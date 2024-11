4 xu hướng tiêu dùng giúp doanh nghiệp F&B bứt phá trong ngành sữa nước

Trong bối cảnh nền kinh tế có nhiều biến động như hiện nay, nắm bắt xu thế tiêu dùng đã và đang trở thành yêu cầu tất yếu và ngành sữa nước cũng không là ngoại lệ. Mặc dù các sản phẩm thay thế sữa đang xuất hiện nhiều hơn trên kệ hàng thì sữa tươi vẫn luôn chiếm ưu thế trong danh mục mua sắm của người tiêu dùng.

Đồng hành cùng các doanh nghiệp thực phẩm và đồ uống (F&B) trong hành trình chinh phục người tiêu dùng, Tetra Pak liên tục đưa ra các giải pháp đổi mới, sáng tạo nhằm đáp ứng kịp thời sự thay đổi từ người tiêu dùng và nâng tầm ngành sữa từ đó giúp các doanh nghiệp bứt phá trên thị trường.

TIỀM NĂNG VÀ THÁCH THỨC SONG HÀNH

Mặc dù hiện nay, các sản phẩm thay thế sữa đang dần trở nên phổ biến hơn, nhưng ngành hàng sữa tươi vẫn được đánh giá còn nhiều tiềm năng phát triển bởi người tiêu dùng vẫn coi sữa là nguồn dinh dưỡng bổ sung cho cơ thể. Theo “Báo cáo Xu hướng Tiêu dùng” mới nhất từ Tetra Pak, sữa chiếm đến 12% lượng tiêu thụ đồ uống toàn cầu, với tốc độ tăng trưởng sản lượng dự kiến đạt 2,5% trong 3 năm tới.

Tuy nhiên, có một thực tế không thể phủ nhận là người tiêu dùng, đặc biệt ở đô thị, đang giảm tiêu thụ sữa tươi. Để tăng trưởng, doanh nghiệp đối mặt với nhiều thách thức khi vừa phải cạnh tranh với các sản phẩm thay thế sữa, vừa phải thích ứng với các xu hướng mới từ người tiêu dùng.

Cụ thể, các mối quan tâm về sức khỏe, môi trường sống, tiêu dùng xanh và việc tìm kiếm trải nghiệm mới của từng đối tượng người tiêu dùng yêu cầu ngành sữa cần có nhiều đột phá hơn, song đây cũng là những yếu tố tạo ra những cơ hội mới. Việc điều chỉnh, sáng tạo và khám phá những giải pháp phù hợp với xu thế thị trường là điều tất yếu để ngành sữa có những bước tiến mới.

4 XU HƯỚNG TIÊU DÙNG NỔI BẬT TRONG NGÀNH SỮA HIỆN NAY

Các xu hướng tiêu dùng chính của ngành sữa đang có nhiều thay đổi hơn so với trước đây. Dưới đây là 4 xu hướng nổi bật dựa trên phân tích của Tetra Pak về trào lưu tiêu dùng và tương lai ngành sữa:

Giải pháp đổi mới và an toàn cho sức khỏe

Người tiêu dùng ngày càng ưa chuộng các sản phẩm có nguồn gốc tự nhiên như sữa tươi. Dưỡng chất tự nhiên từ sữa tươi đặc biệt là hàm lượng protein dồi dào giúp thúc đẩy lối sống lành mạnh. Do đó, họ ưu tiên sử dụng sữa tươi, sữa tăng cường protein (giàu đạm) cho dinh dưỡng hàng ngày.

Sữa giàu hàm lượng protein là nguồn cung cấp năng lượng cho cho cơ thể. Bên cạnh đó, thành phần này còn được đưa vào để sáng tạo ra các sản phẩm giúp tăng cường sức đề kháng, hệ miễn dịch – chủ đề nhận được nhiều sự quan tâm của người dùng, đặc biệt sau đại dịch Covid-19.

Bao bì thân thiện với môi trường

Các chủ đề “phát triển bền vững”, “sản phẩm xanh”, “ tiêu dùng xanh” hay “sản phẩm thân thiện với môi trường” đang ngày càng được người tiêu dùng chú ý hơn. Tại Brazil, 26% người tiêu dùng trong độ tuổi từ 18-24 uống ít sữa hơn do lo ngại đến vấn đề môi trường.

Ý thức bảo vệ môi trường đang gia tăng đồng nghĩa với việc người tiêu dùng ngày càng ưu tiên cho các sản phẩm có khả năng tái chế và có tính bền vững cao, trong đó bao bì đóng vai trò rất quan trọng. Sản phẩm xanh trong ngành sữa nghĩa là những sản phẩm được sản xuất với quy trình công nghệ cao giúp giảm thiểu phát thải khí CO2 ra môi trường.

An toàn là trên hết

Trước sự quan tâm lớn của người tiêu dùng dành cho sức khỏe, an toàn và độ tươi sạch của các sản phẩm sữa trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Sữa hữu cơ, có nguồn gốc rõ ràng đang trở thành lựa chọn thay thế an toàn và tươi sạch hơn. Các cuộc khảo sát cũng cho thấy người tiêu dùng ngày càng dành thời gian để tham khảo thành phần và nghiên cứu bao bì để tìm hiểu về sản phẩm trước khi mua. Họ sẵn sàng chi trả nhiều hơn để mua các sản phẩm sữa an toàn, chất lượng cao. Đây cũng là cơ hội để doanh nghiệp F&B phát triển các dòng sản phẩm phân khúc cao cấp và siêu cao cấp.

Đa dạng hóa trải nghiệm

Sự đa dạng sản phẩm chính là chìa khóa để chinh phục người tiêu dùng. Theo báo cáo từ Mintel năm 2020, phần lớn người tiêu dùng ở Ấn Độ và Ba Lan thích các ý tưởng về đồ uống kết hợp. Ở Anh, 55% thanh niên từ 16-24 tuổi muốn thử sữa pha với nguyên liệu có nguồn gốc từ thực vật. Người tiêu dùng không chỉ trải nghiệm về hương vị, thiết kế bao bì mà còn tương tác với thương hiệu, sản phẩm thông qua các công nghệ như: thực tế ảo tăng cường (VR) hoặc quét mã QR trên bao bì. Đây là những tín hiệu tích cực để các doanh nghiệp F&B sáng tạo ra những sản phẩm độc đáo, hấp dẫn trên thị trường.