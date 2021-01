“Xử nghiêm vi phạm giao thông, không vì Tết mà nể nang, xuề xoà”

Phát biểu tại buổi lễ, Phó thủ tướng Trương Hòa Bình yêu cầu Uỷ ban An toàn giao thông Quốc gia thực hiện tốt 9 nhóm nhiệm vụ trọng tâm đã nêu trong kế hoạch; phấn đấu kéo giảm từ 5-10% số vụ tai nạn giao thông, số người chết, bị thương do tai nạn giao thông so với năm 2020; khắc phục ùn tắc giao thông tại thủ đô Hà Nội, Tp.HCM và các đô thị lớn.



Phó thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ mà Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo, vừa bảo đảm trật tự an toàn giao thông, vừa gắn với phòng, chống Covid-19; kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, không vì Tết mà nể nang, xuê xoà.

Đề nghị các cơ quan báo chí tuyên truyền để toàn xã hội nhận thấy: Việc dừng xe, kiểm tra, xử phạt để ngăn không cho tai nạn xảy ra, không để thương vong xảy ra đó chính là món quà Tết có ý nghĩa nhất đối với mọi người dân.

Phó thủ tướng yêu cầu không để phương tiện vận tải, người điều khiển, nhân viên phục vụ và hành khách không tuân thủ quy định phòng dịch Covid-19 khi tham gia giao thông; có phương án ứng phó hiệu quả khi phát sinh tình huống có người nhiễm virus Covid-19 tại các đầu mối giao thông và trên phương tiện công cộng; gắn trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị nếu để xảy ra tình trạng lây nhiễm dịch bệnh Covid-19 trên các phương tiện giao thông hoặc địa bàn thuộc phạm vi quản lý.

Đồng thời, tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường nhằm ngăn chặn hiệu quả tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng; ngăn chặn và xử lý nghiêm các vi phạm về mua bán, vận chuyển chất nổ, chất cháy, các loại pháo; không để xảy ra tình trạng đốt pháo nổ trong dịp Tết Nguyên đán.

Theo báo cáo của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia về tai nạn giao thông 12 tháng của năm 2020 (tính từ ngày 15/12/2019 đến 14/12/2020), toàn quốc xảy ra 14.510 vụ tai nạn giao thông, làm chết 6.700 người, bị thương 10.804 người. So với cùng kỳ năm 2019, số vụ TNGT giảm 3.111 vụ, số người chết giảm 924 người, số người bị thương giảm 2.820 người.