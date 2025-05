Hải Phòng đồng loạt khởi công, khánh thành, gắn biển 12 dự án

Trong tổng số 12 dự án, có 7 công trình được khánh thành, 4 dự án được khởi công và 1 dự án động thổ. Các công trình trải rộng trên địa bàn các quận, huyện, bảo đảm sự phát triển đồng bộ giữa đô thị trung tâm với các khu vực ngoại thành, khu công nghiệp và khu vực nông thôn mới.

MỞ RỘNG KHÔNG GIAN KINH TẾ CHO THÀNH PHỐ

Chương trình được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với 11 điểm cầu: Điểm cầu chính đặt tại trung tâm Chính trị - Hành chính và Trung tâm Hội nghị - Biểu diễn thành phố (Khu đô thị mới Bắc sông Cấm); 2 điểm cầu phụ là Dự án mở rộng sân đỗ máy bay – Cảng Hàng không quốc tế Cát Bi (giai đoạn 2), Dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị mới tại quận Dương Kinh và huyện Kiến Thụy; 8 điểm cầu vệ tinh được tổ chức cùng một thời điểm.

Theo Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hải Phòng Lê Anh Quân, 12 công trình, dự án trọng điểm được khởi công, khánh thành và gắn biển trong dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Hải Phòng, Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2025 và đón nhận danh hiệu “Thành phố Anh hùng” là kết quả của công tác lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố và các cấp, ngành, địa phương, chủ đầu tư; bám sát định hướng theo Nghị quyết số 45-NQ/TW ngày 24/1/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI và chủ đề năm 2025 của thành phố là: “Mở rộng không gian kinh tế, đô thị; hoàn thiện cơ chế, chính sách đặc thù; tăng cường chuyển đổi xanh, chuyển đổi số”.

Gắn biển Dự án Trung tâm Hội nghị - Biểu diễn thành phố

Đồng thời, các dự án chính là điểm nhấn góp phần thay đổi diện mạo đô thị, từng bước đưa Hải Phòng trở thành một thành phố ngang tầm với các thành phố trong khu vực và thế giới, là cực tăng trưởng trọng điểm khu vực phía Bắc, nằm trong nhóm 5 địa phương có quy mô kinh tế dẫn đầu cả nước.

Đây không chỉ là những dấu mốc phát triển, mà còn khẳng định bản lĩnh và tầm vóc của Hải Phòng trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Đồng thời, khẳng định tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, đổi mới và khát vọng vươn lên mạnh mẽ của Hải Phòng với quyết tâm xây dựng và phát triển thành phố trở thành thành phố gương mẫu của cả nước.

12 DỰ ÁN TRỌNG ĐIỂM, NÂNG TẦM HẢI PHÒNG

12 sự kiện, chương trình chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng Hải Phòng - Thành phố Anh Hùng bao gồm:

Lễ gắn biển công trình Trung tâm Chính trị - Hành chính thành phố và công trình Trung tâm Hội nghị - Biểu diễn thành phố. Trung tâm Chính trị - Hành chính mới của thành phố Hải Phòng được khởi công từ tháng 1/2023 với tổng mức đầu tư 2.500 tỷ đồng, quy mô xây dựng 14 khối nhà, thiết kế đối xứng theo hai trục Bắc - Nam và Đông - Tây.

Diện tích xây dựng công trình hơn 29.000 m2, tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 89.500 m2. Trong đó, hai khối nhà 15 tầng nằm song song nhau cao tối đa 74,4 m, hạ thấp dần về phía trong, tạo điểm nhấn hội tụ. Sau khi hoàn thành, nơi đây sẽ trở thành một trong những công trình kiến trúc đẹp và hiện đại nhất cả nước.

Nằm cạnh Trung tâm Chính trị - Hành chính là công trình Trung tâm Hội nghị - Biểu diễn thành phố, một biểu tượng kiến trúc đặc sắc của thành phố Hải Phòng với thiết kế hình khối tròn và mềm mại như hình tượng sóng biển và những dòng sông.

Dự án là một tổ hợp đa năng được tích hợp các tiện ích đồng bộ, hiện đại, có diện tích và sức chứa đa dạng (khoảng 1.500 chỗ ngồi); được đầu tư hệ thống thiết bị hiện đại với quy mô 3 tầng và 1 tầng hầm.

Khởi công Dự án mở rộng sân đỗ máy bay – Cảng Hàng không quốc tế Cát Bi (giai đoạn 2). Dự án có tổng mức đầu tư 1.151 tỷ đồng, được xây dựng trên diện tích 13,68 ha, bao gồm 2 giai đoạn. Giai đoạn 2.1 có với diện tích 6,94 ha, đáp ứng 5 vị trí đỗ máy bay Code C. Giai đoạn 2.2 có diện tích 6,74 ha, đáp ứng 6 vị trí đỗ máy bay Code C, nhằm nâng cao năng lực khai thác, giảm thiểu tình trạng quá tải, đảm bảo an toàn bay và nâng cao chất lượng dịch vụ.

Khởi công Dự án mở rộng sân đỗ máy bay Cảng Hàng không quốc tế Cát Bi – Giai đoạn 2

Dự án Mở rộng sân đỗ máy bay và dự án xây dựng Nhà ga hành khách T2 sau khi hoàn thành và đi vào hoạt động cùng với dự án nhà ga hàng hóa công suất 100 nghìn tấn/năm sẽ tạo sự đồng bộ về hạ tầng khai thác dịch vụ hàng không, cung cấp các dịch vụ hàng không chất lượng cao, đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế...

Khởi công Dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị mới tại quận Dương Kinh và huyện Kiến Thuỵ. Dự án Vinhomes Golden City có quy mô hơn 240 ha, với tổng vốn đầu tư trên 23.000 tỷ đồng, đây là dự án đô thị thứ 5 được Vinhomes phát triển tại Hải Phòng.

Dự án tọa lạc tại “cửa ngõ vàng” phía Đông Nam thành phố, mở ra kết nối đa chiều đến các trung tâm kinh tế lớn như Hà Nội, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Thái Nguyên, đồng thời di chuyển thuận tiện đến cảng Lạch Huyện, cửa ngõ xuất nhập khẩu hàng hóa trọng điểm của miền Bắc và các khu công nghiệp lớn của Hải Phòng.

Được kiến tạo theo 3 trụ cột "Xanh - Công nghệ thông minh - Tiện ích tất cả trong một", khu đô thị phức hợp Vinhomes Golden City có tầm nhìn trở thành trung tâm giao thương quốc tế mới tại Hải Phòng cũng như cả vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, tiếp nối tinh thần đổi mới và khát vọng phát triển không ngừng của thành phố Hoa phương đỏ.

Động thổ Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Tràng Duệ 3. Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Tràng Duệ 3 có quy mô 652,73 ha với tổng vốn đầu tư hơn 8.000 tỷ đồng, thời hạn hoạt động 50 năm kể từ ngày được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư.

Dự án được định hướng thu hút các doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghệ cao, tạo chuỗi liên kết ngành điện tử – xe điện, các ngành công nghiệp phụ trợ thân thiện với môi trường.

Tiếp nối thành công của Khu công nghiệp Tràng Duệ 1 và 2, địa điểm đầu tư chiến lược của hơn 100 dự án trong và ngoài nước, với tổng vốn đầu tư gần 11 tỷ USD và là cứ điểm sản xuất quan trọng của các tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới, tiêu biểu như Tập đoàn LG với các dự án như LG Display, LG Electronics, LG Innotek.

Dự án Khu công nghiệp Tràng Duệ 3 không chỉ mở rộng không gian công nghiệp Hải Phòng mà còn thể hiện tầm nhìn dài hạn trong việc đón đầu làn sóng đầu tư chất lượng cao, tạo ra nhiều công ăn việc làm mới cho lao động địa phương, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững và ghi tên Hải Phòng trên bản đồ công nghiệp toàn cầu.

Khởi công Dự án xây dựng Khu nhà ở xã hội tại phường Đông Hải 2, quận Hải An. Dự án có quy mô 22,4 ha, gồm Khu nhà ở xã hội 68.620,7m2, diện tích xây dựng khoảng 30.879,32m2 gồm 13 tòa chung cư 9 tầng; Khu nhà ở thương mại liên kế gồm 117 căn nhà ở thương mại liên kế, cao 5 tầng.

Sau khi hoàn thành, dự án sẽ tạo nên một khu đô thị hiện đại với hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, giải quyết một phần nhu cầu về nhà ở ngày càng gia tăng trên địa bàn quận Hải An cũng như trên toàn thành phố, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng đất, thúc đẩy phát triển đô thị và phát triển kinh tế xã hội quận Hải An và các vùng phụ cận.

Khai trương Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng cụm công nghiệp Tiên Cường 2. Dự án có quy mô diện tích hơn 50ha với tổng vốn đầu tư là gần 700 tỷ đồng, được đầu tư bởi Công ty Cổ phần đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp Tiến Phát.

Hiện tại, Cụm công nghiệp Tiên Cường II đã hoàn tất công tác san lấp toàn bộ diện tích đất được cấp, đồng thời xây dựng đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật hiện đại. Các hạng mục trọng yếu như trạm xử lý nước thải tập trung, hệ thống cấp nước, hệ thống phòng cháy chữa cháy đều đã được nghiệm thu đầy đủ theo quy định.

Hệ thống giao thông nội bộ được trải nhựa Asphalt chất lượng cao; hệ thống thoát nước mưa và nước thải được thi công tách biệt, đảm bảo vận hành hiệu quả, an toàn. Cơ sở hạ tầng Cụm công nghiệp đã sẵn sàng, đáp ứng đầy đủ điều kiện cho các nhà đầu tư khởi công xây dựng nhà máy ngay sau khi bàn giao đất.

Được biết, sau chưa đầy một năm kể từ ngày khởi công dự án, Cụm công nghiệp Tiên Cường II đã thu hút được 8 nhà đầu tư đến từ Hàn Quốc, Trung Quốc, Hồng Kông, Đài Loan, tỷ lệ lấp đầy đạt 52% trên tổng diện tích đất có thế cho thuê của Cụm công nghiệp, với các ngành nghề chủ yếu là công nghiệp nhẹ, xanh, sạch, không gây ô nhiễm môi trường như đồ chơi trẻ em, linh kiện điện tử, các loại máy thông dụng, thiết bị, dụng cụ quang học, các sản phẩm bao bì...

Ngoài ra, UBND thành phố Hải Phòng còn phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức các sự kiện: Lễ thông xe kỹ thuật các tuyến đường giao thông thuộc chương trình xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu xã Đại Hợp, huyện Kiến Thuỵ; gắn biển Dự án đầu tư xây dựng Công viên nút giao nam cầu Bính; khánh thành Dự án Khu nhà ở công nhân viên Công ty TNHH Pegatron Việt Nam giai đoạn 1; khánh thành Dự án khu phức hợp giáo dục quốc tế Singapore; khởi công Dự án xây dựng khách sạn 5 sao tại phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng.