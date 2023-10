9 tháng năm 2023, HDBank tiếp tục tăng chất lượng tài sản, hoàn thành chia cổ tức tỷ lệ 25%

THU NHẬP NGOÀI LÃI CHO VAY TĂNG CAO

Đồng hành cùng nền kinh tế, HDBank liên tiếp triển khai các gói tín dụng quy mô hàng chục nghìn tỷ đồng dành cho người dân và doanh nghiệp với lãi suất ưu đãi, quy trình tinh gọn. Ngân hàng thực hiện giảm lãi suất cho vay đối với khách hàng hiện hữu đáp ứng các điều kiện. Bên cạnh đó, các mảng kinh doanh ngoại tệ, đầu tư, kinh doanh trái phiếu chính phủ…được đẩy mạnh giúp đa dạng hóa thu nhập.

Theo báo cáo tài chính vừa công bố, trong quý 3 tổng thu nhập hoạt động hợp nhất vượt 6085 tỷ đồng, tăng 12,8% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế đạt 3.147 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 9 tháng, tổng thu nhập vượt 18.156 tỷ đồng, tăng 12,8% so với cùng kỳ, trong đó thu nhập lãi thuần, tăng 12,5%, thu nhập ngoài lãi tăng 14,1% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế đạt 8.632 tỷ đồng, tăng 7,7% so với cùng kỳ. Tỷ lệ ROE đạt 22,4%, ROA đạt 2% là mức cao trong ngành.

HUY ĐỘNG TIỀN GỬI TĂNG 51,5%, THANH KHOẢN TĂNG CAO, TÍN DỤNG TĂNG 13%

Đến 30/09/2023, tổng tài sản của HDBank cán mốc 508.263 tỷ đồng, tăng 22,1% so với đầu năm; tổng huy động vốn đạt 448.225 tỷ đồng, tăng 22,4% so với đầu năm, trong đó huy động từ khách hàng đạt 341.713 tỷ đồng, tăng 51,5% là minh chứng cho sự tin tưởng của khách hàng và uy tín của HDBank.

Sau ba quý, tổng dư nợ hợp nhất đạt 299.081 tỷ đồng tăng trên 11,5% so với đầu năm. Dư nợ ngân hàng mẹ vượt 284.040 tỷ đồng, tăng trên 13%, cao hơn tốc độ tăng chung của toàn ngành (theo số liệu của NHNN tín dụng toàn ngành đến 29/9 tăng khoảng 6,9% so với đầu năm). HDBank chú trọng các lĩnh vực là động lực tăng trưởng của nền kinh tế như cho vay nông nghiệp nông thôn, tài trợ chuỗi, các doanh nghiệp xuất khẩu, hàng tiêu dùng nhanh, doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh, tiểu thương, năng lượng tái tạo.

TỶ LỆ AN TOÀN VỐN 12,3%, TỶ LỆ NỢ XẤU THẤP, HOÀN THÀNH BASEL III

Tỷ lệ nợ xấu riêng lẻ tại 30/9/2023 chỉ 1,96% (trước phân loại CIC là 1,51%). Thêm vào đó, HDBank là một trong số ngân hàng tiên phong hoàn tất áp dụng Basel III trong quý III, đồng thời duy trì tỷ lệ CAR đạt 12,3%, cao hơn mức tối thiểu 8% theo quy định và thuộc nhóm cao trong ngành.

Các chỉ tiêu khác như tỷ lệ dư nợ/huy động đạt 67,4%, tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung - dài hạn chỉ 15,6%, ở mức thấp so với ngưỡng tối đa 30% theo quy định, sẽ tạo dư địa cho tăng trưởng dư nợ trung dài hạn. Tỷ lệ chi phí trên tổng thu nhập hoạt động (CIR) giảm từ hơn 39% vào cuối năm trước xuống còn 35,8% nhờ năng suất lao động tăng, chi phí hoạt động được tối ưu hóa thông qua tự động hóa quy trình vận hành.

HOÀN THÀNH CHIA CỔ TỨC 25% BẰNG TIỀN VÀ CỔ PHIẾU

Với chiến lược phát triển bền vững, hài hòa lợi ích của Ngân hàng, khách hàng, cổ đông và nhà đầu tư, HDBank hoàn thành việc trả cổ tức bằng tiền với tỷ lệ 10% và chia cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 15% trong 9 tháng đầu năm, theo đúng nghị quyết được cổ đông thông qua và truyền thống trả cổ tức đều đặn mỗi năm.

Song song, HDBank triển khai các sáng kiến tiên phong như xây dựng website 63 tỉnh thành, hỗ trợ nông dân tiếp cận thương mại điện tử…được cộng đồng đón nhận. Các chương trình ngân hàng số ghi nhận kết quả tích cực. Số lượng khách hàng có phát sinh giao dịch trên nền tảng số tăng 85% so với cùng kỳ. Số lượng giao dịch qua kênh số tăng 87% so với cùng kỳ. Tỷ lệ giao dịch của khách hàng cá nhân trên kênh số tăng từ mức 69% cùng kỳ năm trước lên 90%.

HDBank được vinh danh với các giải thưởng của các định chế tài chính trong nước và quốc tế danh giá như: Giải thưởng Sáng kiến chuyển đổi số - Digital innovation tại Asean Business Awards 2023, giải thưởng “World’s Best Bank 2023” - “Ngân hàng tốt nhất Thế giới năm 2023” trong khu vực Châu Á - Thái Bình Dương do Tạp chí Global Finance vinh danh; "Leading Partner Bank in Vietnam" - Ngân hàng đối tác hàng đầu tại Việt Nam 2023 do Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) trao tặng.