6 hiệp định thương mại khu vực lớn nhất thế giới

Hiệp định lớn nhất là khối thị trường chung châu Âu với quy mô 5,9 nghìn tỷ USD. Tuy nhiên, Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP), được ký kết năm 2020, đang theo sát nút với quy mô gần 5,4 nghìn tỷ USD. Hai hiệp định này chiếm hơn 50% tổng quy mô các hiệp định trong danh sách này.

4 hiệp định còn lại gồm Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), (1,9 nghìn tỷ USD), Hiệp định thương mại tự do Mỹ - Mexico - Canada (USMCA) (1,9 nghìn tỷ USD), Khu vực Thương mại Tự do ASEAN (AFTA) (0,9 nghìn tỷ USD) và Khu vực Thương mại Tự do châu Phi (AFCFTA) (0,1 nghìn tỷ USD).

Việt Nam là thành viên của 3 trong số 6 hiệp định trên, gồm AFTA, CPTPP và RCEP.