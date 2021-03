Xuất siêu đang giảm nhanh

Nếu như đến 15/2 Việt Nam xuất siêu 2,76 tỷ USD, thì đến 15/3, con số xuất siêu này đã giảm xuống còn 1,81 tỷ USD.



Số liệu xuất nhập khẩu mới nhất được Tổng cục Hải quan cập nhật, trong nửa đầu tháng 3, tổng kim ngạch xuất khẩu cả nước đạt 13,3 tỷ , tăng 22,7% so với cùng kỳ năm 2020. Trong khi đó, ở chiều ngược lại, tổng kim ngạch nhập khẩu đạt 13,06 tỷ USD, tăng 25,8%.

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu trong nửa tháng 3 đạt 26,36 tỷ USD, tăng hơn 7 tỷ USD so với kỳ nửa tháng 2/2021.

Lũy kế đến 15/3, tổng giá trị xuất nhập khẩu của cả nước đạt 122,21 tỷ USD, trong đó xuất khẩu là 62,01 tỷ USD và nhập khẩu là 60,2 tỷ USD. Như vậy tính từ đầu năm đến 15/3, Việt Nam xuất siêu 1,63 tỷ USD, giảm rất mạnh so với con số xuất siêu 2,76 tỷ USD tính đến giữa tháng 2/2021.

Con số trên cho thấy, trong một tháng qua, đà tăng của nhập khẩu đang nhanh hơn xuất khẩu, điều này phản ánh tín hiệu tích cực về sự phục hồi và tăng trưởng của hoạt động sản xuất kinh doanh trong nước.

Số liệu cập nhất mới nhất về tình hình xuất nhập khẩu. Nguồn: Tổng cục Hải quan

Trước đó, theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa tháng 2/2021 của cả nước trong tháng đạt 40,85 tỷ USD, giảm 25,7% so với tháng trước. Trong đó, trị giá xuất khẩu đạt gần 20,2 tỷ USD, giảm 29,3% so với tháng trước (tương ứng giảm 8,35 tỷ USD); nhập khẩu đạt 20,66 tỷ USD, giảm 21,9% (tương ứng giảm 5,8 tỷ USD) chủ yếu do kỳ nghỉ Tết nguyên đán.

Còn tính 2 tháng đầu năm 2021 thì tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của cả nước đạt 95,85 tỷ USD, tăng 24,6% với cùng kỳ năm trước.

Trong đó trị giá hàng hóa xuất khẩu đạt 48,74 tỷ USD, tăng 23,7%, tương ứng tăng 9,35 tỷ USD và nhập khẩu đạt 47,11 tỷ USD, tăng 25,5%, tương ứng tăng 9,56 tỷ USD.