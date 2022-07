Xuất khẩu sang Nga giảm mạnh do nhiều đơn hàng bị hủy

Theo thống kê của Hải quan Việt Nam, tổng kim ngạch thương mại hai chiều Việt Nam - LB Nga trong 6 tháng năm 2022 đạt 2,02 tỷ USD giảm 18,63%, tương đương 412,95 triệu USD, so với cùng kỳ năm 2021, chiếm tỷ trọng 0,5% trong tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam với thế giới.

Thâm hụt thương mại với Nga đạt 344,87 triệu USD. Trong đó, tổng kim ngạch ngoại thương của Việt Nam tính đến hết tháng 6 đạt 371,32 tỷ USD, thặng dư thương mại đạt 740 triệu USD.

Về xuất khẩu, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang LB Nga trong 6 tháng năm 2022 đạt 838,79 triệu USD giảm 49,31% (tương đương 817,93 triệu USD) so với cùng kỳ năm 2021.

Hầu hết các sản phẩm xuất sang Nga đều có mức giảm mạnh. Trong đó, xuất khẩu: Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện giảm mạnh nhất tới 73,83%; điện thoại các loại và linh kiện giảm 71,65%; dệt, may giảm 40,02%.

Với ngành rau quả, năm 2021 Nga là thị trường rau quả lớn thứ 9 của Việt Nam với giá trị xuất khẩu gần 76,6 triệu USD, tăng gần 41% so với năm 2020. Xuất khẩu nhiều nhất là dứa, xoài, thanh long.. nhưng các giao dịch cũng đã gián đoạn. Chính vì vậy, 6 tháng năm 2022, mặt hàng rau quả có mức giảm tới 40,88%.

Sản phẩm hạt điều giảm 36,86%, thuỷ sản giảm 34,55% … so với 6 tháng đầu năm 2021.

Chỉ có 3 mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu tăng, đó là gạo tăng tới 90,48%, mặt hàng cao su tăng 65,87%, cà phê tăng 34%.

Các chuyên gia nhận định, xung đột Nga - Ukraine diễn ra từ cuối tháng 2 là nguyên nhân chính khiến dòng chảy thương mại sang Nga bị tác động tiêu cực, nhiều ngành hàng xuất khẩu sụt giảm sâu.

Một số doanh nghiệp cho biết, nhiều đơn hàng xuất khẩu sang Nga không thể thực hiện do lo ngại rủi ro về vận chuyển và thanh toán. Nhiều lô hàng dù đã làm thủ tục xuất khẩu vẫn buộc phải hủy, thậm chí có lô hàng đang trên đường vận chuyển cũng phải quay ngược tìm thị trường thay thế.

Thương vụ Việt Nam tại Liên bang Nga cũng nhận định, kể từ khi Nga mở chiến dịch quận sự đặc biệt tại Ukraine, kim ngạch xuất khẩu từ Việt Nam sang Nga đã giảm mạnh và đột ngột do các lệnh trừng phạt Nga từ các nước Mỹ, EU và đồng minh.

Tuy nhiên, trong tháng 6/2022 cho thấy đã có tín hiệu hồi phục so với các tháng trước, đặc biệt là các mặt hàng thế mạnh của Việt Nam như hàng thủy sản, hạt điều, cà phê, chè, hạt tiêu….

Ở chiều ngược lại, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam từ Nga trong 6 tháng năm 2022 đạt 1,08 tỷ USD, tăng 22,38% (tương đương 216 triệu USD) so với cùng kỳ năm 2021.

Xuất khẩu từ Nga vào Việt Nam tuy có tăng nhưng là về mặt giá trị do giá các mặt hàng nguyên liệu sản xuất trên thế giới tăng, so về lượng thì giảm so với cùng kỳ năm trước (than các loại, phân bón, sắt thép các loại…).

Ngoài ra có một số mặt hàng có sự tăng trưởng đáng kể như: thủy sản 47%, dược phẩm 78%, gỗ và sản phẩm gỗ 58%, chất dẻo nguyên liệu 123%.