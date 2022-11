Xu hướng đầu tư bất động sản nghỉ dưỡng gần gũi với thiên nhiên

SỰ KHỞI SẮC CỦA XU HƯỚNG ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN NGHỈ DƯỠNG

Vài năm trở lại đây, khi ngành du lịch đang dần tăng trưởng mạnh sau đại dịch Covid - 19, nhiều nhà đầu tư đã chuyển hướng sang tìm kiếm bất động sản nghỉ dưỡng hay nói cách khác là một “wellness second home” - ngôi nhà thứ hai cân bằng giữa sức khỏe và hạnh phúc tinh thần - lý tưởng cho mình. Họ bắt đầu chú trọng những dự án có quy hoạch hoàn chỉnh, tiện nghi, thuận tiện cho mọi nhu cầu sinh hoạt hằng ngày nhưng lại chan hòa với thiên nhiên.

Kết quả từ nghiên cứu của CBRE - Coldwell Banker Richard Ellis, đơn vị đầu tư và kinh doanh dịch vụ bất động sản hàng đầu thế giới có trụ sở chính tại Mỹ - cho thấy, so với những điểm đến khác trong khu vực Đông Nam Á, tổng số sản phẩm bất động sản nghỉ dưỡng tại Việt Nam còn thấp. Thế nhưng, không thể phủ nhận tiềm năng tăng trưởng và sức hấp dẫn, thu hút nhà đầu tư của kênh đầu tư này.

Những nhà đầu tư chuyên nghiệp không chỉ tìm kiếm mô hình “wellness second home” để làm nơi tận hưởng những kỳ nghỉ của mình một cách trọn vẹn mà còn là kênh đầu tư để hưởng khoản lợi nhuận cam kết cao hơn lãi suất ngân hàng. Bởi lẽ, giá trị BĐS vẫn tiếp tục gia tăng dù trong thời gian nhà đầu tư sử dụng chúng. Bên cạnh đó, các nhà đầu tư cũng quan tâm đến sự chuyên nghiệp trong khâu quản lý vận hành vì mục tiêu dài hạn, lợi nhuận bền vững.

Ngày nay, thay vì chỉ phục vụ nhu cầu lưu trú đơn thuần, bất động sản nghỉ dưỡng được đầu tư chỉn chu hơn và xây dựng theo mô hình "All in one" - tất cả trong một - với quy mô lớn. Mô hình này đã không còn xa lạ và là xu hướng tất yếu của bất động sản thế giới.

Tại Việt Nam, “All in one” sẽ làm thay đổi cục diện của thị trường, tạo nên sự khác biệt cho phân khúc bất động sản nghỉ dưỡng với đẳng cấp kiến trúc, đa dạng tiện ích, đảm bảo tính nhân văn trong từng dự án. Theo đó, mô hình “All in one” vừa có thể đáp ứng tối đa nhu cầu, tiện nghi vừa mang tới nơi mà khách hàng có thể thư giãn tâm hồn, trở về với bản ngã, gần gũi với thiên nhiên, nguồn cội.

Trong những năm gần đây, xu hướng đầu tư bất động sản nghỉ dưỡng đang chuyển hướng sang loại hình “bất động sản nghỉ dưỡng hướng núi”. Nhiều doanh nghiệp lớn và các chuyên gia uy tín đã nhận định đây sẽ là trọng điểm đầu tư thời gian tới, là phân khúc mang sức hấp dẫn về tự nhiên, nét đẹp vùng miền, văn hóa lịch sử và chứa đựng tiềm năng gia tăng giá trị vô cùng lớn.

Theo báo cáo của Savills năm 2022 về thị trường bất động sản nghỉ dưỡng, hiện nay Việt Nam có nhiều dự án cạnh tranh trong cùng một phân khúc với mô hình tương tự nhau. Điều này dẫn đến tình trạng thừa cung nhưng sản phẩm lại chưa thực sự được chú trọng vào chất lượng, thiếu điểm nhấn.

Nhiều chủ đầu tư chỉ theo đuổi số lượng, tạo nên các dự án có mật độ xây dựng cao, tập trung quá nhiều vào bán sản phẩm mà chưa thực sự hiểu rõ khái niệm và giá trị của “wellness second home” mang lại. Từ đó, họ cũng thiếu cân nhắc về sự cộng hưởng của các yếu tố xung quanh. Với bất động sản nghỉ dưỡng, lối sống nâng tầm cần nhìn nhận đa chiều và phải được kết hợp hài hòa từ nhiều yếu tố như: tiềm năng phát triển, chất lượng, tiện ích và cả sự định vị rõ ràng, hoạch định tốt, quy hoạch vùng được thực hiện bài bản.

BẢO LỘC: BẤT ĐỘNG SẢN NGHỈ DƯỠNG ĐẦY TIỀM NĂNG

Bất động sản nghỉ dưỡng tại Bảo Lộc luôn tạo nên sức hấp dẫn cho nhiều nhà đầu tư khi sở hữu không gian trong lành và hòa hợp cùng thiên nhiên. Tại đây, “wellness second home” mở ra một tổ ấm yên bình, hạnh phúc cho chủ nhân, là nơi có thể trở về nghỉ ngơi, tạm lánh xa chốn xa hoa phố thị sau những ngày làm việc mệt mỏi. Không gian đầm ấm ấy sẽ mang đến những trải nghiệm tuyệt vời giúp gắn kết gia đình, nơi không còn ô nhiễm tiếng ồn hay nhiều khói bụi như đô thị này sẽ nâng tầm cuộc sống của con người, tạo giá trị nghỉ dưỡng cao cấp chân thực.

Mang giá trị vượt trội trong số bất động sản nghỉ dưỡng tại Bảo Lộc, Palm Garden là một sản phẩm nghỉ dưỡng hội tụ đầy đủ các tiện ích chất lượng về cả công năng lẫn thiết kế. Được xây dựng trên đồi cao, bao quanh bởi những dãy núi, những đồi chè, sản phẩm này mang đến tầm nhìn bao quát cả không gian tại Bảo Lộc. Nằm gần trung tâm thành phố, từ Palm Garden có thể dễ dàng chạm đến nhiều tiện ích ngoại khu chỉ với quãng đường ngắn.

Palm Garden - sản phẩm nghỉ dưỡng thời thượng trong không gian xanh ngát của Bảo Lộc.

Palm Garden đã tận dụng không gian xanh và rộng của thiên nhiên làm điểm nhấn, không hề đại trà, hòa lẫn với những sản phẩm khác. Sản phẩm này còn có đơn vị vận hành chỉn chu, là điểm sáng, tạo nên tiêu chuẩn sống và đầu tư mới toàn diện, gần gũi với thiên nhiên trong xu hướng bất động sản nghỉ dưỡng.

Tại đây, khách hàng không chỉ được trải nghiệm vận động “thân” ở vườn yoga Palm Garden, thư giãn “tâm” với vẻ đẹp nao lòng của núi rừng Bảo Lộc mà còn có thể dung hòa “trí” lực, hướng đến lợi nhuận kép về cả sức khỏe và sự đầu tư. Tất cả sẽ tạo nên những trải nghiệm “thân - tâm - trí” trọn vẹn khi sở hữu sản phẩm Palm Garden.