WHO cảnh báo biến chủng Omicron có thể gây “hậu quả nghiêm trọng”

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) kêu gọi các quốc gia thành viên xét nghiệm trên diện rộng để phát hiện các ca mắc Covid-19 do biến chủng Omicron, đồng thời cảnh báo rằng biến chủng mới này có thể gây ra những làn sóng lây nhiễm với hậu quả nghiêm trọng.

Trong một tài liệu kỹ thuật gửi các nước thành viên, WHO nhấn mạnh rằng biến chủng mới được tìm thấy ở Nam Phi mang nhiều đột biến, nên có thể sở hữu khả năng “né” miễn dịch mà cơ thể người có được thông qua tiêm các vaccine hoặc từng nhiễm Covid và khỏi bệnh. Những đột biến này có thể mang lại cho Omicron lợi thế trong lây nhiễm – WHO cảnh báo.

“Khả năng lây lan rộng hơn của biến chủng Omicron ở cấp độ toàn cầu là rất cao”, báo cáo có đoạn. “Tuỳ thuộc vào những đặc tính này, có thể xuất hiện những làn sóng Covid mới trong tương lai, với hậu quả có thể là nghiêm trọng”.

Mức độ thiệt hại mà biến chủng Omicron gây ra cho thế giới sẽ tuỳ thuộc vào một số nhân tố, bao gồm việc làn sóng lây nhiễm sẽ xảy ra ở đâu – theo WHO. Rủi ro toàn cầu liên quan đến biến chủng này “được đánh giá là rất cao”. Tính đến hết ngày 28/11, thế giới chưa ghi nhận ca tử vong nào do Omicron, WHO cho biết.

Đến hiện tại, mới chỉ có một số ít ca nhiễm biến chủng Omicron được phát hiện trên thế giới, tập trung ở một số nước thuộc miền Nam châu Phi và rải rác ở Anh, Pháp, Israel, Bỉ, Hà Lan, Đức, Italy, Australia, Canada và Hồng Kông. Mỹ hiện chưa phát hiện ca nhiễm biến chủng Omicron nào. Bởi vậy, giới khoa học nói rằng họ cần thêm thời gian để hiểu đầy đủ về các triệu chứng và độ nguy hiểm của biến chủng mới.

Trước biến chủng Omicron, thế giới đã phải đối mặt với những biến chủng gây lo ngại khác gồm Alpha và Delta – loại hiện đang là biến chủ chủ đạo của Covid-19 trên toàn cầu.

Các vaccine Covid hiện có đều được đánh giá là mang lại hiệu quả cao trong việc chống nhiễm bệnh thể nặng, nhập viện và tử vong. Tuy nhiên, việc vaccine có tác dụng ra sao với biến chủng Omicron cũng là một câu hỏi chưa có lời giải đáp ở thời điểm hiện tại.

Trong bối cảnh như vậy, báo cáo của WHO kêu gọi 194 quốc gia và vùng lãnh thổ thành viên hành động ngay lập tức, bao gồm:

- Tăng cường các nỗ lực giám sát virus và giải mã trình tự gen

- Xét nghiệm PCR trên diện rộng để phát hiện biến chủng Omicron

- Đẩy mạnh tiêm phủ vaccine, nhất là ở những nhóm nguy cơ cao

- Điều chỉnh các biện pháp kiểm soát đi lại quốc tế “một cách kịp thời”

- Sử dụng khẩu trang, giữ khoảng cách với người xung quanh, và tránh đám đông để giảm rủi ro lây nhiễm

- Thiết lập các hệ thống cảnh báo sớm để thông báo và điều chỉnh các biện pháp y tế công cộng

- Chuẩn bị các dịch vụ y tế quan trọng để sẵn sàng phản ứng trong trường hợp số ca nhiễm tăng mạnh